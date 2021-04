Руководство нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки Камчатского депутата приговорили к девяти годам колонии за взятку 2 апреля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Суд в Камчатском крае приговорил депутата Законодательного собрания региона Валерия Быкова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятку в 1,7 млн рублей от коммерческого предприятия и долю в нем, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. «Следствием и судом установлено, что депутат Законодательного Собрания Камчатского края при <...> получил от генерального директора одного из коммерческих предприятий, участвовавшего в оперативно-разыскных мероприятиях, взятку в виде 25% доли в уставном капитале данного предприятия, стоимостью 4,5 млн рублей, а также денежных средств в сумме 1,7 млн рублей. За это депутат обещал не инициировать проверки деятельности этого общества на предмет соблюдения законодательства России о недропользовании, а также общее покровительство их производственной деятельности», – говорится в сообщении на сайте регионального управления. Уточняется, что взятки были переданы в октябре и ноябре 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), также и в отношении его посредника – 44-летнего знакомого. «Приговором суда Валерий Быков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 26,9 млн рублей. Кроме того, он на пять лет лишен права занимать определенные должности», – уточнили в пресс-службе. Второй фигурант уголовного дела приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Валерий Быков был избран депутатом Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва в 2016 году. В 2020-м он подавал документы для участия в выборах губернатора региона, но не был зарегистрирован избиркомом в качестве кандидата, поскольку не предоставил нужное количество подписей депутатов в свою поддержку. Напомним, в прошлую среду в Ставропольском крае арестовали самого молодого местного парламентария, 26-летнего Владимира Дорошенко, его подозревают в даче взятки.

Появились фото мешающих укладке «Северного потока – 2» судов 1 апреля 2021, 15:57

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG опубликовала фото кораблей, которые мешают завершению прокладки трубопровода. Снимки публикует РИА «Новости» в Telegram. Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» замечена повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, эти действия носят провокационный характер и могут привести к повреждению газопровода. Минин напомнил, что при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер выдавал себя за приехавшего в Донбасс ополченца 1 апреля 2021, 18:28

Фото: кадр из видео

Блогер и пранкер Эдвард Бил, который, по информации правоохранительных органов, участвовал в смертельном ДТП на Садовом кольце, был в прошлом замешан в нескольких скандалах, обсуждавшихся в Сети. В видео, опубликованном на youtube-канале «Компот», блогер рассказывал о целях своего пребывания в Донбассе. Эдвард Бил, стоя в военной форме и с автоматом в руках, сообщил, что приехал в Донбасс воевать против фашизма. В подписи под видео указано, что оно снято в июне 2015 года. Позже в интервью телеведущей Ксении Собчак пранкер рассказал, что его участие в боевых действиях в Донбассе было постановкой. На самом деле съемки проходили в Подмосковье, и за них Бил получил гонорар. В действительности же блогер служил в Калуге, писал «Московский комсомолец». Также сообщалось о конфликте пранкера с консультантом одного из магазинов, ставшим жертвой розыгрыша блогера. Тогда продавец, разозлившись, пытался вытолкнуть Эдварда Била из магазина, однако тот нокаутировал сотрудника торговой точки. Есть в Сети и видеозаписи с участием блогера в известной телепередаче «Час суда», где он играл роль подсудимого, вернувшегося из колонии и избившего девушку за то, что та ему изменила, передает Swyper. Ранее на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений стоимостью 9–10 млн рублей. Предположительно, его водитель и был виновником ДТП. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Он заявил, что не виновен в аварии с пятью машинами, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.



Однако по словам свидетелей, видеоблогер все же был за рулем Audi в момент ДТП, а затем пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и считает Била причастным к ДТП, сообщает Lenta. В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд авто на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году. Эксперт предположил ответ Генштаба России на претензии США о войсках на границе с Украиной 1 апреля 2021, 11:32

