Anonymous рассекретила данные об антироссийской деятельности Британского совета

Международная сеть хакеров Anonymous утверждает, что рассекретила объемный массив данных специального департамента в составе МИД Великобритании (Counter Disinformation & Media Development Programme, CDMD), который ведет борьбу с «кремлевской пропагандой и дезинформацией».

Согласно представленной хакерами утечке, дипломатическое ведомство тесно работает со службой внешней разведки МИ-6. По большому счету речь идет о неоколониалистской стратегии Великобритании под контролем спецслужб, которые управляют большой разветвленной сетью частных фондов по всему миру, а также известными СМИ. Известно, что на деятельность CDMD только в 2017 году было дополнительно выделено 100 млн фунтов стерлингов, что, по мнению экспертов, может составлять около 20% общего бюджета в английской валюте, сообщает Life.

Для объяснения налогоплательщикам, на что тратятся бюджетные средства, было заявлено, что они выделены на борьбу с «кремлевской пропагандой и дезинформацией». Однако раскрывать содержание программы Тереза Мэй, занимавшая на тот момент кресло премьера Великобритании, отказалась под предлогом угрозы национальной безопасности.

По словам Anonymous, важную роль в этой деятельности играет общественная благотворительная организация, созданная в 1934 году королевским указом, – Британский совет, которая декларирует в качестве главной задачи сотрудничество в области образования и культуры. Именно на площадке ее филиалов проводятся различные образовательные программы и курсы на территории Европы, России и бывших республик СССР. «Британский совет напрямую работает с населением всех бывших советских республик, избавляя его от «российской идентичности», внедряя британские ценности и провоцируя разорвать связи с Москвой», – заявили в Anonymous.

Десятки подконтрольных МИ-6 «частных» структур получили задачу одновременно работать по нескольким направлениям и в итоге прийти к одной цели – ослабить влияние России во всем мире, подорвать доверие населения к руководству страны, что в совокупности должно привести к государственному перевороту.

Для «воспитания правильных чувств» среди граждан СНГ и в самой России проводятся европейские тренинги для журналистов. Задействованы и такие организации, как Albany Associates, M&C Saatchi, ORB International, IREX Europe, которые организуют мероприятия, посвященные просмотрам семейных фильмов и сериалов, продвигающих западные ценности и переключающих внимание населения бывших советских республик с празднования Дня Победы на чествование национальных культур. Кроме того, стало известно о новой практике вложения денег в оппозиционных комик-стендаперов.

Приводится также документ, в шапке которого фигурируют логотипы Albany и M&C Saatchi, предлагающий использовать новаторские меры британской мягкой силы. Например, речь идет о сотрудничестве с молодыми русскоязычными жителями стран Восточной Европы, которых можно привлекать в качестве «агентов перемен». Это делается для того, чтобы повлиять на поколения их родителей, бабушек и дедушек и сформировать отличительную «евро-балтийскую» идентичность.

«Если говорить о сумме 100 млн фунтов стерлингов, выделенных в качестве дополнения, то она может составлять 20% от всего бюджета. Дело в том, что на эти деньги можно совершить госпереворот как минимум в двух республиках СНГ. Что касается департамента CDMD, то, скорее всего, он имеет при британском МИД функцию совещательного совета, в который входят, конечно, представители и МИ-5, и МИ-6, поскольку они подчиняются этому дипломатическому ведомству», – заявил доктор политических наук, учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.

Anonymous в своих документах демонстрирует связь тех, кто задействован в этих так называемых гуманитарных программах с участием разведки. Для этого хакеры опубликовали резюме сотрудников одной из организаций, работающих для британского правительства. В нем указано, что человек ранее работал политтехнологом в НАТО и британском Минобороны. Также хакеры заявляют о причастности к гуманитарным программам не только британского правительства и МИД, но также внешней разведки MI6, контрразведки MI5 и МВД, минобороны Британии и США.

В феврале телеканал RT опубликовал материал «Антикремлевские СМИ и блогеры: документы Anonymous указывают на усилия властей Британии по ослаблению влияния России», основанный на утечке документов, предположительно, принадлежащих МИД Великобритании. Из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей. МИД России обещал не дать Лондону отмолчаться по поводу управления российскими СМИ.

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