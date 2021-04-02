Врач рассказал, как удалось провести операцию на сердце во время пожара в кардиоцентре

Пожар в здании кардиоцентра Благовещенска начался в тот момент, когда операция уже шла, задымления на первом этаже, где расположена операционная, не было, сообщил главный врач центра Александр Коротких.

«Когда возник пожар, пациент уже был на операционном столе, была раскрыта грудная клетка, то есть операцию остановить было нельзя. Бригада самоотверженно работала четыре-пять часов, проводилось плановое аортокоронарное шунтирование сосудов. Все время пожара я находился на связи с пожарными», – пояснил главврач РИА «Новости».

Он добавил, что двухэтажное здание кардиоцентра было обесточено, электричество подавал в операционную генератор.

«Отключили централизованную подачу кислорода, сделали передачу кислорода только в операционной, всем дали защитные респираторы, они не понадобились – задымления на первом этаже, где шла операция, не было», – указал Коротких.

Руководитель учреждения отметил, что операцию провели в полном объеме, в ином случае «она просто потеряла бы смысл». Он указал, что ему очень помогли знания техники безопасности, он недавно прошел соответствующее обучение.

«После операции пациента вынесли через пожарный выход и на реанимационном автомобиле, у которого есть функция ИВЛ, доставили в Амурскую областную больницу. Все удалось во время пожара, в том числе благодаря помощи сотрудников хозяйственной части, они помогали выводить пациентов, все было организованно. Пожарные приехали быстро, огонь не перекинулся на соседние здания», – подытожил Коротких.

В пятницу днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков продолжили оперировать пациента. Операция завершилась успешно.

Губернатор Амурской области Василий Орлов позже перечислил имена медиков, которые, несмотря на пожар, продолжили проводить операцию.