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости,

Stefani Reynolds/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего, Герасимов напомнил Милли о том, что внутри страны мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя телефонный разговор глав генштабов США и России о якобы наращивании военной мощи России у границ с Украиной. «Думаю, что в разговоре Герасимова и Милли речь могла идти о том, что на территории Российской Федерации мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным. Ни перед кем мы отчитываться не обязаны», – предположил доктор военных наук Константин Сивков. Отвечая на вопрос о якобы наращивании российских войск на границе, эксперт напомнил о военных учениях НАТО «Защитник Европы – 2021», которые будут проводиться в том числе вблизи российских западных границ. «Мы не можем спокойно наблюдать, как на наших границах наращивает свою военную мощь НАТО», – подчеркнул Сивков. Эксперт также добавил, что недавние заявления Украины о наращивании своих войск в районах Донецка и Луганска свидетельствуют о высокой вероятности нового вооруженного конфликта. «В ДНР и ЛНР находятся граждане России, которых мы в соответствии с Конституцией РФ обязаны защищать. Поэтому мы вполне на законных основаниях можем наращивать свои вооруженные силы на западных границах страны», – заключил Сивков. Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. До этого в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разговор глав генштабов США и России мог касаться вопроса наращивания военной мощи России у границ с Украиной. США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей». Накануне ВЗГЛЯД писала о проведении трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили широкую повестку: от коронавируса и кризиса в Белоруссии до ситуации в Сирии и Ливии. При этом тема Украины и войны в Донбассе – будучи одной из ключевых – обсуждалась без Зеленского. По мнению экспертов, переговоры свидетельствуют о большом потенциале формата «евротройки» с участием России и уже вызвали в Киеве нервозную атмосферу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бурджанадзе: Познеру не следовало приезжать в Тбилиси 1 апреля 2021, 18:54

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны в четверг, в день своего 87-го рождения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Приезд с такой большой делегацией точно был ошибкой и незнанием грузинских реалий», – заявила она Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу». По ее словам, люди, которые контактировали с Познером до его приезда, проявили некомпетентность, не отговорив от визита.



«А ответственность за случившееся несут власти Грузии, – сказала Нино Бурджанадзе. – Познер не обычный журналист. Он приехал бы только в том случае, если бы имел от властей Грузии ясные гарантии безопасности».



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов. Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии запустили сухопутную ветку «Северного потока – 2» 1 апреля 2021, 14:17

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

В Германии введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2»; к настоящему моменту он достиг полной мощности, сообщила компания-оператор Gascade. «После чуть более двух с половиной лет строительства европейский газовый трубопроводный узел Eugal достиг полной транспортной мощности с двумя трубопроводами и насосной станцией. Первая нитка транспортировала газ с 1 января 2020 года. Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 млрд кубометров природного газа в год», – передает сообщение компании РИА «Новости». Первая нитка Eugal мощностью 30,9 млрд кубометров газа была запущена 1 января 2020 года. Через это ответвление временно транспортируется часть газа, поступающего по первому российско-германскому газопроводу «Северный поток». Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта «Северный поток – 2» и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Российский генерал ответил на шутку британской королевы про российские самолеты 1 апреля 2021, 14:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток, заявил экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин. «Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было – чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолеты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали», – передает РИА «Новости» слова Опарина. Генерал пояснил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами НАТО только боевыми порядками, теперь же – парами по заранее разработанной программе, утвержденной Верховным главнокомандующим. Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) «очень весело преследовать русских». Генри Резник: Москалькова добилась системных подвижек с защитой прав граждан 1 апреля 2021, 18:11 Текст: Андрей Самохин

