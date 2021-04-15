ЛНР: Американские инструкторы прибыли в Донбасс для подготовки украинских снайперов

В ДНР рассказали о возвращении в «атмосферу 2014 года»

«Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, люди обсуждают сводки обстрелов. Всюду незримый призрак событий семилетней давности», – рассказала с газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения о максимальном за последнее время числе нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины.

«Каждый день здесь происходят обстрелы, сообщают о все новых жертвах. Сегодня утром с позиций украинских войск били из крупнокалиберных орудий, один мирный житель погиб в своей квартире», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова. «О других жертвах за последние сутки неизвестно, «всего лишь» разбиты стекла в нескольких домах в Донецке, и в Старомихайловке – поселке в 25 километрах к западу от столицы ДНР. В соцсетях пишут, что с украинской стороны стреляли по Горловке и Ясиноватой», – добавила Демидова.

«На форумах вновь обсуждают темы, которые были актуальны семь лет назад, во время горячей фазы боевых действий. Говорят о том, как собрать «тревожный чемоданчик», «набор добровольца», – поделилась Демидова. – Последний раз мы жили в таком режиме в 2015 и 2016 годах». Но сейчас многое напоминает об атмосфере 2014 года, полагает собеседница.

«Сегодня по соцсетям разошлось видео от очевидцев, где здание администрации Донецка плотно обкладывают мешками с песком. Память 2014-2015 годов еще очень свежа, а руки помнят, как говорится. Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, какие-то фортификационные сооружения. Люди при каждом удобном случае обсуждают сводки обстрелов, утреннюю и вечернюю. Всюду незримый призрак боев семилетней давности», – рассказала Демидова.

Жители Донецка и других городов республики в подавляющем большинстве не верят заявлениям Украины о готовности урегулировать ситуацию исключительно политическим путем, подчеркнула собеседница. «Наверное, не для этого в Донбасс идут бесконечные эшелоны украинской военной техники. И раскаты взрывов от украинской артиллерии звучат не в целях политики гуманизма. При этом взрывы мы все чаще слышим в центре города, а не на окраинах», – рассказала жительница столицы ДНР.

При этом, отметила Демидова, паники в городе нет, жизнь проходит в обычном русле. «Караваны машин к границе не направляются, ажиотажа вокруг набора продуктов в магазинах нет», – рассказала она.

«Все понимают, что ситуация вокруг нас сжалась до максимума как пружина и вот-вот лопнет. Но новой большой войны здесь никто не хочет. Все очень хорошо помнят прошедшие семь трудных лет и множество ушедших знакомых и близких. Однако на улицах в диалогах простых прохожих все чаще можно услышать фразу – «Ой, пусть уже нападают, перетерпим раз и все закончится – бесконечно так быть не может», – заключила собеседница.

Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау заявила о том, что зафиксированное ОБСЕ за последние две недели число случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе стао максимальным с начала года. Кроме того, в течение последних двух недель также «значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата».

Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил о том, что украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.

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