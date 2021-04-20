Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины

Внешнеполитическая служба Евросоюза скорректировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который утверждал о развертывании у границ с Украиной 150 тыс. российских военных.

Теперь в стенограмме его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованной на сайте дипслужбы ЕС, это число изменено на 100 тысяч, передает ТАСС.

Никаких пояснений служба Борреля не привела. В сноске к тексту лишь указано, что «число исправлено со 150 тысяч». Отныне данный фрагмент речи Борреля звучит так: «Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тысяч российских войск сконцентрированы на границе и в Крыму».

Боррелю на пресс-конференции в понедельник был задан вопрос, откуда у ЕС данные о 150 тыс. российских военных. В стенограмме в этом вопросе число также изменено на 100 тысяч, а ответ остался без изменений: «Я не могу сказать, откуда у меня эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».

Ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.

В тот же день Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы.