МИД Франции раскритиковал главу Прованса за заказ вакцины «Спутник V»

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Во вторник глава региона Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат.

«Я думаю, это не хорошо и безответственно. Если следовать этой логике, что произойдет? Если каждый регион или каждый департамент, каждый город будет говорить: «У меня есть возможность, я закажу». Что мы будем делать? Будет больше доз вакцин в Нюи-сюр-Сен, чем в Сен-Дени, больше доз в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, чем в Иль-де-Франс. Я считаю, что политика по вакцинации должна быть равной для всех французов», – передает ТАСС слова Бона в эфире радиостанции Radio J.

Он отметил, что нужно дождаться мнения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по российской вакцине. «Мы не исключаем (российские вакцину), надо дождаться оценки европейского регулятора. В нужный момент, возможно, мы ее закажем», – добавил он.

«Но думаю, что это несерьезно и безответственно создавать различия на нашей национальной территории и уверяться, что заказы не делают из-за геополитического бойкота. Это неправда», – заключил он.

Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе.