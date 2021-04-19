Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС В Турции уточнили решение по «Спутнику V» Турция одобрила производство «Спутника V» 19 апреля 2021, 08:20

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил член научного совета по коронавирусу доктор Афшин Эмре Кайыпмаз. «В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение», – заявил эксперт, передает ТАСС. Кайыпмаз также отметил, что стоимость производства одной дозы «Спутника V» составит около 10 долларов. «Это эквивалентно стоимости (китайской) вакцины «Синовак», поставляемой из Китая за 10-11 долларов. Несмотря на то, что их стоимость сопоставима, производство (вакцины) внутри страны устранит внешнюю зависимость», – считает эксперт. Официальные комментарии министерства здравоохранения Турции не поступали. Позже Кайыпмаз уточнил, что журналисты неверно поняли его слова: испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V».

Чехия отменила визит вице-премьера в Москву для обсуждения «Спутника V» 17 апреля 2021, 03:49

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V», сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш. Бабиш заявил, что рекомендовал вице-премьеру отменить поездку. По мнению чешских СМИ, отмена визита может быть связана с напряженной внешнеполитической ситуацией и намерением оппозиции в Чехии выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша. В четверг Бабиш сказал, что визит вице-премьера в Россию «не является полностью идеальным». Он также отметил, что Чехия уже получила от России предложение купить «Спутник V». Бабиш заявил, что вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seznam. На днях Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины после ее одобрения ЕМА. Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении «Спутника V» до получения сертификата европейского регулятора. Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС 18 апреля 2021, 19:11

Фото: Aurelien Morissard/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS. «Если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства», – передает его слова ТАСС. Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе. Глава Прованса Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине 17 апреля 2021, 04:24 Текст: Антон Антонов

Миссия канадских военных инструкторов на Украине приостановлена из-за коронавируса, сообщил источник в минобороны Канады. CBC сообщает, что среди персонала миссии произошла вспышка COVID-19, но число заболевших не указывается, они находятся на карантине. Globe and Mail пишет, что вспышка началась после церемонии смены командного состава миссии, передает ТАСС. Напомним, около 200 канадских военных с 2015 года обучают украинских солдат и офицеров во Львовской области. Год назад из-за коронавируса обучение приостановили, большинство инструкторов вернулись в Канаду. На Украине осталось около 60 канадских военных. В июне работа миссии возобновилась. Ученые выявили способность собак точно «вынюхивать» больных коронавирусом 16 апреля 2021, 17:45 Текст: Абдулла Шакиров

Собаки имеют способность определять по запаху пациентов, болеющих коронавирусом, с точностью 96%, говорится в исследовании Школы ветеринарной медицины университета Пенсильвании. В ходе эксперимента, в котором участвовали восемь лабрадоров-ретриверов и одна бельгийская овчарка породы малинуа, животных учили распознавать специальный реагент, а также отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи больных коронавирусом, при этом все образцы были дезактивированы, сообщается на сайте университета. Изучая результаты исследования, команда ученых обнаружила, что все девять собак могли легко идентифицировать положительные образцы SARS-CoV-2 со средней точностью 96%. Однако их чувствительность или способность избегать ложноотрицательных результатов была ниже ввиду строгих критериев оценки эксперимента. Специалисты отметили, что моча и слюна людей с коронавирусом имеют уникальный запах, и пришли к выводу, что в будущем дрессировка должна включать в себя большое количество разнообразных образцов, поскольку собаки со временем отбирают те образцы, запахи которых им знакомы. По мнению ведущего автора исследования Синтии Отто, результаты эксперимента можно будет развивать не только в обучении собак распознавать COVID-19, но и в работе по выявлению рака и других заболеваний. Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему собак, натренированных определять больных коронавирусом, пока нельзя применять повсеместно. Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал, что COVID-больной действительно может иметь какой-то специфический запах, а у собак достаточно острый нюх. На Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield 17 апреля 2021, 11:57 Текст: Вера Басилая

