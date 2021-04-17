Крымские татары предложили Эрдогану провести встречу

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану провести встречу, чтобы политик смог услышать голоса жителей полуострова, а не строить свое мнение «на основе лживых доносов» со стороны Украины.

Умеров заявил, что «лидеры Турции должны слышать голоса жителей полуострова, а именно крымских татар, о поддержке которых так часто говорит Эрдоган», передает РИА «Новости».

«Для более ясного понимания полезным было бы прилететь в Крым и на месте во всем самому убедится, а не строить свое мнение на основе лживых доносов радикально настроенных, живущих на Украине лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), который не имеет ничего общего с крымскими татарами. Как минимум, встреча лидера турецкой республики с представителями крымских татар из Крыма на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя странами», – добавил он.

По его словам, пока позиция Анкары в отношении Крыма имеет свои фобии, и «Турция сколько не за украинский Крым выступает, сколько за турецкий».

«Я уверен, что прагматизм турецкого лидера, его личные взаимоотношения с российским лидером в недалеком будущем сыграют свою роль, и Крым будет признан российским однозначно и не только Турцией», – заключил Умеров.

Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу».

Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа.

Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Кремль счел неправильной позицию Турции по Крыму.