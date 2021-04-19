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ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы
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Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель.
Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель.
Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Чехия пожаловалась в НАТО на Россию
Прага намерена вынести на обсуждение на предстоящем во вторник заседании НАТО инцидент со взрывами в Врбетице в 2014 году, в причастности к которому подозреваются российские спецслужбы, заявил посол Чехии при Североатлантическом альянсе Якуб Ландовский Чешскому радио. Дипломат уже информировал представителей других стран-членов НАТО о подробностях инцидента в Врбетице.
«Чехия вынесет на ближайшее заседание Североатлантического совета, которое состоится во вторник, рассмотрение этого вопроса [инцидента в Врбетице]», – передает его слова ТАСС.
Ландовский уже информировал в Брюсселе представителей других стран-членов НАТО о подробностях инцидента в Врбетице. Они, по словам посла, полностью поддержали действия Чехии по отношению к России.
Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».
Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Москва выслала 20 чешских дипломатов
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Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля, сообщили в МИДе.
Посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД в воскресенье. Сообщается, что в здании на Смоленской площади дипломат пробыл не более 20 минут, передает РИА «Новости».
«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны», – говорится в заявлении на сайте МИДа по итогам визита чешского посла.
Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге.
Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».
Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Чехия назвала отмененные переговоры о «Спутнике V» частью операции против России
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Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
По его словам, чешские силы безопасности «добились феноменального успеха», благодаря которому Чехия сможет «значительно ослабить враждебную деятельность российских агентов». Гамачек отметил «масштабность и уникальность» операции «в целом и в рамках НАТО и ЕС», в связи с чем ее проведение требовало «осторожности».
«При этом моя объявленная поездка в Москву также сыграла свою роль. По понятным причинам я не могу рассказать общественности все подробности», – заявил он в Twitter, добавив, что «готов проинформировать о них соответствующие парламентские органы, которые следят за деятельностью силовых структур».
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Немцам не понравилось требование украинского посла
Немецкие читатели ответили на слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который в интервью изданию Welt am Sonntag потребовал от Германии добиться вступления его страны в НАТО.
«У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – заявил читатель Paul S.
По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости».
Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении.
Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы.
Премьер Чехии предрек отказ Росатому в допуске к тендеру на достройку АЭС
Росатому, вероятно, откажут в допуске к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», заявил глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
Он полагает, что российская госкорпорация «не должна быть допущена». Бабиш предположил, что кабмин Чехии примет соответствующее решение, передает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Отметим, что ряд политических сил в Чехии, а также США добиваются того, чтобы Росатом не участвовал в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы».
Чешские СМИ: Прага должна полностью пересмотреть свои отношения с Россией
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Чешские СМИ, комментируя высылку российских дипломатов из Праги, пишут, что Чехии следует полностью пересмотреть отношения с Россией, и отмечают совпадение кризиса в отношениях двух стран с ухудшением в отношениях Москвы и Вашингтона.
Так пишет обозреватель газеты Hospodarske noviny, информация о надвигающемся скандале между Россией и Чехией поступила от источников в спецслужбах еще несколько недель назад. Тем не менее Прага продолжала готовить тендер на строительство АЭС «Дукованы» с участием Росатома и планировала закупить российскую вакцину против коронавируса. Но теперь, по мнению обозревателя, Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, пишет Сeskе noviny.
«Сторонники России часто обвиняют в менталитете холодной войны тех, кто говорит об экспансионизме … (России). «Россия – это не Советский Союз, ситуация совершенно иная», – утверждают они. Может ситуация и иная, но … это все еще экспансионистский режим», – написал журналист.
Газета E15В, свою очередь, обратила внимание, как быстро подробности скандала появились в чешских СМИ. «Не остается незамеченным и глобальный контекст, то есть временная связь с обострением отношений между США и Россией. То, что информация об участии России во взрывах во Врбетице появилась во время возросшей напряженности между Западом и Москвой – слишком большая случайность», – отмечает издание.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Киев объявил о выдворении старшего дипломата посольства России
Украина направит посольству России ноту о выдворении старшего дипломата в понедельник утром, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
«Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник – прим. ВЗГЛЯД) утром», – сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата с Украины.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Минск счел военных Украины способными отличить лесовоз от бронетехники
С украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину, заявил замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков.
Арчаков отказался верить, что «украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники». Он заявил, что Киев «мог бы себя вести и покорректнее» по отношению к Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».
В апреле Киев обвинил Белоруссию во «вражеской риторике» и заявил, что Минск находится под влиянием» России. Украина заявила, что для проведения переговоров по Донбассу сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
ЛНР захватила украинский беспилотник
Народная милиция ЛНР принудительно посадила беспилотник украинских силовиков, сообщил официальный представитель милиции Яков Осадчий.
Осадчий сообщил, что украинские силовики нарушили перемирие по личному указанию командира 92-й бригады ВСУ полковника Павла Федосенко. Подразделения радиоэлектронной борьбы ЛНР, используя станцию подавления «Тритон-М1», перехватила БПЛА «Фантом-4» с «закрепленным на нем боевым зарядом». Беспилотник «двигался из населенного пункта Попасная по направлению к населенному пункту Первомайск», но «был принудительно посажен, фото- и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются специалистами».
Представитель Народной милиции заявил, что Киев «преднамеренно идет на проведение провокаций» перед встречей советников лидеров «нормандской четверки». Об инциденте сообщили в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, передает «Луганский информационный центр».
