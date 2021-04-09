В США закрыли два центра вакцинации Johnson&Johnson

В Соединенных Штатах временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан, сообщила The Wall Street Journal.

В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.

Представитель Johnson&Johnson заявил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.

Ранее ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson&Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 млн доз вакцины. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) начало проверку. Инцидент больно ударил по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране – Johnson&Johnson предполагает лишь одну инъекцию.

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