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Финляндия выразила готовность организовать встречу лидеров России и США
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Финляндия потенциально могла бы принять встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, заявили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте.
В канцелярии президента отметили, отвечая на вопрос, могла бы Финляндия вновь предложить Хельсинки или другой финский город для встречи руководителей двух стран, что «Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги», передает ТАСС.
«Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам», – добавили там.
В канцелярии пояснили, что предложение было сделано уже некоторое время назад, а не в ходе разговора, проведенного финским и российским лидерами во вторник.
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
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Кремль раскрыл детали беседы Путина и Байдена
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», сообщила пресс-служба Кремля.
«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Оба политика выразили готовность продолжать диалог по самым важным направлениям обеспечения глобальной безопасности, отвечающим интересам России, США и всего мирового сообщества.
«Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – отмечается в сообщении.
Американский лидер в этом контексте предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи глав государств.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.
Политики условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе беседы вопросы.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу
Американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Политолог: Америка не может решить без России принципиальные для себя проблемы
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Факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне.
«Есть целый ряд вопросов, касающихся безопасности, стратегической стабильности, которые не могут быть решены без диалога двух стран. Украина будет в первом ряду этих обсуждений. Хотя, насколько я понимаю администрацию Байдена, они не хотели бы слишком активно лезть в украинские дела – поскольку считают, что это, в общем, европейская проблема», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Возможно, обострение ситуации в Донбассе психологически ускорило принятие Белым домом решения о необходимости встречи президентов России и США», – добавил эксперт. Но кроме того, отметил Кортунов, надо учесть, что ситуация в Донбассе для Вашингтона остается одной из точек давления на Россию. «Если рассуждать цинично, эта ситуация удобна для администрации Байдена», – полагает собеседник.
Как бы то ни было, возможная встреча двух президентов поможет реанимировать отношения Вашингтона и Москвы, считает эксперт. «Конечно, нужно что-то делать и с деградировавшими дипломатические контактами – посольской войной, захватом зданий российских представительств и так далее. Кроме того, накопилось много региональных проблем, по которым в любом случае надо консультироваться. И это не только Украина, но и иранская ядерная программа, Северная Корея, Афганистан, даже Сирия – повестка дня большая», – перечислил Кортунов.
Собственно, сам факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США «сложилась – в том числе и на российском направлении», полагает политолог-международник. «Есть аппарат, есть эксперты, есть работающий аналитический центр. Значит, у них определилась и стратегия с пониманием каких-то красных линий, – рассуждает Кортунов. – Это одно объяснение. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для Соединенных Штатов. Например, тот же Афганистан. Вывод американских войск хотелось бы сделать менее болезненным для США, а у России свои контакты с талибами, свои отношения с Пакистаном, с Китаем».
По мнению Кортунова, отношение Байдена к Москве достаточно прагматичное. «Там, где он считает, что Россия создает проблемы США – он будет пытаться на нас давить. Там же, где российская позиция, с точки зрения Байдена, будет помогать Вашингтону решать какие-то вопросы, он будет сотрудничать. Во всяком случае, первоначальные опасения, что сейчас начнется идеологический крестовый поход, пока не оправдываются», – полагает эксперт.
Кроме того, состоявшийся телефонный разговор свидетельствует, что Байден чувствует себя достаточно уверенно, чтобы предлагать очную встречу Путину, считает Кортунов. «Многие говорили – президент США, мол, уже старик, деменция у него, поэтому американцы не решатся выпускать его на такую встречу. Но Байден, тем не менее, считает возможным с Путиным говорить, значит, он уверен в своих силах. В свою очередь российский президент, несмотря на ни на что, решил вести диалог, что правильно в сложившейся ситуации», – отметил гендиректор РСМД.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
В телефонном разговоре
президентов России и США, состоявшемся во вторник, Байден «подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране», сообщил Белый дом. Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки сообщила, что встреча может состояться летом, передает РИА «Новости»
. Планы организации новой российско-американской встречи на высшем уровне только начинают разрабатываться, добавила Псаки.
В МИД Австрии сообщили ТАСС, что Вена может предоставить свою площадку для возможной встречи лидеров США и России.
Новость о возможной скорой личной встрече президентов глобальна по масштабам, значимости и перспективам, написал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «То, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени», – отметил сенатор.
«Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке скорее хорошая новость, чем плохая, – сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. – Хорошая прежде всего в том, что лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями».
Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что российско-американский саммит поможет двум странам строить отношения по-новому. Горбачев заявил «Интерфаксу», что «неоднократно призывал руководителей РФ и США к проведению подобной встречи, поскольку только так можно начать по-новому выстраивать двусторонние отношения». «Тем более у наших стран есть опыт. Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», – напомнил последний советский лидер.
