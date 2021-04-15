В РСТ рассказали, как туристы после остановки авиасообщения вернутся из Турции В РСТ объяснили резкий рост цен на отдых в Сочи 15 апреля 2021, 20:30

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Отдых в Сочи действительно подорожал, но это связано не с приостановкой авиасообщения с Турцией, а с предстоящими майскими праздниками и уменьшением количества свободных мест, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Эксперты туриндустрии рассказали, что после введения ограничений на авиасообщение с Турцией, стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50 %. Тем не менее, как только полеты снова возобновятся, есть вероятность, что цены существенно снизятся. «Это не соответствует истине, потому что это средняя температура по больнице. То есть у одних подорожание пошло на 5 %, а у других на 100 %, из-за чего и получилось 50 %. В целом отдых действительно подорожал, причем не только в Сочи, но и в Анапе, и в Крыму на 5–7 %», – говорит Барзыкин. Он объясняет, что это абсолютно нормальное предпраздничное повышение цен, которое происходит ежегодно. Кроме того, чем меньше остается предложений, тем выше становится цена, что также абсолютно никак не связано с тем, что россияне не смогут полететь в Турцию из-за ограничения авиасообщения. «Это явление временное. После десятого мая цены стабилизируются. И если мы посмотрим на объем, который принимает Сочи, то увидим, что он схож с тем, сколько принимает вся Турция вместе взятая. То есть это около семи миллионов туристов принимается в год. Крым примерно столько же принимает», – сообщает собеседник. Поэтому, по его мнению, в данной ситуации нет никакого повода для проверки Федеральной антимонопольной службой, ведь небольшое повышение цен в Сочи связано в связи с возросшим спросом и приближающимися праздниками, уверен эксперт. «Я сам заходил, смотрел, все осталось в пределах нормы. Тем более, что не все, кто не смог полететь в Турцию, ринулись в Сочи. Туда поездку приобрели только 10–15 % туристов. Остальные отправятся на Кубу, забронировали Кипр, кто-то на дачу к себе поедет. Поэтому не вся масса ринулась на краснодарские курорты, чтобы те в связи с ситуацией в Турции существенно цены подняли. Такого нет», – убежден Барзыкин. Тем не менее, тем, кто не приобрел отдых в Сочи заранее, а нынешнюю стоимость считает завышенной, эксперт предлагает отправиться в Крым, другие курорты Краснодарского края или Калининград по «очень хорошим ценам». В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация.

В Сети возмутились жалобами Бородиной на приостановку авиасообщения с Турцией 14 апреля 2021, 10:29

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией. Бородина сообщила, что планировала улететь в Турцию на весь июль, но предположила, что к этому времени направление не откроют. «Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо – вперед. Еще тут пишут, что Дубай летом дешевый. Ага, +65 градусов, самое оно», – написала телеведущая в Instagram, спросив совета у подписчиков. Некоторые посочувствовали телеведущий, но нашлись и те, кто ответил на недовольство Бородиной язвительными комментариями. «Первый раз в жизни летом в Турцию из-за закрытых границ не полечу! Так-то я обычно из-за денег не летаю…» – написал один из пользователей. Кто-то ехидно назвал ситуацию трагедией и заметил, что некоторые люди «всю жизнь никуда не летали», сообщает телеканал «360». «Отлично, что закрыли. Нечего оттуда заразу везти! Своей хватает!» – поддержали решение российских властей в Сети. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. При этом в Российском союзе туриндустрии предупредили, что полную стоимость туров в Турцию и Танзанию, куда закрыли границы, россиянам не вернут. Оптимальным выходом будет перенос даты поездки. Названы три варианта решения проблемы купивших туры в Турцию россиян 13 апреля 2021, 12:26

