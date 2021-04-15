Толпа пьяных мужчин ворвалась в больницу и напала на врача в Красноярском крае

В городе Заозерном (Красноярский край) компания пьяных мужчин ворвалась в приемный покой больницы, один из молодых людей избил врача, сообщат краевой главк МВД.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что накануне в полицию позвонила медсестра местной больницы и сообщила, что «компания молодых людей шумно себя ведет возле здания больницы и бьет окна в приемном покое».

Выяснилось, что молодые люди в состоянии алкогольного опьянения прибыли в приемный покой и потребовали оказать помощь одному из своих друзей, который упал и поранил себе лоб.

На их крики вышел хирург приемного покоя, заверив мужчин, что помощь их товарищу будет оказана. Позже врач направился в ординаторскую, чтобы выполнить необходимые приготовления.

«Через несколько минут туда ворвался молодой человек 1997 года рождения, находящийся в алкогольном опьянении, и стал хамить доктору, на что тот попросил его успокоиться и вести себя прилично. В ответ хулиган перешел к более активным действиям и причинил врачу телесные повреждения», – отмечается в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 116 УК «Побои». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

В ходе дознания установлено, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений. На данный момент в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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