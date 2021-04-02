В МИД указали на игнорирование Европой политики сегрегации в Прибалтике и на Украине

Страны Европы игнорируют проводимую государствами Прибалтики и Украиной позорную политику открытой сегрегации, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Вершинин заявил, что «не могли мы, безусловно, не привлечь внимание Совета (ООН по правам человека (СПЧ) на 46-й сессии) к недопустимой в XXI веке ситуации, когда страны Европы, пострадавшие от идеологии фашизма, закрывают глаза на позорную политику по сути открытой сегрегации по принципу этнической и религиозной принадлежности, проводимую странами Прибалтики и Украиной», передает ТАСС.

По его словам, Россия совместно с государствами – участниками Движения неприсоединения остро ставила перед СПЧ ООН вопрос о незаконности и негативном влиянии на права человека односторонних принудительных мер, в том числе в контексте водной блокады Крыма со стороны Украины.

Кроме того, Запад отказывается прислушиваться к России по вопросу проблем соблюдения прав человека. Между тем Россия присоединилась к ряду совместных заявлений заинтересованных стран, например, о нарушениях прав человека в Евросоюзе и Великобритании, а также о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты прав человека, в том числе в контексте ситуаций в китайских Синьцзян-Уйгурском автономном районе и специальном административном районе Гонконг.

«Российская сторона по-прежнему отстаивала недопустимость использования площадки СПЧ не по назначению, то есть не для обсуждения правозащитных вопросов», – добавил заместитель главы МИД.

По этой причине Москва была вынуждена поставить на голосование инициативу Грузии об оказании ей технического содействия со стороны ООН.

«Такой шаг был обусловлен не тем, что мы против помощи Тбилиси в вопросах укрепления его национального правозащитного потенциала, а тем, что истинной целью данной резолюции было подтверждение притязаний Грузии на территории независимых республик Южной Осетии и Абхазии», – заключил Вершинин.

Ранее Россия обвинила ЕС в бездействии относительно сходок «Ваффен-СС». Шествия легионеров СС и их сторонников по-прежнему проходят, в частности, в странах Прибалтики и собирают более 1 тыс. участников.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал СЕ на дискриминацию русскоязычного населения Украины.