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Туристу, купившему поездку в Турцию до 1 июня, туроператоры могут предложить перенос даты отдыха, другое направление или частичный возврат денежных средств, сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сказал телеканалу «Москва 24», что полностью вернуть деньги за купленный тур в Турцию, с которой с 15 апреля будет приостановлено авиасообщение, будет невозможно. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции по фактически понесенным расходам. «Есть несколько вариантов решения проблемы туристов, которые уже купили туры. Какой вариант будет выбран туристом или туроператором, зависит от конкретной ситуации. Первый вариант: перенос тура на другую дату без потерь, доплат для туристов с сохранением тех же условий. Второй: перенос на другое направление, но это напрямую зависит от того, есть ли у туроператора возможность предложить альтернативный тур на другое направление», – говорит Ломидзе. На данный момент альтернативных Турции направлений не очень много, поэтому туроператор может предложить вариант отечественного отдыха на российских курортах, продолжает эксперт. «Следующий вариант, это возврат средств. Все будет зависеть от того, какой статус закрытия страны будет сформулирован Роспотребнадзором. То есть можно ли будет в зависимости от этого статуса считать ситуацию форсмажорной или нет. Также многое зависит от условий договора. Все эти три обстоятельства являются ключевыми при определении, сколько турист получит денег и как быстро. В любом случае туристам очень важно в нынешней ситуации понимать, что все нервничают и находятся в стрессовом состоянии», – отмечает собеседник. Она объясняет, что не стоит требовать вернуть все денежные средства уже завтра, поскольку это попросту невозможно. Процедура возврата средств занимает определенное время – минимум две недели на рассмотрение заявки и дальше определение порядка возврата средств. При этом надо понимать, что туроператоры не возвращают деньги за уже оплаченные туры. «Есть еще такое обстоятельство, как страховка от невыезда. Если такая есть и там, в страховом полисе, предусмотрено закрытие страны, причем неважно, по каким причинам, а такие опции появились после 2020-го, то, соответственно, турист может получить деньги от своей страховой компании. Это быстрее и в полном объеме. Но какая именно стратегия будет выбрана туроператорами, мы не знаем. Туроператоры сейчас находятся в очень жестком цейтноте», – заключила Ломидзе. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Ранее бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил опасность отдыха в Турции и призвал россиян отдать предпочтение отечественным курортам, поскольку это безопаснее для здоровья. В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов 13 апреля 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

В мае Турция была готова принять до 700-800 тыс. туристов из России, пока не стало известно о приостановке авиасообщения между странами, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. «Мы ждали примерно 700-800 тыс. российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется», – передает его слова РИА «Новости». Баглыкая озвучил надежду турецкого турбизнеса на то, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. ФАС проверит ситуацию с ростом цен на туристические услуги 14 апреля 2021, 22:05 Текст: Абдулла Шакиров

Федеральная антимонопольная служба России решила проверить ситуацию на рынке гостиничных услуг после сигналов о росте цен, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», – передает сообщение пресс-службы ТАСС. В Совете Федерации ранее поручили комитету по социальной политике совместно и ФАС проследить за ситуацией с ростом цен на путевки на российские курорты. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что россияне жалуются на резкое увеличение цен на фоне закрытия ряда туристических направлений. В начале апреля эксперты предупреждали о подорожании отдыха в Крыму летом. В РСТ рассказали о перспективах Израиля заменить Турцию туристам из России 13 апреля 2021, 19:00

