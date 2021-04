В Эстонии за неделю выявили 90 случаев побочных эффектов после прививок от COVID Греция отложила применение вакцины J&J 19 апреля 2021, 20:07 Текст: Елена Мирошниченко

В Греции национальный комитет по вакцинации принял решение отложить применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson до решения Европейского агентства по лекарственным средствам, об этом заявила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду. «Решено отложить применение вакцины, которое должно было начаться сегодня. Относительно приостановки вакцинации Johnson & Johnson. Причина, упомянутая в объявлении FDA и CDC в США, это регистрация шести случаев тромбоза у женщин в возрасте от 18 до 48 лет из общего числа 6,7 миллиона привитых», – цитирует ее слова РИА «Новости». Уточняется, что власти страны намерены дождаться решения ЕАМ. Теодориду рассказала, что эта вакцина имеет много преимуществ, «она уникальная и сделана по другой технологии. Ее проще хранить. Достаточно одной прививки, и защита начинается через 14 дней, а эффективность проявляется через 28 дней. Несмотря на большие потрясения, которые принесла эта приостановка, мы должны сосредоточиться на положительных моментах, а именно на том, что существует организованная и строгая система наблюдения, которая позволяет своевременно обнаруживать редкие осложнения и побочные эффекты». Уточняется, что на прошлой недели в Грецию доставили 33600 доз вакцины, старт вакцинации был запланирован на 19 апреля. Также в мае ожидается еще 300 тыс. доз, в июне – 960 тыс. доз. Помимо этого, ожидается также 2,150 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech в мае и 2,425 миллиона доз в июне. Компания Moderna поставит 354 тысяч доз в мае и 408 тысяч в июне. От AstraZeneca ожидают по 450 тысяч доз в месяц, сказал он. Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. 9 апреля в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.

ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы 19 апреля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС. «Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС. Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель. Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель. Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос. Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. Киев предложил ЕС ввести новые санкции против России 19 апреля 2021, 14:44

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию «дальнейшей эскалации со стороны России», основным элементом которого станет подготовка нового пакета санкций. «На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», – написал Кулеба в своем Twitter. Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ранее Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Власти Австрии договорились о закупке «Спутника V» 19 апреля 2021, 12:47

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось закупить 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», ее применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. «Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины «Спутник», которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», – отметил Курц, передает ТАСС. Отмечается, что коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA. Ранее Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС. Германия также попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Турция одобрила производство «Спутника V» 19 апреля 2021, 08:20

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил член научного совета по коронавирусу доктор Афшин Эмре Кайыпмаз. «В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение», – заявил эксперт, передает ТАСС. Кайыпмаз также отметил, что стоимость производства одной дозы «Спутника V» составит около 10 долларов. «Это эквивалентно стоимости (китайской) вакцины «Синовак», поставляемой из Китая за 10-11 долларов. Несмотря на то, что их стоимость сопоставима, производство (вакцины) внутри страны устранит внешнюю зависимость», – считает эксперт. Официальные комментарии министерства здравоохранения Турции не поступали. Позже Кайыпмаз уточнил, что журналисты неверно поняли его слова: испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Жителям ЕС пригрозили проблемами в случае вакцинации от COVID в России 19 апреля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

У жителей Евросоюза, которые намерены приезжать в Россию и другие страны за вакцинацией, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. «ЕС сейчас работает над созданием зеленого цифрового пропуска (сертификата вакцинации ЕС – прим. ВЗГЛЯД), который будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств», – цитирует Мамера ТАСС. Он отметил, что «выиграют те», кто подождет в Евросоюзе до лета, когда там будет достаточно вакцины. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия может предложит важную туристическую услугу, иностранцы могут приехать сюда для вакцинации от коронавируса. Эксперты отмечали, что потенциальный спрос на такую услугу очень высок, это может сыграть важную роль с точки зрения имиджа страны. В Турции уточнили решение по «Спутнику V» 19 апреля 2021, 09:09 Текст: Алина Назарова

Член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. «Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», – сказал Кайыпмаз, передает РИА «Новости». Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины «Спутник V». В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от коронавируса 19 апреля 2021, 10:37 Текст: Евгения Шестак

Первый экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации зарегистрирован в России, сообщили в компании «Рапид БИО» (резидент «Сколково»). Для теста необходима только капля крови. Результат можно увидеть через 15 минут, а достоверность исследования составляет 96 процентов. В «Сколково» отметили, что реагенты теста отвалидированы под вакцину «Спутник V», сообщается на сайте «Сколково». Исследование можно сделать самостоятельно в домашних условиях. В комплект с ним входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца. Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий заметил, что тестирование будет полезно как после вакцинации, так и до нее, чтобы проследить образование устойчивого иммунного ответа. Экспресс-тест также может показывать антитела, возникшие после болезни, заключил представитель компании. В свою очередь старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем отметил, что в отличие от многих уже ставших почти привычными тестов на антитела технология компании «Рапид БИО» позволяет за 15 минут выявить антитела класса IgG к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S SARS-CoV-2 (спайк белок), то есть, по сути, дать пациенту ответ – возник иммунитет в результате вакцинирования или нет. Результат определяется с достоверностью в 96%. «Новый тест снизит нагрузку на систему здравоохранения и поможет отслеживать уровень популяционного иммунитета», – добавил он. Ранее Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для быстрой диагностики COVID-19, он снижает общее время тестирования в три-четыре раза. Попова призвала ввести в крупных городах специальные меры против COVID-19 19 апреля 2021, 12:37 Текст: Евгения Шестак

