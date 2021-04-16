Ученые выявили способность собак точно «вынюхивать» больных коронавирусом

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16 апреля, пятница | Последнее обновление — 18:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров объявил о запрете найма на работу россиян в американские диппредставительства
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Ученые выявили способность собак точно «вынюхивать» больных коронавирусом
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Собаки имеют способность определять по запаху пациентов, болеющих коронавирусом, с точностью 96%, говорится в исследовании Школы ветеринарной медицины университета Пенсильвании.
В ходе эксперимента, в котором участвовали восемь лабрадоров-ретриверов и одна бельгийская овчарка породы малинуа, животных учили распознавать специальный реагент, а также отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи больных коронавирусом, при этом все образцы были дезактивированы, сообщается на сайте университета.
Изучая результаты исследования, команда ученых обнаружила, что все девять собак могли легко идентифицировать положительные образцы SARS-CoV-2 со средней точностью 96%. Однако их чувствительность или способность избегать ложноотрицательных результатов была ниже ввиду строгих критериев оценки эксперимента. Специалисты отметили, что моча и слюна людей с коронавирусом имеют уникальный запах, и пришли к выводу, что в будущем дрессировка должна включать в себя большое количество разнообразных образцов, поскольку собаки со временем отбирают те образцы, запахи которых им знакомы. По мнению ведущего автора исследования Синтии Отто, результаты эксперимента можно будет развивать не только в обучении собак распознавать COVID-19, но и в работе по выявлению рака и других заболеваний.
Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему собак, натренированных определять больных коронавирусом, пока нельзя применять повсеместно.
Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал, что COVID-больной действительно может иметь какой-то специфический запах, а у собак достаточно острый нюх.
«Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии
Российская вакцина от коронавируса успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре академии наук Словакии, сообщил вице-премьер правительства республики Игор Матович.
«Спутник V» успешно прошел все 14 из 14 испытаний в Биомедицинском центре Академии наук Словакии», – передает слова Матовича ТАСС.
Вице-премьер заявил, что Словакия могла уже сейчас прививаться «Спутником V», однако этому помешала «политизированная позиция Государственного института по контролю лекарств [выполняющего в стране роль фармацевтического регулятора, поставившего под сомнение надежность] очень востребованного в мире препарата». «Одна десятая часть населения [пятимиллионной] Словакии хотят привиться только «Спутником V», – отметил Матович.
В четверг премье-министр республики Эдуард Хегер сообщил, что Словакия уже в мае может начать вакцинацию российским препаратом, если он успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). По словам Хегера, «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V».
В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований.
Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».
В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
Финляндия начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V»
Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V», сообщило финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру.
«Финляндия начинает переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik. МИД начал подготовку к переговорам с Россией о получении вакцины», – передает сообщение РИА «Новости».
Глава министерства заявила об этом в ходе дебатов в парламенте, отвечая на вопрос депутата Харри Харкимо.
В Финляндии зарегистрировано более 83 тыс. случаев коронавируса. При этом страна, как многие страны Европы, испытывает дефицит вакцины из-за проблем с поставками.
Между тем в феврале сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС.
Голикова пообещала скорое снятие антиковидных ограничений
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Увеличение объемов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать снятия ограничений в «какое-то очень ближайшее время», однако при отказе от них необходимо сохранять осторожность, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты. Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», – сказала она, передает ТАСС.
По ее словам, не стоит забывать о том, что апрель и май являются сложными сезонными месяцами заболеваемости в России и без пандемии. «Это сезонные инфекции, к которым может присоединяться ковид и присоединяется», – пояснила Голикова.
Она также уточнила, что число граждан, привившихся от коронавирусной инфекции в России, превысило восемь миллионов. «Наша с вами работа по вакцинации населения – это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время. Здесь была показана цифра – более восьми миллионов, сейчас количество существенно больше, объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо», – сказала Голикова.
Кроме того, она добавила, что порядка 30 млн россиян смогли пройти всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию. «Даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан», – сказала она.
Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса помешала развернуть эту работу более масштабно. «Сейчас важно эту работу развернуть, обратив особое внимание на тех граждан, которые перенесли ковид, потому что мы с вами отлично знаем, какие последствия этой болезни имеют люди, переболевшие ковидом», – добавила она.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России.
Ученые сравнили риски тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna с AstraZeneca
Вероятность возникновения церебрального венозного тромбоза после вакцинации препаратами от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech и Moderna сопоставима с аналогичными рисками, вызванными применением вакцины от AstraZeneca, выяснили ученые Оксфордского университета.