Фото: REUTERS/Corinna Kern

Текст: Татьяна Косолапова

Израиль сможет заменить Турцию только той части россиян, которая будет готова пройти вакцинацию, а также принять отдых совершенно другого типа, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя планы Израиля открыть границы для иностранцев уже с середины мая. Власти Израиля приняли решение начать принимать прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции туристов из-за границы уже с 23 мая. На данный момент они работают над программой по началу приема групп иностранцев. На фоне закрытия авиасообщения с Турцией до 1 июня, данное направление, на первый взгляд, выглядит привлекательно. «Конечно, у Израиля и Турции объемы абсолютно разные, но в целом направление востребованное. Тем не менее, насколько мне известно, Израиль планирует только в конце июня – начале августа начать принимать туристов. Это, конечно, не заменит Турцию, потому что это абсолютно разные страны. Тем более, что здесь есть условие о вакцинации, а значит будет перечень допустимых вакцин, определенные сертификаты и так далее», – говорит Барзыкин. Соответственно, он подчеркивает, если все-таки Израиль действительно будет готов принимать гостей уже с 23 мая, а не с середины лета, как сообщалось ранее, то данное направление будет востребовано среди россиян. Тем не менее, это не станет абсолютным аналогом для Турции. «Пытается Кипр заменить Турцию, но туда тоже пока нет авиасообщения прямого, через Стамбул летают. Ну, и режим по ковиду там сейчас строгий. Еще Греция с середины мая планирует снять квоты, она могла бы стать относительной заменой, но это визовый режим, а значит дополнительные условия. Ну и, опять же, пока неизвестно, какие условия будут, каким образом будет регулироваться. Поэтому, большинство тех, кто не поедет сейчас, либо перенесут свои туры на даты после первого июня, либо поменяют направление. В том числе, перейдут на внутренний рынок», – считает собеседник. Эксперт объясняет, что Турцию очень сложно заменить, потому что это массовое направление с системой «все включено», рекреацией (комплексом оздоровительных мероприятий), чартерные программы. Израиль же имеет несколько сегментов: культурно-познавательный, паломнический, медицинский, отчасти рекреационный. Кроме того, отдых на Мертвом море отличается от пребывания на Средиземном, а сервис в стране «ненавязчивый», далеко не такой, как в Турции. «Вообще, отдых в Израиле – на любителя. Мне, например, очень нравится. К тому же, там сейчас большая часть населения вакцинированы (80 % взрослого населения), по крайней мере, этот процент выше, чем в других странах. Вот, у нас была встреча с представителями страны, и они определили открытие для туристов на конец июля – начало августа. Если уже с 23 мая все же это будет для определенных категорий граждан, то нужно, чтобы все было регламентировано, тогда это будет востребовано. Но сегмент, конечно, будет не такой большой, должны быть выполнены несколько условий: чтобы турист был вакцинирован, имел деньги, да еще и хотел бы поехать в Израиль», – считает Барзыкин. Также он добавил, что на данный момент есть возможность рассмотреть и отечественный отдых: цены на него пока еще не кусаются и можно было бы присмотреть себе какой-нибудь хороший вариант, который заменил бы отдых в Турции. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Отдых в Сочи после ограничения полетов в Турцию подорожал на 50% 15 апреля 2021, 10:39

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию, при этом снижение стоимости отдыха возможно после возобновления полетов, сообщили представители туротрасли. «В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то – на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», – рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина. По ее словам, альтернативой для желающих отдохнуть в Сочи могут стать съемные квартиры, владельцы которых в период закрытия отелей и гостиниц принимали гостей города. В свою очередь председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина объяснила, что рост цен на отдых в Сочи обусловлен повышенным спросом. «Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование», – сказала Косьмина. Цены на проживание в Сочи могут начать снижаться после открытия Турции, но это снижение будет распространяться только на свободный номерной фонд. «У нас есть примеры, когда после долгого перерыва было возобновлено направление, и тогда Турция оттянула на себя часть туристов. Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места. Сейчас, если вы бронируете место, то должны внести предоплату и далее оплатить полностью, то есть стоимость может поменяться только на вновь созданные бронирования», – уточнила она. Ранее руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что на время ограничения авиасообщения с Турцией самой популярной и доступной по ценовой политике страной для отдыха россиян станет Египет. Вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой. Эксперт спрогнозировала волну туристов в Крыму в мае 12 апреля 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

После решения по приостановке авиасообщения с Турцией в Крыму в мае ожидается дополнительный поток туристов, летний отдых в основных отелях полуострова практически полностью забронирован, заявила глава ассоциации малых отелей Крыма, член общественного совета при минкурортов Крыма Наталья Стамбульникова. «Я предсказывала такую ситуацию, понимала, что будет перенасыщение рынка в Крыму – и так оно и сложилось. В связи с тем, что Турцию закрыли, мест хватит не всем, или хватит всем, но многие могут не получить тех впечатлений, которые они хотят получить. Вы понимаете, что на сегодня все объекты с хорошей репутацией на летние месяцы забронированы на 90% или полностью. Останется то, что останется», – рассказала она РИА «Новости». Отельер также добавила, что на данный момент «в отелях прирост на майские праздники туристического потока до 15% из-за хорошей стимулирующей программы кешбэка. Вторая волна туристов – вторая половина мая уже также активно бронируется, она опережает по продажам 2019 год (в 2020 году Крым из-за пандемии был закрыт для отдыха)». По ее мнению, приостановка авиасообщения с Турцией до 1 июня простимулирует туристический поток в Крым в мае. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Программа туристического кешбэка вдвое повысила продажи туров в регионах 13 апреля 2021, 22:11 Текст: Абдулла Шакиров