В крупных городах России необходимо ввести специальные режимы и правила борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живет более двух, трех, пяти, а тем более, как в Москве, 10 миллионов человек», – цитирует ТАСС Попову. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, страна занимает 87-ю позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости. Попова отметила, что в разных странах прослеживается три модели реагирования на ситуацию с распространением вируса: опережающий, запаздывающий и пассивный. «Совершенно очевидно, что комплекс опережающих противоэпидемических ограничительных мероприятий в Российской Федерации дал нам те преимущества, которыми, безусловно, мы воспользовались, и даже на пике заболеваемость была ниже, чем в других зарубежных странах», – пояснила она. Также глава Роспотребнадзора сообщила, что в России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 – южноафриканским. «Но у нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму – мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим», – сказала она. В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения. В России выявили 8,6 тыс. новых случаев коронавируса 19 апреля 2021, 11:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2279, Санкт-Петербурге – 692, Московской области – 592. Всего в стране выявлено 4 710 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 333 598 человек, из них 6818 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 346 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 105 928 человек. Накануне, 18 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8632. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 43. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Эстонии мужчина умер после прививки вакциной Pfizer 19 апреля 2021, 17:22 Текст: Абдулла Шакиров

В Эстонии 86-летний мужчина скончался после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech, сообщил Департамент лекарственных средств республики. Мужчина умер от инфаркта миокарда на шестой после введения второй дозы вакцины. Смерти предшествовали нарушения вкусовой чувствительности и глотания, потливость, рвота и падение кровяного давления. Врач оценил связь смерти с вакциной как маловероятную, однако в департаменте считают, что обезвоживание пациента могло способствовать сердечной недостаточности и приступу, говорится на сайте ведомства. На прошлой неделе в Эстонии был зафиксирован 31 случай побочных эффектов от вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, при этом у одного из пациентов возник отек гортани уже через семь минут после первой дозы вакцины, а другой упал в обморок и получил черепную травму на пятые сутки после прививки, отмечается в сообщении. Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины. Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГ 19 апреля 2021, 19:20 Текст: Алексей Дегтярев

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заполняться медленнее из-за апрельского похолодания, заявили в Газпроме. «Европа потеряла почти месяц сезона закачки газа в хранилища. Апрельское похолодание вернуло европейские ПХГ к режиму отбора. Заполненность хранилищ, например, в Нидерландах упала до 18%, в Австрии – до 22%», – цитирует сообщение компании ТАСС. Там отметили, что времени для восполнения такого значительного объема остается меньше, это означает, что «режим закачки газа этим летом будет еще более жестким, чем предполагали ранее». С начала отопительного сезона из европейских ПХГ отобрали рекордные 66,4 млрд кубометров газа, В европейских подземных хранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe на 17 апреля, остается газа на 28,7 млрд кубометров меньше, чем на ту же дату в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале, а уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 30% от их вместимости. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Эффективность «Спутника V» достигла 97,6% 19 апреля 2021, 18:11 Текст: Ксения Панькова

По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины «Спутник V» на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата», – приводит РИА «Новости» сообщение. В России в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава ведется реестр лиц, которые прошли вакцинацию, а также граждан, которые заболели коронавирусом. Отмечается, что согласно данным о вакцинации 3,8 млн россиян, полностью привитых обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы массовой гражданской вакцинации, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период с 35-го дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%. Как подчеркнули разработчики, расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае 2021 года. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6%. Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 млн привитых россиян, эффективность «Спутника V» еще выше и достигает 97,6%, подчеркнул он. «Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что «Спутник V» обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин», – добавил Дмитриев. В свою очередь директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что реальная эффективность «Спутника V» может быть даже выше 97,6%, «поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза». Он отметил, что «Спутник V» в очередной раз подтвердил свою высокую эффективность для профилактики COVID-19. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса 19 апреля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

В России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов», – цитирует РИА «Новости» Попову. Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в крупных городах России необходимо ввести специальные режимы и правила борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории России. Матвиенко заявила о наступлении постковидного периода в России 19 апреля 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Россия вступила в постковидный период, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, об этом она заявила на открытии заседания научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященного развитию цифровой среды. «Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть», – передает ее слова ТАСС. Напомним за минувшие сутки в России выявили 8589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом. ЕС решил усилить стратегическое присутствие в регионе Индийского и Тихого океанов 19 апреля 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

В регионе Индийского и Тихого океанов планируется усилить стратегическое присутствие Евросоюза, говорится в заявлении Совета ЕС, неформальное заседание которого проходит в формате видеоконференции. «Совет одобрил заключения по стратегии сотрудничества ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, в которых излагается намерение ЕС усилить свою стратегическую направленность, присутствие и действия в этом регионе, имеющем первостепенное стратегическое значение для интересов ЕС. Цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в региональную стабильность, безопасность, процветание и устойчивое развитие в период растущих вызовов и напряженности в регионе», – цитирует документ ТАСС. Отмечается, что подход Евросоюза «будет направлен на укрепление основанного на правилах международного порядка, создание равных условий игры, а также открытой и справедливой среды для торговли и инвестиций, взаимности, укрепления устойчивости, борьбы с изменением климата и поддержки связей с Евросоюзом». Подчеркивается, что свободные и открытые морские пути снабжения в полном соответствии с международным правом по-прежнему имеют решающее значение. «ЕС будет стремиться работать вместе со своими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе над этими вопросами, представляющими общий интерес. ЕС будет продолжать развивать партнерские отношения в области безопасности и обороны, в том числе для решения проблем морской безопасности, вредоносной кибердеятельности, дезинформации, новых технологий, терроризма и организованной преступности», – сказано в заявлении Совета ЕС. Ранее начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл заявил, что в Европе планируется разместить одну новую оперативно-тактическую группу армии США, еще две, вероятно, разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что размещение Вашингтоном американских ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом США по сдерживанию России и Китая и обеспечению собственного абсолютного доминирования.