У более 480 тыс. человек, привившихся вакцинами Pfizer или Moderna, тромбоз в венах головного мозга может возникнуть в четырех случаях на миллион, у привившихся препаратом AstraZeneca – пять случаев на миллион, передает РИА «Новости».
Как показало исследование, что риски образования тромбов в мозге гораздо выше у тех, кто уже переболел коронавирусом. Так, у более 500 тыс. перенесших COVID-19 церебральный тромбоз встречается с вероятностью в 39 случаев на миллион. То есть, риск образования тромбов вследствие коронавируса в десять раз выше, чем от вакцин Pfizer или Moderna, и в восемь раз по сравнению с применением вакцины AstraZeneca. Ученые отметили, что церебральный венозный тромбоз чаще встречается у переболевших коронавирусом в возрасте младше 30 лет, а вероятность возникновения тромбов из-за COVIВ-19 в 100 раз выше по сравнению с исходным состоянием.
Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер.
Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее стало известно о планах властей Британии продлить запрет международных поездок до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения.
С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.
Первые партии вакцины «Ковивак» отправлены в регионы России
Первые партии вакцины от коронавируса «Ковивак», созданной в Центре им. Чумакова, отправлены в российские регионы, сообщил генеральный директор Центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «Ковивак», созданной в Центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы. Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», – сказал он, передает ТАСС.
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Ученые раскрыли способность антител альпаки бороться с новыми штаммами COVID
Антитела альпаки могут нейтрализовывать «южноамериканский», «бразильский» и «британский» штаммы новой коронавирусной инфекции, выяснили ученые из чилийского университета Austral.
Исследования антител животных проходят в биотехнологической лаборатории университета совместно с австралийскими и европейскими коллегами. На основе антител альпак исследователи намерены разработать вакцину от COVID-19 для ее применения в Латинской Америке. Поскольку ученые ограничены в финансах, разработка антител находится пока на доклинической стадии, передает РИА «Новости» со ссылкой на эквадорское издание El Ciudadano.
«Недавние результаты, которые мы получили совместно с Квинслендским университетом Австралии, показали, что антитело способно нейтрализовать южноафриканский и британский варианты, а также прочно связываться с шиповидным белком бразильского варианта, поэтому мы можем предсказать нейтрализующий эффект на последний вариант, которому будет дана оценка в ближайшие недели. Поэтому мы взялись за проект с еще большей силой», – рассказал ученый университета Austral Алехандро Рохас.
В январе международная группа ученых идентифицировала и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. По словам доктора Флориана Шмидта, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус. Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпаке и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему. Помимо сложных антител, альпаки и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основной для нанотел. Спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которого извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса.
Альпака – домашнее мозоленогое (подотряд млекопитающих отряда парнокопытных) животное, разводимое в Андах (Южная Америка). На сегодняшний день там обитает около 3 млн особей, большая часть из которых населяет Перу. Альпак выращивают для стрижки шерсти, из которой изготавливают одеяла, пледы и одежду, из меха животных делают предметы для дома.
Норвегия продлила приостановку использования вакцины AstraZeneca
Власти Норвегии приняли решение пока не возобновлять, но и не отказываться окончательно от использования вакцины AstraZeneca, несмотря на рекомендации экспертов исключить препарат из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов.
«Правительство полагает, что у нас нет достаточных оснований для того, чтобы принять окончательное решение. Мы должны изучить последствия влияния на здоровье всего населения, если нам придется жить с (ограничительными) мерами дольше, чем в Европе», – приводит РИА «Новости» слова министра здравоохранения страны Бента Хейе.
По мнению экспертов из национального института здравоохранения, необходимо исключить вакцину AstraZeneca из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов, заявил министр. Он пояснил, что правительство в настоящее время создает группу экспертов для всесторонней оценки риска использования вакцины. Отчет они представят 10 мая.
Вакцинация препаратом AstraZeneca в Норвегии была прекращена 11 марта после того, как стало известно о случаях тромбоза среди привитых.
Ранее в Италии были зафиксированы четыре смертельных случая от тромбоза после введения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем, AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Названы сроки начала поставок и производства «Спутника V» в Индии
Первые поставки российской вакцины «Спутник V» в Индию состоятся до конца апреля, производство препарата запустят в мае с постепенным повышением объема до 50 млн доз в месяц, заявил посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма.
«Согласно данным от компаний, первая поставка состоится в этом месяце. А производство будет запущено в мае, постепенно его объемы будут повышаться», – цитирует РИА «Новости» посла. По его данным, объем производства вакцины в Индии может вырасти до 50 млн доз в месяц.