Продажи туров в регионах России увеличились в два раза в связи с действием программы туристического кешбэка, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Россия 1». «С учетом акции кешбэка мы увидели фактически двукратное увеличение продаж [туров] по российским направлениям. Это не только Краснодарский край и Крым, это вся география от Калининграда до Владивостока», – передает слова Горина ТАСС. Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в прошлом году. В рамках первого этапа туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января. За два этапа действия программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей. По состоянию на начало апреля в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей, при этом им вернулось от государства 800 млн рублей. Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня, отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней. В прошлом году россияне получили 1,2 млрд рублей за туры с кэшбэком, а приобрели туры на 6,5 млрд рублей. Самыми популярными направлениями в прошлом году стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Ялта, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар и Екатеринбург. Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию 13 апреля 2021, 14:08 Текст: Наталья Ануфриева

Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию, Федеральное агентство по воздушному транспорту разослало телеграммы перевозчикам. В документе, подписанном заместителем руководителя Росавиации Георгием Бахаревым, указывается, что авиакомпании будут сообщать Росавиации о графике возвращения туристов из Турции и Танзании, передает ТАСС. «В соответствии с решением оперативного штаба о приостановлении с 00.00 15 апреля 2021 года до 23.59 1 июня 2021 года регулярного и нерегулярного авиасообщения между Россией и Танзанией, а также временного ограничения регулярного и нерегулярного авиасообщения между Россией и Турцией прошу направлять следующую информацию: количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в пункты России и количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам», – отмечается в телеграмме. Между тем в Турции уже прогнозируют разорение многих отелей, принимающих российских туристов, передает РИА «Новости». «Ущерб будет нанесен всем поставщикам, которые работают для отелей – от текстильщиков до мебельщиков, от производителей продукции до транспортных компаний. Любой крестьянин, выращивающий арбузы от Диярбакыра до Аданы, уже не сможет поставлять их в гостиницы. То есть этот кризис затронет всех», – сказал владелец турецкого турагентства на условиях анонимности. По его словам, большинство отелей в ожидании туристов зимой сделали ремонт, исправили, недостатки, сменили мебель, «некоторые из них дали рекламу в российских СМИ, привозили бесплатно туроператоров и журналистов, чтобы показать свои отели – словом, потратили много денег», а теперь «в одну секунду все рухнуло». «Они не смогут вернуть в банки кредиты и обанкротятся. Банки смогут забрать их (отели) за долги по цене в три-четыре раза ниже их реальной стоимости», – сказал он. При этом источник связал случившееся с политическими причинами, посчитав, что причина решения Москвы якобы лежит в сближении Турции и Украины: «Россия использовала свой сильный козырь – туризм. Теперь Турции нужно будет думать, рядом с кем занять место, с Россией или Украиной. Мы продаем беспилотники Украине, но куда идет прибыль от этого – на пользу нашей стране, или компании-производителю Baykar?». Между тем Российский союз туриндустрии (РСТ) планирует обратится властям с просьбой рассмотреть открытие других направлений массового выезда для российских граждан и разрешить туда организацию чартерных программ, чтобы компенсировать запрет на Турцию, заявил президент объединения Андрей Игнатьев. По его словам, Турция и Танзания были единственными странами, куда массово выезжали российские туристы в последние месяцы для отдыха. «Эти страны принимали чартерные программы туроператоров, но после вчерашнего объявления у нас не осталось стран, куда организуются чартерные программы для российских туристов. Есть хорошие направления, которые могли бы заменить эти две страны. Это может быть Кипр, Греция, Египет, которые всегда был альтернативой Турции. Возможно, Тунис как направление для чартерного выезда», – сказал он. Напомним, после ограничений, введенных на фоне коронавируса, из России разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, на Кубу, Сейшелы, Мальдивы и Шри-Ланку. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Туроператоры назвали число российских туристов в Турции 13 апреля 2021, 12:13 Текст: Елизавета Булкина

В Турции на данный момент находятся порядка 30 тыс. российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. «По нашим оценкам, в Турции сейчас находится около 30 тыс. человек (туристов)», – передает его слова РИА «Новости». Игнатьев уточнил, что из-за приостановки авиасообщения в Турцию и Танзанию не смогут отправится порядка 500 тыс. человек, передает ТАСС. Напомним, накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. В РСТ рассказали, как туристы после остановки авиасообщения вернутся из Турции 15 апреля 2021, 19:10

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Отдыхающие в Турции российские туристы, которые не успели выехать из страны до ограничения авиасообщения, будут отправлены на родину транзитом через третьи страны, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В связи с ограничением авиасообщения с Турцией, многие российские туристы, уже столкнулись с проблемой при возвращении на родину, получив уведомления от авиакомпаний об отмене обратных рейсов. Об этом сообщает издание «Интерфакс». «Возвращать всех россиян однозначно будут транзитом. У тех, кто летит через Стамбул, у них ситуация сложнее. Но, тем не менее, и турецкие авиалинии через третьи страны возвращают, через Минск в Россию, например. Такой алгоритм существует», – говорит Барзыкин. Он рассказывает, что кто-то из россиян отказывается досрочно вылетать с отдыха, не соглашаясь на предложение авиакомпании обменять обратный рейс, который уже недействителен из-за прерванного авиасообщения, на действующий, что усложняет ситуацию. В таком случае туристам необходимо обратиться к своему туроператору, чтобы принять данный алгоритм. «Если же такой алгоритм не предлагается, то перевозка будет осуществляться через Стамбул нашей авиакомпанией «Аэрофлот», которая будет вывозить тех, кто не сможет вылететь транзитом. Кстати, турецкие авиалинии предлагают изменение как пункта вылета, так и прилета, транзита, даты. То есть есть достаточно разные варианты. Но и проблемы в этом есть. Во всяком случае, этим занимаются», – заключил эксперт. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. 13 апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что в Турции находятся около 30 тысяч российских туристов. В четверг глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в настоящее время в стране пребывает около 50 тысяч россиян. Гражданам ЕАЭС разрешили при въезде в Россию подтверждать отсутствие COVID по приложению 14 апреля 2021, 14:22 Текст: Абдулла Шакиров

Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающие в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, могут подтверждать наличие отрицательного результата теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19», соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова. «Граждане государств – членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные правительством Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без СOVID-19», – сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным. Гражданам России, планирующим поездку в страны ЕАЭС, необходимо установить мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19», которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов. Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян 14 апреля 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Пострадавшие в аварии с автобусом в Турции россияне лечатся в больнице, они находятся в стабильном состоянии, заявили в генеральном консульстве России в Анталье. «По ситуации на 14 апреля под наблюдением врачей остаются два россиянина, пострадавших в ДТП в провинции Конья. В воскресенье они были перевезены в одну из больниц Антальи, где продолжается лечение. Врачи оценивают их состояние как стабильное», – цитирует сообщение консульства РИА «Новости». Напомним, в минувшую субботу в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. Представитель посольства России в Турции рассказал, что трое россиян госпитализированы. В России утвердили меры поддержки туротрасли на фоне ограничений на полеты в Турцию 15 апреля 2021, 13:52 Текст: Наталья Ануфриева

Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с ограничением полетов в Турцию, сообщает пресс-служба кабмина. В сообщении на сайте правительства говорится, что были утверждены «дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма». «Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности – эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – уточняется в тексте. Кроме того, в 2021 году «для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно». Накануне Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране. Ростуризм пообещал дополнительные меры поддержки туроператоров 14 апреля 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Ростуризм предложит дополнительные финансовые меры поддержки туристической отрасли в связи с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. «Понимаю, что введенные ограничения поставили всех вас, да и, поверьте, нас, в очень сложную ситуацию. Как я вчера озвучила, мы готовим пакет мер поддержки, который, надеемся, поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами», – написала Догузова в Instagram. По ее словам, в работе уже снижение взносов в резервный фонд, а также снижение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности. «Соответствующие акты должны быть приняты со дня на день. Оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности (туроператоров)», – добавила глава Ростуризма. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.