Мужчина умер после прививки от коронавируса вакциной индийского производства Covishield, разработанной компанией AstraZeneca, случай зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации», сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий. «16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield», – приводит ТАСС слова Козицкого. По его словам, случай смерти зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации, который сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА». Это уже четвертая смерть на Украине после прививки вакциной индийского производства Covishield. Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что по состоянию на утро субботы количество заразившихся коронавирусом украинцев увеличилось на 14 тыс. 989 человек. Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса. 2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался. Между тем Индия уже приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину. Голикова пообещала скорое снятие антиковидных ограничений 16 апреля 2021, 11:45

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Увеличение объемов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать снятия ограничений в «какое-то очень ближайшее время», однако при отказе от них необходимо сохранять осторожность, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты. Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», – сказала она, передает ТАСС. По ее словам, не стоит забывать о том, что апрель и май являются сложными сезонными месяцами заболеваемости в России и без пандемии. «Это сезонные инфекции, к которым может присоединяться ковид и присоединяется», – пояснила Голикова. Она также уточнила, что число граждан, привившихся от коронавирусной инфекции в России, превысило восемь миллионов. «Наша с вами работа по вакцинации населения – это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время. Здесь была показана цифра – более восьми миллионов, сейчас количество существенно больше, объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо», – сказала Голикова. Кроме того, она добавила, что порядка 30 млн россиян смогли пройти всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию. «Даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан», – сказала она. Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса помешала развернуть эту работу более масштабно. «Сейчас важно эту работу развернуть, обратив особое внимание на тех граждан, которые перенесли ковид, потому что мы с вами отлично знаем, какие последствия этой болезни имеют люди, переболевшие ковидом», – добавила она. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России. В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток 16 апреля 2021, 19:45 Текст: Абдулла Шакиров

Власти Санкт-Петербурга отменили ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, в частности использование перчаток в транспорте и общественных местах, масочный режим сохраняется до 15 мая. «Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах…обязанность граждан по использованию в этих местах и территориях средств индивидуальной защиты органов дыхания сохраняется по 15 мая», – передает РИА «Новости» сообщение администрации губернатора города. В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения. Крымские татары предложили Эрдогану провести встречу 17 апреля 2021, 09:45 Текст: Наталья Ануфриева

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану провести встречу, чтобы политик смог услышать голоса жителей полуострова, а не строить свое мнение «на основе лживых доносов» со стороны Украины. Умеров заявил, что «лидеры Турции должны слышать голоса жителей полуострова, а именно крымских татар, о поддержке которых так часто говорит Эрдоган», передает РИА «Новости». «Для более ясного понимания полезным было бы прилететь в Крым и на месте во всем самому убедится, а не строить свое мнение на основе лживых доносов радикально настроенных, живущих на Украине лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), который не имеет ничего общего с крымскими татарами. Как минимум, встреча лидера турецкой республики с представителями крымских татар из Крыма на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя странами», – добавил он. По его словам, пока позиция Анкары в отношении Крыма имеет свои фобии, и «Турция сколько не за украинский Крым выступает, сколько за турецкий». «Я уверен, что прагматизм турецкого лидера, его личные взаимоотношения с российским лидером в недалеком будущем сыграют свою роль, и Крым будет признан российским однозначно и не только Турцией», – заключил Умеров. Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Кремль счел неправильной позицию Турции по Крыму. Минздрав рассказал о переговорах по завершению включения «Спутника V» в список ВОЗ 18 апреля 2021, 16:41 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. «Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», – передает слова министра РИА «Новости». «Широкомасштабная иммунизация от COVID-19 в целях предотвращения и прекращения передачи инфекции признана Всемирной ассамблеей здравоохранения глобальным общественным благом для здоровья. В связи с этим подчеркиваем важность обеспечения равноправного и своевременного доступа к безопасным, качественным и эффективным вакцинным препаратам», – сказал Мурашко на заседании экономического и социального совета ООН «Вакцина для всех». Глава Минздрава подчеркнул, что основной задачей является формирование глобального портфеля эффективных и безопасных вакцин с целью обеспечения планеты надежной защитой от инфекций, передает ТАСС. «Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины «Спутник V» путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках. Сегодня российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована и поступает в 60 стран мира», – уточнил Мурашко. Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля. Первые партии вакцины «Ковивак» отправлены в регионы России 16 апреля 2021, 10:35

