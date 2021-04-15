Президент Финляндии после беседы с Путиным обсудил ситуацию у границ Украины с Зеленским

Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на российско-украинской границе, сообщает канцелярия финского лидера.

В сообщении канцелярии говорится, что Ниинисте провел телефонный разговор с Зеленским 15 апреля, стороны «обсудили возможности снижения напряженности на Крымском полуострове и на границе между Россией и Украиной», передает ТАСС.

Отмечается, что Ниинисте «подтвердил неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Канцелярия указала также, что «Финляндия считает важной реализацию соглашения об ассоциации и о свободной торговле между ЕС и Украиной».

Там добавили, что главы государств обсудили также «намерение Украины создать так называемую Крымскую платформу (представленная Зеленским новая переговорная площадка)».

Ниинисте поговорил с Зеленским спустя два дня после беседы с президентом России Владимиром Путиным, с которым он также обсуждал ситуацию на востоке Украины. Российский лидер изложил финскому коллеге подходы Москвы к разрешению внутриукраинского кризиса, «обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».

Ранее Финляндия выразила готовность организовать встречу лидеров России и США.

Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». При этом в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД