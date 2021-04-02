Выросло число комфортных для жизни городов в России

Число городов с благоприятной средой для проживания за год увеличилось в России на 6,8% (плюс 76). По итогам 2020 года комфортными стали 375 из 1116 российских городов, следует из индекса качества городской среды.

Так, доля комфортных для проживания российских городов за год выросла с 26,9% до 33,6%. Среднее значение индекса качества городской среды по стране увеличилось на 4% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом и достигло 177 баллов.

Москва (288 баллов), Санкт-Петербург (249 баллов) и Казань (204 балла) получили наибольший балл за индекс качества городской среды среди крупнейших городов с населением от 1 млн человек, передает ТАСС. При этом в целом среди городов-миллионников благоприятными для жизни стали восемь городов, среди которых Нижний Новгород (210 баллов), Ростов-на-Дону (200 баллов), Екатеринбург (194 балла), Уфа (189 баллов) и Красноярск (181 балл).

Среди крупных городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек наиболее комфортными признаны Грозный, Сочи, Тюмень (по 225 баллов), Краснодар (223 балла) и Белгород (222 балла). Также подмосковный Реутов (263 балла), Великий Новгород (240 баллов) и подмосковный Красногорск (238 баллов) лидируют среди больших городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек. Кроме того, наиболее высокий балл из средних городов набрал подмосковный город Видное (235 баллов), из малых городов (до 50 тыс. человек) – Кудрово в Ленобласти (259 балла), из малых городов (до 25 тыс. человек) – подмосковный Талдом (230 баллов), а из городов с населением до 5 тыс. человек – Иннополис (216 баллов).

Впервые индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года по итогам 2018 года. Индекс состоит из 36 параметров, в том числе благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. При этом города распределены по десяти размерно-климатическим группам. Города могут набрать максимум 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если город набрал более 180 баллов.

Напомним, 2 апреля 2020 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что благодаря нацпроектам доля благоприятных для жизни городов выросла на треть.