Фото: ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/

РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Первые партии вакцины от коронавируса «Ковивак», созданной в Центре им. Чумакова, отправлены в российские регионы, сообщил генеральный директор Центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов. «Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «Ковивак», созданной в Центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы. Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», – сказал он, передает ТАСС. В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V». Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции 17 апреля 2021, 16:39 Текст: Ксения Панькова

Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, сформированы графики вывозных рейсов, сообщает ведомство. «Оперативный штаб Росавиации обеспечит вывоз россиян из Турции. На площадке Росавиации создан оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ с территории Турецкой Республики на территорию России. Сегодня руководитель Росавиации Александр Нерадько провел его заседание», – говорится в сообщении. Отмечается, что в заседании приняли участие представители МИД России, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, участвующих в перевозках граждан из Турции. Рассмотрена текущая ситуация по вывозу, в том числе готовность авиакомпаний к вывозной кампании. Оперштаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве россиян, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения в Россию. «Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полета» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации», – отмечает Росавиация. Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов. «Ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации. Ведомством будут приниматься необходимые оперативные решения для урегулирования сложившейся ситуации», – добавили в ведомстве. Напомним, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. 13 апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что в Турции находятся около 30 тыс. российских туристов. В четверг глава Ростуризма Зарина Догузов сообщила, что в настоящее время в стране пребывает около 50 тыс. россиян. ВОЗ подвергла критике работу механизма распространения вакцин COVAX 17 апреля 2021, 06:55 Текст: Антон Антонов

Человечество «терпит неудачу» в деле распространения вакцин от коронавируса через механизм COVAX, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Отметив, что «равенство в вопросе о вакцинах – это вызов нашего времени», Гебрейесус вынужден был признать: «Мы терпим неудачу». По его словам, некоторые государства, которые ждали вакцину, «не получили ничего», другие не получают в срок вторую часть квоты, в результате под угрозой оказываются их планы, «касающиеся второго этапа вакцинации». В соответствии с планами через COVAX уже должны были поставить свыше 100 млн доз вакцин, но распределено только 40 млн. Свыше 82% из 832 млн прививок в мире приходится на страны с высокими и средними доходами, на страны с низкими доходами – 0,2%, передает ТАСС. Гендиректор ВОЗ призвал государства, которые зарезервировали для своих граждан лишние объемы вакцин, «немедленно сделать пожертвования COVAX». Он призвал рассмотреть «все варианты наращивания производства». В частности, предлагается рассмотреть передачу лицензий на производство вакцин другим странам, а также «инвестиции в местное производство вакцин». В марте Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX. РФПИ при этом заявил, что будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины «Спутник V» в страны напрямую. COVAX – международный механизм, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Восемь человек во Франции стали жертвами тромбоза после вакцинации AstraZeneca 17 апреля 2021, 03:08 Текст: Антон Антонов

Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, который возник после того, как они сделали прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, сообщило французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств. ANSM сообщает, что по данным на 8 апреля, в стране сделано свыше 2,72 млн прививок AstraZeneca. В период со 2 по 8 апреля выявлено девять случаев атипичных тромбозов, а также два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний. За все время прививочной кампании с использованием AstraZeneca в стране выявлено 23 случая тромбозов, восемь из которых привели к смерти пациентов, передает РИА «Новости». Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Европейское агентство лекарственных средств считает, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают над связанными с ее применением рисками. В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы 17 апреля 2021, 20:35 Текст: Ксения Панькова

Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих из-за рубежа заполнять анкету. Он также утвердил порядок приезда иностранных студентов, сообщает пресс-служба главы республики. «Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы Российской Федерации на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении. При этом граждане России, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, как отметили в пресс-службе, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Глава Крыма также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Им необходимо обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. До получения результатов тестов они обязаны соблюдать режим изоляции. Напомним, 15 апреля все граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. В Британии обнаружили потенциально самый опасный штамм COVID-19 16 апреля 2021, 14:15 Текст: Абдулла Шакиров

Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19. «Управление по охране общественного здоровья дало статус «варианта под рассмотрением» новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций…Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Как пояснил профессор медицины университета Восточной Англии Пол Хантер, обнаруженный в Соединенном Королевстве штамма имеет сразу две белковые мутации и может быть более устойчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский штаммы. Напомним, в марте индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 обнаружил в Индии новый вариант коронавируса с двойной мутацией. Ранее российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса.