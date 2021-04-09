В США закрыли два центра вакцинации Johnson&Johnson

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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 07:35 | vz.ru
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За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации.
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Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать.
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Результатом бездумной и безразличной к русскому народу советской политики стало то, что после распада СССР русские превратились в один из крупнейших в мире разделенный народ. За пределами России сейчас обитает около 30 миллионов русских.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В США закрыли два центра вакцинации Johnson&Johnson
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В Соединенных Штатах временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан, сообщила The Wall Street Journal.
В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.
Представитель Johnson&Johnson заявил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.
Ранее ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson&Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 млн доз вакцины. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) начало проверку. Инцидент больно ударил по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране – Johnson&Johnson предполагает лишь одну инъекцию.
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РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах, сообщил РФПИ в соцсетях.
«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в Twitter «Спутник V».
Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации.
В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
«Заявление SIDC о том, что партия «Спутника V», доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», – добавили там.
В среду РФПИ заявил, что сообщения СМИ о якобы имевших место исследованиях Европейского агентства лекарственных средств (EMA) клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам не соответствует действительности.
Напомним, правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения экс-премьера страны Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера.
Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
«РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V», – сообщается в Twitter Sputnik V.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
Более половины жителей ФРГ согласны привиться «Спутником V»
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Более половины жителей Германии сообщили о своей готовности привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», следует из опроса английской компании YouGov.
Получить российский препарат готовы 55% участников исследования. Не хотят прививаться «Спутником V» 19% респондентов, 14% воздержались от ответа, 12% заявили, что не хотят вакцинироваться никаким препаратом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.
Ранее стало известно, что власти Баварии подготовили предварительный контракт на поставку «Спутника V». Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс назвал предзаказ российской вакцины Баварией «принципиально положительным» действием.
В начале этой недели Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
В России представили систему ранней диагностики коронавирусной пневмонии
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Рабочий прототип российской системы ранней диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта вызвал большой интерес специалистов на «Дне инноваций Минобороны России» в технополисе «ЭРА», сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ведомстве рассказали, что «разработка выполнена «Московским физико-техническим институтом (национальным исследовательским университетом)» и позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».
Систему планируется применять при проведении медицинских осмотров, при массовом поступлении пациентов в условиях пандемии в госпиталях и на фельдшерских пунктах, в том числе при помощи средств телемедицины на объектах, на которых отсутствуют высококвалифицированные врачи-пульмонологи.
«С помощью разработки станет возможным проведение диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких на самых ранних этапах развития. Система также подходит для экспресс-диагностики (при этом время полного обследования составляет пять минут) и адаптирована под задачу массового обследования большого числа пациентов», – указывается в сообщении.
Разработчики отмечают, что система ранней диагностики заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет определять патологические изменения в легких и ставить диагноз на 24-36 часов раньше, чем появляется возможность увидеть изменения на компьютерной томографии, а точность поставленного диагноза составляет 95%.
Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится в технополисе «ЭРА» (Анапа, Краснодарский край) для поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности её применения в интересах военного ведомства.
Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны.
Ранее защищающую сразу от гриппа и COVID-19 российскую вакцину начали исследовать на животных.
Маск поддержал вакцинацию от COVID-19
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, ранее заявлявший об отказе от вакцинации, сообщил о своей поддержке вакцинам от коронавируса, отметив, что препараты от COVID-19 в целом безопасны.
«Хочу уточнить: в действительности я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. В очень редких случаях проявляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью EpiPen (инъекция адреналина – прим. ВЗГЛЯД)», – написал миллиардер в Twitter.
Ранее предприниматель заявлял, что он и его семья не будут вакцинироваться от коронавируса, так как не подвержены риску заражения COVID-19.
Китай обвинил США в препятствии поискам источника коронавируса
Соединенные Штаты и некоторые другие страны мешают Китаю выявить происхождение новой коронавирусной инфекции, выводя вопрос о поисках ее источника в политическую плоскость, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Совершенно верно, выяснению происхождения (коронавируса) действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая с Всемирной организацией здравоохранения», – цитирует представителя китайского МИД «Интерфакс».
Лицзянь отметил, что сами США разместили множество биолабораторий в различных частях планеты, но какие исследования там проводятся никому неизвестно. «Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?», – задался вопросом дипломат.
Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения COVID-19 по всему миру, а не только в Китае.
В воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
Директор «Вектора» объяснил принцип действия «ЭпиВакКороны»
Вакцина «ЭпиВакКорона» вводится дважды, но ее компоненты идентичны по составу, сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
«Вакцина «ЭпиВакКорона» является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день», – сказал он, передает РИА «Новости».
Максютов уточнил, что сейчас в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения. Так что ситуация с двухразовой инъекцией «ЭпиВакКороны» вполне стандартна.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор», формирует три линии иммунной защиты.
Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
В ФРГ назвали «принципиально положительным» предзаказ «Спутника V» Баварией
Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс, заявил, что считает предзаказ российской вакцины «Спутник V» Баварией «принципиально положительным» действием.
Мертенс заявил, что узнал об этом из прессы. Он считает «принципиально положительным (то), что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной», передает РИА «Новости».
Он добавил, что ему «не кажется убедительным» то, что данный предзаказ осуществляется «как односторонние действия Баварии», однако не пояснил, какая есть альтернатива этому решению и должно ли правительство ФРГ взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу.
Ранее стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
В Германии заявили, что опубликованные данные о «Спутнике V» выглядят очень хорошо
Опубликованные данные о российской вакцине «Спутник V» выглядят очень хорошо, заявил председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс в эфире телеканала ZDF.
«Опубликованные данные выглядят очень хорошо, об этом можно сказать. И если вакцина будет проверена и допущена, я лично не имел бы ничего против использования этой вакцины», – заявил глава STIKO, передает РИА «Новости».
Мертенс также заявил, что одобрил предзаказ российской вакцины Баварией.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
Тем временем премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» при ее регистрации в Евросоюзе.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».
Назван процент возвращающихся из-за рубежа с коронавирусом туристов
Коронавирус выявляют у 1% из всех вернувшихся из-за рубежа в Россию туристов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что с начала 2021 года «это тоже достаточно большое количество людей, которые вернулись в Россию, и из них (...) людей с положительными тестами было 24 тыс. 740 человек, 1% – этот показатель держится – от всех вернувшихся россиян везут нам вирусы», передает «Комсомольская правда».
Попова также заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
«Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост», – добавила она.
Ранее в Россию впервые с начала пандемии приехали иностранные тургруппы.
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Нидерланды отказались от вакцины AstraZeneca для граждан младше 60
Нидерланды решили не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 60 лет, для них планируется закупить другой препарат, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге.
Это решение принято после рекомендации совета здравоохранения Нидерландов, ведомство призвало прекратить применять эту вакцину для людей младше 60, при этом продолжить применение препарата для людей старше 60, передает РИА «Новости».
«Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна», – заявил министр.
«В ближайшем будущем у нас будет много вакцин», – заверил он.
Ранее власти Бельгии решили ограничить применение вакцины AstraZeneca и ввести на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет.
Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
В Минздраве объяснили заинтересованность Германии в российской вакцине против COVID-19
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Германия решила не ждать решения Евросоюза по российской вакцине, а вести переговоры напрямую, так как заинтересована в скорейших поставках «Спутника V», рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Власти Германии сообщили, что намерены вести переговоры о соглашении по российской вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что данное решение ФРГ не означает конец европейской стратегии по вакцинам.
«Процесс продвижения нашей вакцины в Европе и намерение Берлина вести двусторонние переговоры с Москвой по «Спутнику V» никак не связаны. То есть соответствующим образом подача документов была проведена, поэтому как только их рассмотрит Еврокомиссия, Европейское агентство по лекарственным средствам, тогда и будет принято решение», – говорит Козлов.
По его словам, Германии нужны двусторонние переговоры с Россией для того, чтобы как можно раньше в стране появилась качественная вакцина. Кроме того, врач напоминает, что переговоры с Москвой по вакцине против коронавируса также уже ведет Венгрия и Чехия. Тем не менее, специалист не готов сказать, кто из стран ЕС следующим мог бы решиться на такой шаг. Также уже известно о готовности Австрии зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС.
«В случае удачных переговоров, российская вакцина будет применяться на территории крупнейшей экономики Евросоюза, что является безусловным плюсом для нашей страны. Причем как имиджевым, так и финансовым», – подытожил собеседник.
Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс назвал предзаказ российской вакцины «Спутник V» Баварией «принципиально положительным» действием.
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В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8672 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8672 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2024, Санкт-Петербурге – 695, Московской области – 567.
Всего в стране выявлено 4 614 834 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 239 038 человек, из них 9558 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 365 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 845 человек.
Накануне, 7 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8294. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 378.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Попова предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом к осени
К осени в России возможен подъем заболеваемости коронавирусом, поэтому следует прививаться от COVID-19 уже сегодня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«К осени будет подъем, но не надо ждать осени (чтобы привиться от коронавируса), надо прививаться сегодня», – сказала Попова, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио «Комсомольская правда».
Она добавила, что пока не везде есть такая востребованность в вакцинации от коронавируса, как хотелось бы, уточнив, что прививаться от коронавируса можно в каждом городе.
Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан.
В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
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Защищающую сразу от гриппа и COVID-19 российскую вакцину начали исследовать на животных
Комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, уже исследуют на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, заявил гендиректор центра Ринат Максютов.
Максютов заявил, что «такие работы нами ведутся», в данный момент «исследования продолжаются на животных», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что эта вакцина может иметь важное эпидемиологическое значение, потому что она позволит вакцинировать население ежегодно сразу от двух инфекций.
Кроме того, в «Векторе» приступили к разработке вакцины в виде капель, для назального применения.
«Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной «ЭпиВакКорона»)», – отметил Максютов.
Он уточнил, что иммунитет будет создаваться на слизистых, а это как раз входные ворота инфекции.
Гендиректор центра также заявил, что ученые регулярно проводят анализ мутаций коронавируса и уже могут сделать вывод, что «в южноафриканском варианте, бразильском, нигерийском не затронуты участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона».
По его словам, экспериментально была показана эффективность вакцины от «Вектора» в отношении британского варианта коронавируса. Подобные работы ведутся и в отношении южноафриканского штамма, результат ожидается в ближайшие недели.
Напомним, «ЭпиВакКорона» – это вторая (после «Спутника V») зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса.
Ранее Максютов объяснил принцип действия этого препарата.
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