«Татьяна Москалькова – не только правовед высокого класса, но и неравнодушный человек. Ей удалось очень много сделать на своем посту и прекрасно, что именно она продолжит защищать права человека в нашей стране», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник, комментируя предложение президента переназначить ее уполномоченным по правам человека в России. «Внесение Владимиром Владимировичем [Путиным] кандидатуры Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека – очень правильное решение, – сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов, член СПЧ Генри Резник. – Как эксперт я взаимодействовал со всеми предыдущими омбудсменами и могу подтвердить, что все они достойно исполняли свои обязанности, все пытались добиться подвижек в этой сфере. Но Татьяну Николаевну я бы все-таки выделил, потому, что с ее участием произошли серьезные, системные подвижки с защитой прав граждан. Принят целый ряд специальных законов, – например, о дополнительных мерах поддержки детей-сирот. То есть внимание института уполномоченных расширилось от поддержки отдельных людей на целые группы наших соотечественников». «В целом, при ней, мне кажется, значительно повысилось доверие людей к этому институту. Это выражается, в частности, в статистике обращений граждан, которую она озвучила в докладе президенту. Люди поверили, что через уполномоченного и его аппарат можно всерьез защитить свои права», – подчеркнул собеседник. По мнению Резника, успех Москальковой опирается и на личные качества омбудсмена. «Во-первых, Москалькова – глубокий правовед. У нее значительные работы в области теории права, уголовно-процессуального права, нравственных основ правосудия. Плюс к этому – богатый практический опыт. Это сочетание как нельзя лучше способствует ее деятельности», – считает адвокат. При Москальковой в полную меру заработал экспертный совет, на котором рассматриваются вопросы совершенствования законодательства, судебной практики, отметил Резник, а кроме того – значительно укрепился институт уполномоченных в регионах страны, активнее защищаются права наших граждан за рубежом. «Татьяна Николаевна – неравнодушная, отзывчивая женщина. Она способна проникнуться болью другого человека, его проблемами, – продолжает юрист. – Я лично знаю много случаев, когда она буквально срывалась с места и летела в какую-то тьмутаракань на помощь людям, чтобы разобраться в жалобе на месте. Было несколько десятков случаев, когда она лично направляла или поддерживала ходатайства защиты по конкретным делам, и это вмешательство уполномоченного приводило к изменению меры пресечения, а то и к пересмотру приговора. Вот почему я могу только приветствовать решение президента». Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год.В ходе встречи президент отметил рост доверия граждан к институту уполномоченного, о чем свидетельствует, в том числе, количество обращений – более 205 тыс. за пять лет. Глава государства выделил активную правозащитную работу Москальковой в период пандемии, а также вклад омбудсмена в защиту прав граждан России за рубежом, говорится на сайте Кремля. По итогам доклада Путин вновь внес кандидатуру Москальковой для переназначения на пост уполномоченного по правам человека. Байден вновь споткнулся на трапе самолета 1 апреля 2021, 15:39

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Американский лидер Джозеф Байден вновь оступился во время посадки в самолет, видеозапись с подъемом по трапу президента США опубликовали СМИ. В ролике, опубликованном изданием The Hill в Twitter, Байден осторожно поднимается на борт самолета и неожиданно оступается. Президенту США на этот раз удалось сохранить равновесие и продолжить движение. EARLIER: President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/tumCceRFya — The Hill (@thehill) April 1, 2021 Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. При этом Дональд Трамп – младший усомнился в том, что падение главы американского государства при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера. Блогер Эдвард Бил опроверг причастность к смертельному ДТП в центре Москвы 1 апреля 2021, 13:55

Фото: Edward Bil/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) заявил, что в аварии с пятью машинами, которая произошла на Садовом кольце в Москве, за рулем его Audi RS 6 Avant находился его приятель, сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. В результате этого ДТП погибла женщина. «Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он (друг)», – цитирует блогера РИА «Новости». Один из очевидцев сообщил, что в результате аварии пострадал мужчина в черном автомобиле, спасатели извлекали его около часа. Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель. Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале сообщил, что она погибла на месте происшествия. Также департамент опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Между тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем находился сам блогер Эдвард Бил. В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу. Блогер Эдвард Бил задержан после ДТП на Садовом кольце 1 апреля 2021, 20:16

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах. «Он задержан до избрания меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что по факту аварии на Смоленской площади возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen. У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс. Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД. Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки 1 апреля 2021, 21:17