Оптимизм Горбачева мало на чем основан: новая «разрядка» не предвидится, заметил по этому поводу в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков. Встреча между лидерами России и США, безусловно, важна для судеб мира, отметил парламентарий. Но, добавил он, нет основы, на которой можно выстроить отношения «по-новому». «Горбачев выстраивал такие «новые» отношения с США и Западом на основе односторонних уступок и геополитического отступления. Путин – политик совсем другого типа. Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми», – отметил Пушков.
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CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».
Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
Эксперт: Желание Байдена поговорить с Путиным – важный сигнал России и миру
Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена свидетельствует о присутствии определенного рода разума в международных делах и является позитивным знаком.
«Сам факт этого разговора позитивный, его трактовать в этом отношении как-то двояко не стоит. Понятно, что Байден будет проводить свою политику, занимать жесткую позицию и так далее. Но факт изъявления желания провести этот разговор – это важный сигнал и России, и окружающему миру в условиях эскалации напряженности», – цитирует ТАСС Быстрицкого.
По его словам, в информационном хаосе, который окружает мировую политическую жизнь, очень важно «сохранять связи между государствами, лидерами стран, которые позволяли бы доносить информацию ответственно и достаточно точно». Прямые разговоры, прямые вопросы и ответы на них, как отметил эксперт, – важный элемент выяснения позиций друг друга и основание для принятия разумных решений. «В этой ситуации – это позитивный знак, который позволяет как минимум создать пространство для многих других разговоров», – подчеркнул он.
В то же время эксперт призвал не переоценивать сам факт контакта лидеров России и США. «Это только высказывание намерений. Тем не менее, там прозвучали фразы, что нужно строить рациональные отношения, искать условия сосуществования», – добавил он, напомнив, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов все еще находится в Москве, куда был приглашен для консультаций. По его мнению, необходимо каким-то образом искать выход «из сложившегося тупика», и стороны осознают это.
Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник по инициативе США. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Пресс-служба Кремля сообщила, что Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», также лидеры России и США обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов.
Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России
Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», – передает сообщение Шойгу РИА «Новости».
Глава Минобороны рассказал, что союзники сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники, в том числе стратегической авиации.
Ранее Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ.
В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море.
В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией
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Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе». «Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». «Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине не выгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
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Захарова рассказала о случайной встрече, способствовавшей переговорам Путина и Байдена
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Случайная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Нью-Дели стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала – не скажу, что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Еще раз подчеркну – действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Ранее источник сообщил журналистам, что Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели, обсудили климатическую повестку.
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Он также предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Захарова ответила требующему предсказуемости от России Вашингтону
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Вашингтон не должен требовать от Москвы предсказуемости, поскольку за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «удивительным заявлением вчера отметилась пресс-служба Белого дома». «Они потребовали от нас предсказуемости. От кого бы мы это слышали: за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством... Мы хотим, чтобы США стали хотя бы немного предсказуемыми. Но точно не они должны этого требовать – ни от нас, ни от кого-либо другого», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».
Она также заявила, что Россия хочет выстраивать отношения с США на взаимовыгодной основе. «Доктринально, идеологически, политически мы хотели, можем и желаем выстраивать отношения с США, я имею в виду народ США, на взаимовыгодной основе, для того чтобы это было полезно и нужно нашим двум странам. Но та риторика заявлений и шаги, которые предпринимались до недавнего времени США, делают просто невозможными попытки этого не замечать», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что цель США – «иметь отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными, вести разговоры и диалог».
Тем временем президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Посла США предупредили о решительном ответе Москвы в случае новых санкций Вашингтона
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Американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона, сообщил источник в МИД.
«Посол США был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову. В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Позже в МИД официально подтвердили, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Вена предложила стать площадкой для саммита России и США
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Если лидеры России Владимир Путин и США Джо Байден решат провести встречу на территории Австрии, Вена всегда готова предоставить в распоряжение свою площадку, заявили в МИД Австрии.
«Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов», – цитирует заявление ТАСС.
Традиционно Вена является площадкой для переговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подтверждал, что страна готова продолжить предоставлять свои услуги в качестве площадки для американо-российских переговоров.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.
Эксперт: Вместо «разрядки» США могут спровоцировать новый скандал
Предложенный Джо Байденом российско-американский саммит на нейтральной территории, по форме напоминающий встречу в Хельсинки времен холодной войны, может закончиться публичным скандалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Новость о предстоящей (вроде бы) встрече [президента США Джо] Байдена и [президента России Владимира] Путина на нейтральной территории (судя по всему, снова в Хельсинки) вызвала у многих чувство облегчения – чересчур громко в последние дни побрякивали оружием под соответствующие разговоры. А намерение обсудить стратегическую стабильность словно возвращает к старым добрым временам холодной войны – разрядка. Но старых добрых на дворе нет, поэтому саммит, напоминающий по форме прежние, по содержанию может оказаться совсем не таким», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
«Вспомним недавнюю встречу на Аляске делегаций США и КНР, которая предполагалась как знакомство и некое новое начало после нервотрепки эпохи Трампа. Вместо хотя бы поверхностного умиротворения – публичный скандал с демонстрацией непреклонности, глубокое взаимное неудовольствие. Фиксация непреодолимых разногласий, которые подаются в качестве идеологических, по крайней мере, с американской стороны. Да, собственно, и Китай о том же – принципами не торгуем, поучений не слушаем», – отметил Лукьянов.
«Кажется очень странным для первого свидания, но это с какой стороны взглянуть. Если полагать, что цель администрации Байдена, на самом деле, не нормализация с Китаем, а мобилизация Запада в привычном для холодной войны виде, то все логично. Пришли зафиксировать идейную рамку, призыв к растерянным от происходящего союзникам – отставить сомнения, делай как я. Следуй за мной. Если спроецировать все это на Россию, можем ожидать встречи с такими же перепалками и с той же целью. Путина не боимся, Россия – бумажный тигр, наша сила – в наших убеждениях. Залпом весь набор претензий и обещаний про «цену, которую придется заплатить». Чтобы все видели», – считает Лукьянов.
«Иными словами, мы по старой памяти считаем, что встреча, особенно на высшем уровне, – это чтобы снизить напряженность и выровнять отношения. Но почему невозможно противоположное? Демонстрация превосходства и уверенности, прежде всего для собственной аудитории, которую надо ободрить. Сомкнуть ряды. Конечно, отличие России от Китая – в масштабах ядерного потенциала. Не случайно стратегическая стабильность мелькает, это все по идее не про торговлю и деньги, а про войну и мир. Но это по идее. А там увидим, слишком уж много чего изменилось в поведении и восприятии со старых добрых», – отмечает Лукьянов.
Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
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В Германии спрогнозировали последствия беседы Путина и Байдена
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«Все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе, потому американцы сами решили идти на дээскалацию конфликта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Этот звонок означает положительное развитие событий для всех. Таким образом приоткрыта дверь к разрядке, но мы в нее еще не вошли. Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
«Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – добавил собеседник. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
«К тому же, в США идет борьба за власть в сфере внешней политики. Старшим директором по России в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Мэтью Рожански. Он считается пророссийским. Но против него выступают другие ястребы и они умоляют Байдена его не назначать», – отметил политолог.
Эксперт также полагает, что встреча лидеров России и США должна состояться в Вене, потому что «Австрия – не член НАТО, но это та часть Запада, которая дружелюбно относится к России».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
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Песков охарактеризовал тон беседы Путина и Байдена
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Тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем, сообщил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков.
«Деловой. Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», – ответил Песков на вопрос о том, каким был тон разговора Путина и Байдена.
В то же время в Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США. «Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться. После этого уже можно будет – тем более, что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, планируют ли лидеры двух стран обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины, представитель Кремля подчеркнул: «Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече, я хочу повторить. Поэтому так ставить вопросы пока преждевременно».
«Безусловно, важны двусторонние отношения в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы», – добавил Песков, говоря о том, какие вопросы, по мнению Кремля, должны затрагиваться в ходе такой встречи.
Он также указал, что Путин и Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему Навального.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
США собрались перебросить американские F-35 в Европу
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Вооруженные силы (ВС) США осенью 2021 года начнут перебрасывать истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу в рамках постоянного размещения на континенте, сообщил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс на слушаниях в Сенате США.
«Нам в США нужны F-35 в Европе. Они начнут появляться осенью 2021 года, дабы гарантировать, что у нас есть конкурентное преимущество, необходимое для того, чтобы защищать свою суверенную территорию», – приводит слова Уолтерса ТАСС.
«F-35 очень важен. Наша диспозиция в военном плане сильна, но ей бросают вызов. И часть этого вызова представляет собой эволюция самолета пятого поколения Су-37 у россиян», – заявил глава Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе. По его данным, страны НАТО сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники. В прошлую среду Москва обвинила НАТО в наращивании активности у границ России и на Украине.