Он напомнил, что объем производства российской вакцины в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц.
«Это очень много. От 60-70 % мирового производства «Спутника V» будет в Индии. И мы очень счастливы такому сотрудничеству между сторонами», – добавил дипломат, отметив при этом большую общественную поддержку российской вакцине в его стране.
За последние сутки в Индии зарегистрированы рекордные 200 739 случаев заражения коронавирусом, скончались за 24 часа 1038 человек, общее число погибших достигло 173 123 человек.
В начале недели комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. Перед этим РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech о производстве в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.
Антикоронавирусные ограничения ужесточили в четырех префектурах Японии
Правительство Японии расширяет зону действия усиленных мер против распространения коронавируса за счет трех расположенных рядом с Токио префектур – Канагаву, Сайтаму, Тибу, а также префектуры Айти в центральной части острова Хонсю, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.
«Мы добавим префектуры Канагава, Тиба, Сайтама и Айти в зону действия ужесточенных мер против коронавируса в связи с ухудшением там ситуации с распространением инфекции. Меры для указанных регионов будут действовать с 20 апреля по 11 мая. Окончательно решение будет утверждено [в пятницу] вечером на заседании правительственного штаба», – приводит слова министра ТАСС.
Жителям регионов, в которых ввели усиленные ограничения против распространения коронавируса, рекомендовано по возможности не выезжать за пределы своих префектур.
В рамках новых ограничений японские власти обязали заведения общепита закрываться в 20.00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. Для представителей малого и среднего ресторанного бизнеса за выполнение этих требований предусмотрены денежные компенсации от 40 тыс. до 100 тыс. иен в день (365-915 долларов). При этом штрафы за позднее закрытие составляют до 200 тыс. иен (1830 долларов).
По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Японии превысило 519 тыс., более 9,5 тыс. человек умерли.
Ранее стало известно о планах властей Японии ужесточить меры против распространения коронавируса в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве – самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах – Осака, Мияги и Хего.
Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. 9 января о введении режима ЧС из-за распространения коронавируса правительство Японии попросили власти префектур Осака, Киото и Хего. Кроме того, режим ЧС ввело руководство префектуры Миядзаки.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
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В Британии обнаружили потенциально самый опасный штамм COVID-19
Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19.
«Управление по охране общественного здоровья дало статус «варианта под рассмотрением» новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций…Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Как пояснил профессор медицины университета Восточной Англии Пол Хантер, обнаруженный в Соединенном Королевстве штамма имеет сразу две белковые мутации и может быть более устойчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский штаммы.
Напомним, в марте индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 обнаружил в Индии новый вариант коронавируса с двойной мутацией.
Ранее российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса.
В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8995 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8995 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2476, Санкт-Петербурге – 704, Московской области – 595.
Всего в стране выявлено 4 684 148 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 310 557 человек, из них 9109 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 795 человек.
Накануне, 15 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8944. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 51.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ВОЗ зафиксировала двукратный рост заболеваемости COVID за два месяца
Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии: за последние два месяца отмечен почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«В мире количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии», – передает ТАСС слова Гебрейесуса.
Напомним, в понедельник доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост случаев заражений COVID-19 в мире можно объяснить усталостью людей от противоэпидемических ограничений и недостаточным охватом тестирования.
Инспекторы ЕС посетят Россию для оценки «Спутника V»
Несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём.
«Не исключено, что мы поставим вакцину в Швецию. Несколько стран ЕС ведут переговоры о «Спутнике V». Инспекторы поедут в Россию в начале мая», – заявил Бергстрём, передает ТАСС.
Он добавил, что необходимым условием для начала использования вакцины является одобрение ЕС. По его словам, для этого следует провести инспекцию производственных площадок в России, а также изучить результаты клинических испытаний. «Не исключено, что мы доставим вакцину «Спутник V» в Швецию. Это может произойти в июне-июле», – пояснил координатор.
Тем временем Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V». Также российская вакцина от коронавируса успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре академии наук Словакии, а в Чехии почти половина жителей захотели привиться «Спутником V».
Мишустин сравнил ситуацию с COVID в России и мире
России удается справляться с коронавирусными сложностями успешнее, чем другим государствам, выразил мнение премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения, что «распространение коронавирусной инфекции стало серьезным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира», и «России удается справляться с этими сложностями успешнее других стран», передает ТАСС.
По его оценке, такой результат достигнут «во многом благодаря высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу» отечественных специалистов.
Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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