В начале апреля мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе села Николаевка в ЛНР, устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата.
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Накануне акции оппозиции соратник Навального Милов уехал из России
Соратник Алексея Навального Владимир Милов провел на «Навальный Live» эфир вместе с Леонидом Волковым и рассказал, что накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.
«Мы посоветовались с коллегами и решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы», – пояснил Милов, слова которого приводит телеканал «Дождь».
Он добавил, что сейчас занимается международными связями и добивается усиления международного давления на власти России.
Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении в России несанкционированной акции в поддержку блогера, которая пройдет, в среду, 21 апреля.
Отметим, что глава штабов Алексея Навального Леонид Волков уехал из страны в августе 2019 года после того, как СК завел уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (По решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). В начале апреля Волков опроверг сообщения о своем скором возвращении в Россию.
В феврале Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Волкова. Ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги
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Реакция Москвы на высылку Чехией 18 сотрудников российского посольства оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики.
«Реакция российской стороны (на высылку дипломатов) оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше (чешских) дипломатов (20). Я подготовил для премьер-министра (Чехии Андрея) Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его (а не общественность)», – отметил Гамачек, передает ТАСС.
Он также сообщил, что среди 20 высланных из России сотрудников чешского посольства в Москве есть заместитель посла. «Самым высокопоставленным депортированным был заместитель посла. То, что его выслали, это ситуация, на которую должна Чешская республика ответить», – заявил Гамачек, передает РИА «Новости».
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Эксперт: Навальный столкнулся с последствиями своей голодовки
«Как правило, последствиями голодовки могут быть серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют медицинского наблюдения», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин, комментируя публикацию в СМИ результатов анализов блогера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии.
«У человека, который проводит голодовку, вполне могут возникнуть реальные проблемы со здоровьем», – сказал президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. По его словам, выход из голодовки зависит, во-первых, от состояния организма, а во-вторых, от ее длительности. «Скорее всего, процесс выхода сейчас потребует четкого следования рекомендациям, которые поступают от медиков», – предположил врач.
При этом собеседник указал на противоречие, связанное с публикацией анализов в СМИ. «С одной стороны, результаты анализов Навального – это сведения, составляющие врачебную тайну. Их нельзя официально публиковать. Но с другой стороны, если пациент сам разрешает передавать личные данные, то это допустимо», – полагает президент Лиги защиты врачей.
Ранее корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram обратил внимание, что сторонники Навального излишне нагнетают ситуацию вокруг его здоровья, требуя пустить к нему персональных врачей. «Кто вам сказал, что с этим повышенным калием могут справиться только приглашенные врачи со стороны? Там ничего сверхъестественного в лечении нет. И редкие препараты там не нужны, все довольно банально», – отметил журналист. Предположив, что Навальному уже не назначили соответствующее лечение.
Накануне адвокат Дмитрий Аграновский обратил внимание на тот факт, что сторонники блогера Алексея Навального публикуют в СМИ якобы результаты его анализов, сделанных в колонии (которые должны быть врачебной тайной) и утверждают, что «в любую минуту у него может остановиться сердце». При этом сторонники Навального сами «утверждали, что ему не оказывается медицинская помощь».
«И вообще, стоит ли некомпетентным людям разбрасываться такими громкими заявлениями в сочувствующих СМИ. Если они, конечно, действительно хотят Навальному помочь, а не усугубить его положение», – добавил Аграновский.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. Во вторник в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
На Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина-24».
«Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянка Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан – пациенты и персонал интерната», – передает его слова ТАСС.
За три дня вакцину получат все сотрудники и пациенты – 428 человек. Также за ними будет зарезервирована и вторая доза препарата. По словам Ляшко, вакцину получили все региональные склады, в каждой области с сегодняшнего дня можно сделать прививку американским препаратом.
До этого на Украине для вакцинации от коронавируса использовался произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca («Астразенека») совместно с Оксфордским университетом. С 13 апреля в стране используют вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
По данным украинского минздрава, первую прививку от коронавируса сделали 449 192 человека, в том числе за минувшие сутки 3 333. Две дозы вакцины получили всего пять человек.
За весь период пандемии на Украине коронавирус подтвержден у 1 946 510 человек, 39 786 пациентов умерли.
Ранее на Украине на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Белоруссия указала на превращение видеоконференций по Донбассу в бесполезное ТВ
Видеоформат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе превращается в почти бесполезное телевизионное представление, заявил замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.
По его словам, Белоруссия «не видит альтернативы минским соглашениям» и «готова предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы». Арчаков заверил, что его страна «всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий» и готова «в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации» на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь-1».
Напомним, уже более года переговоры по Донбассу ведутся в формате видеоконференций из-за ситуации с коронавирусом. В начале апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, комментируя внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, сравнил его с сюжетом анекдота.
Главу минюста Украины заподозрили в рейдерстве
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра юстиции страны Дениса Малюськи по подозрению в противоправном завладении предприятием.
По данным агентства «Украинские новости», 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.
«В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом «Новой топливной компании» и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса», – уточнило агентство.
Отмечается, что НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований. Однако истец подал жалобу в Высший антикоррупционный суд, который ее удовлетворил и обязал НАБУ завести уголовное производство по заявлению «Новой топливной компании».
23 марта НАБУ начало досудебное расследование.
Малюська был назначен на пост главы Минюста в августе 2019 года. В декабре того же года министр заявил, что у него низкая зарплата, и он живет на деньги, полученные на предыдущей работе.