Фото: HATIM KAGHAT/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя после сообщения о якобы проведении музыкального фестиваля в парке в период действия жесткого карантина. Сообщение о мероприятии оказалось шуткой к 1 апреля. В парке собрались около пяти тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу и предупреждают об ответственности за злостное нарушение ограничений на фоне коронавируса, передает ТАСС. В соцсетях в начале марта распространялись сообщения о проведении 1 апреля бесплатного музыкального фестиваля «Бум». Заявлялось, что участие в мероприятии примут 200 диджеев со всей Европы, в парке будут установлены пять сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. При этом было очевидно, что сообщения являются шуткой, поскольку фестиваль назначен на 1 апреля, а в числе диджеев было указано множество имен известных бельгийских политиков и министров. Так, в списке музыкантов присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Также мероприятие было анонсировано, когда в стране введены жесткие ограничения. В середине марта на страницах «организаторов фестиваля» подтверждалось, что это шутка. Однако 1 апреля люди начали собираться в парке. Не обнаружив заявленного мероприятия, собравшиеся решили устроить свой праздник. Люди включали музыку через подключенные к смартфонам динамики. Толпу прервало появление полиции, стражи порядка через мегафон призывали разойтись. Однако собравшиеся начали скандировать лозунги о свободе и забросали правоохранителей бутылками, начались стычки с полицией. По данным телеканала ВРТ (VRT), задержаны порядка ста человек, несколько десятков пострадали. Несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 21.00 мск парк блокирован полицией, продолжается зачистка. «Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», – написал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter. Накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. У правительства есть возможность опротестовать это решение. В Бельгии с начала пандемии зарегистрировано 882 тыс. случаев коронавируса, 23 016 человек скончались. Дептранс опубликовал полную статистику штрафов устроившего ДТП на Cадовом водителя Audi 1 апреля 2021, 18:12

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Алексей Дегтярев

У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов написал письмо городскому прокурору с просьбой взять расследование аварии под личный контроль. «В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч», – говорится в сообщении Telegram-канала департамента. Отмечается, что всего у водителя этого автомобиля более 566 штрафов, только за 2021 год он допустил 245 превышений скорости на 20-40 км/ч, 104 – на 40-60 км/ч, 48 – на 60-80 км/ч, 23 – на 80 км/ч. В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине. Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году. В МВД позже уточнили, что в результате аварии серьезно пострадала женщина, ее госпитализировали, полиция начала проверку по факту ДТП. Главного нефролога Петербурга задержали спустя 11 лет после пропажи жены 1 апреля 2021, 09:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве супруги, которая пропала в 2010 году, сообщил источник в силовых структурах. «Главный нефролог Петербурга задержан по делу об убийстве, сейчас он доставлен в изолятор временного содержания», – сообщил источник РИА «Новости». Источник не уточнил имя задержанного, но, по открытым данным, главным нефрологом города является Александр Земченков, работающий завотделением Мариинской больницы. По данным региональных СМИ, следствие считает, что врач убил супругу, доктора роддома №6 Ирину Земченкову, в квартире, после чего вывез тело на автомобиле в Ленинградскую область. СМИ также сообщают, что в том же 2010-м у нефролога был роман с женщиной, на которой он впоследствии женился. Расследование же пропажи его прежней жены до этого успехом не увенчалось. Журналисты пишут, что Следственный комитет снова занялся расследованием пропажи Земченковой после того, как ее отец пришел на прием к главе ведомства Александру Бастрыкину. Сам задержанный, по утверждениям прессы, вину не признает. Экс-премьер Грузии предсказал экономические потери из-за выдворения радикалами Познера 1 апреля 2021, 21:11 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Заявив о «неприемлемости» сделанных ранее заявлений Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения. По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу. «Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он. «Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера ­– прим. ВЗГЛЯД) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер. «К сожалению, последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии», – сказал он. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен из страны радикалами. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов. Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.





Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стала известна зарплата супруги Зеленского в «Квартале 95» 1 апреля 2021, 15:07 Текст: Евгения Шестак

Супруга действующего президента Украины Елена Зеленская за год работы сценаристом в студии «Квартал 95» заработала 952 900 гривен (около 2,6 млн рублей), следует из декларации о доходах Национального агентства по предупреждению коррупции Украины. В документе отмечается, что ежемесячный заработок Зеленской составил около 80 тыс. гривен в месяц (217 тыс. рублей). Кроме зарплаты супруга президента получила 2 443 027 гривен (около 6,6 млн рублей) от сдачи собственности в аренду. Также указано, что семья президента владеет несколькими квартирами в Киеве, парковочными местами, загородным домом, одним нежилым помещением и двумя автомобилями. «Квартал 95» – украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До победы в выборах он также занимал должность художественного руководителя студии. Напомним, за 2019 году президент Украины Владимир Зеленский вместе с членами своей семьи заработал свыше 1 млн долларов. В июле прошлого года Зеленскому вручили протоколы об административных правонарушениях «в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии».