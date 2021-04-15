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Толпа пьяных мужчин ворвалась в больницу и напала на врача в Красноярском крае
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В городе Заозерном (Красноярский край) компания пьяных мужчин ворвалась в приемный покой больницы, один из молодых людей избил врача, сообщат краевой главк МВД.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что накануне в полицию позвонила медсестра местной больницы и сообщила, что «компания молодых людей шумно себя ведет возле здания больницы и бьет окна в приемном покое».
Выяснилось, что молодые люди в состоянии алкогольного опьянения прибыли в приемный покой и потребовали оказать помощь одному из своих друзей, который упал и поранил себе лоб.
На их крики вышел хирург приемного покоя, заверив мужчин, что помощь их товарищу будет оказана. Позже врач направился в ординаторскую, чтобы выполнить необходимые приготовления.
«Через несколько минут туда ворвался молодой человек 1997 года рождения, находящийся в алкогольном опьянении, и стал хамить доктору, на что тот попросил его успокоиться и вести себя прилично. В ответ хулиган перешел к более активным действиям и причинил врачу телесные повреждения», – отмечается в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 116 УК «Побои». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
В ходе дознания установлено, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений. На данный момент в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Ранее санитара заподозрили в избиении до смерти пациента в Красноярске.
Эрдоган заявил о нераспространении конвенции Монтре на канал «Стамбул»
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Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не будет касаться проектируемого канала «Стамбул», заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Нет ни малейшей связи проекта канала «Стамбул» с Монтре. Монтре – это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет», – передает слова турецкого лидера РИА «Новости».
Напомним, 4 апреля было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
Позже прокуратура Турции потребовала арестовать Эргуна Менги – одного из отставных адмиралов, которые подписали письмо в защиту конвенции Монтре, еще девятерым просила назначить домашний арест. 13 апреля суд Анкары освободил 10 адмиралов, которые были задержаны за письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).
США решили ввести санкции против суверенного долга России
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Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России, сообщили источники Reuters.
По их сведениям, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. Как подчеркивает The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России, передает ТАСС.
В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка России, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.
Ранее в четверг сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Между тем во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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Задержанный за убийство криминального авторитета в Москве назвал мотив
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Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего), признал вину, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Задержанный Матлаб Султанов в ходе допроса в СК признался в убийстве Гейдарова, но заявил, что не получал ни от кого за это денег. По его словам, причиной убийства послужил личный конфликт между ним и Гейдаровым», – сказал источник ТАСС.
На опубликованном СК видео подозреваемый дал первые показания по делу и признал, что он знает, что задержан именно за убийство.
Напомним, в понедельник в одном из фитнес-клубов Москвы застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий. Позже стало известно, что убитый являлся гражданином Азербайджана и находился в России в статусе беженца. Позже в Москве задержали подозреваемого в убийстве в тренажерном зале на улице Авиационной.
По данным следствия, 12 апреля 2021 года мужчина, находясь в помещении тренажерного зала, расположенного по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
В Германии спрогнозировали последствия беседы Путина и Байдена
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«Все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе, потому американцы сами решили идти на дээскалацию конфликта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Этот звонок означает положительное развитие событий для всех. Таким образом приоткрыта дверь к разрядке, но мы в нее еще не вошли. Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
«Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – добавил собеседник. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
«К тому же, в США идет борьба за власть в сфере внешней политики. Старшим директором по России в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Мэтью Рожански. Он считается пророссийским. Но против него выступают другие ястребы и они умоляют Байдена его не назначать», – отметил политолог.
Эксперт также полагает, что встреча лидеров России и США должна состояться в Вене, потому что «Австрия – не член НАТО, но это та часть Запада, которая дружелюбно относится к России».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила
Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
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На Украине назвали главную причину звонка Байдена в Кремль
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«Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
«То, что этот звонок состоялся именно сейчас, говорит о том, что Москве удалось добиться своих целей. Перебрасывая войска к западным границам, Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, с которым невозможно не считаться. Если бы он был задействован, это привело бы к полному разгрому Вооруженных сил Украины, и никто не успел бы им помочь», – сказал политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, «это ровно тот случай, когда США понимают не дипломатические заявления, а демонстрацию силы». «И это заставило президента Байдена позвонить президенту Путину. Сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
«Но официальному Киеву вряд ли по душе такой разговор. Некоторым политикам нравится повторять вслед за Байденом оскорбления в адрес Путина. А теперь, когда Байден сам позвонил Путину, среди власти появились недовольные», – продолжил собеседник.
«Впрочем, в этой игре геополитических махин украинское руководство ничего не решает, – убежден политолог. – Пару недель назад меня спрашивали: «Что могло бы снять напряжение в отношениях между Россией и США?». Я тогда ответил: «Телефонный звонок Байдена». И это произошло. Теперь, полагаю, с помощью их разговора официальный Киев будет приведен в чувство».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
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Песков охарактеризовал тон беседы Путина и Байдена
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Тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем, сообщил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков.
«Деловой. Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», – ответил Песков на вопрос о том, каким был тон разговора Путина и Байдена.
В то же время в Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США. «Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться. После этого уже можно будет – тем более, что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, планируют ли лидеры двух стран обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины, представитель Кремля подчеркнул: «Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече, я хочу повторить. Поэтому так ставить вопросы пока преждевременно».
«Безусловно, важны двусторонние отношения в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы», – добавил Песков, говоря о том, какие вопросы, по мнению Кремля, должны затрагиваться в ходе такой встречи.
Он также указал, что Путин и Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему Навального.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
Посла США предупредили о решительном ответе Москвы в случае новых санкций Вашингтона
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Американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона, сообщил источник в МИД.
«Посол США был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову. В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Позже в МИД официально подтвердили, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Эксперт указал на новый подход России в отношениях с США
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«Жаль, что ранее Москва не реагировала на действия Вашингтона подобным образом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил вызов посла США к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили, что если Вашингтон на фоне слов Джо Байдена об улучшении отношений с Россией введет новые санкции – Москва на это отреагирует самым решительным образом.
«Это абсолютно нормальный дипломатический ход с нашей стороны. Мы предлагаем свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Он также добавил, что Россия внимательно изучила положительный опыт Китая, который ровно таким же образом отреагировал на введение санкций со стороны Евросоюза. «Жаль, что ранее Москва не реагировала подобным образом. В ситуации, когда нам объявляют санкции, а мы не делаем соответствующих заявлений, это только раззадоривает западные государства на продолжение санкционной политики», – считает Ткаченко.
При этом, по словам эксперта, звонок Джо Байдена Владимиру Путину во многом сузил коридор возможностей для американцев, поскольку они исключили наиболее негативные и опасные сценарии развития ситуации. «Но мы хотим, чтобы американцы признали отказ от радикальных санкционных мер. Потому что те санкции, которые сейчас обсуждаются, действительно, могут быть очень болезненными. Фактически это будет акт объявления экономической войны России», – уверен эксперт.
Впрочем, политолог предостерегает от излишнего оптимизма в оценке текущей обстановки, поскольку несмотря на временный перехват Россией стратегической инициативы в отношениях с США, многое будет зависеть от дальнейшего развития событий.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона. «В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт.
В то же время киевский политолог Михаил Погребинский отметил, что «Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль». «Кроме того, сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
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Песков прокомментировал встречу посла США с Ушаковым
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт встречи американского посла в Москве Джона Салливана с помощником российского лидера Юрия Ушакова, но добавил, что это не значит, что встреча лидеров России и США начала готовиться.
Говоря о встрече Путина и Байдена, Песков указал, что речь шла об одной из третьих стран, но это возможно только с учетом дальнейших шагов со стороны США. По его словам, пока говорить о месте и времени встречи лидеров России и США преждевременно, передает РИА «Новости».
«Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия. Конкретных мест пока нет», – сказал Песков.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Шойгу рассказал о курьезе с белым медведем во время всплытия подлодки в Арктике
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Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что в одном из мест всплытия подлодок в ходе экспедиции Северного флота «Умка-2021» в Арктике пришлось отгонять белого медведя.
По его словам, на месте всплытия были поставлены специальные вешки. «Надо отдать должное, всплыли в назначенное время. Ко одной из этих вешек... докопался до нее медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были отгонять», – передает ТАСС слова Шойгу перед заседанием попечительского совета.
Он отметил, что у Минобороны есть соответствующие кадры.
Поднимая тему охраны редких видов животных, Шойгу подчеркнул, что РГО продолжает проект защиты снежных барсов, который курирует президент России Владимир Путин. Как рассказал Шойгу, глава государства созванивался с президентами стран, где обитают эти животные, в результате двух барсов перевезли в Саяно-Шушенский заповедник.
По словам президента РГО, у барсов уже появились первые котята. «Хотя я бы так по внешнему виду их не назвал, там только хвост полтора метра у котенка. Мы рады тому, что они прижились и ареал их обитания становится шире и больше. То же самое касается белых медведей», – сказал Шойгу.
В рамках арктической экспедиции в марте 2021 года сразу три атомные подводные лодки одновременно всплыли в районе входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа острова Земля Александры. Две из них – подлодки проекта 667БДРМ (шифр «Дельфин»). Третья – новейшая атомная подлодка проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».
США передумали вводить военные корабли в Черное море
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Американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море, сообщил источник в турецком МИД.
«Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», – приводит слова источника РИА «Новости».
Ранее в среду отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В понедельник глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.
В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор. Днем ранее стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Патрушев предупредил о возможных провокациях Киева для начала военных действий против Крыма
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Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.
При поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем, а новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Россию как военного врага, напомнил Патрушев.
«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», – сказал он, передает РИА «Новости».
Патрушев также указал, что «с подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств».
По его словам, «ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом».
Кроме того, отметил Патрушев, со стороны западных стран, ряда государств ЕС и Украины «нападкам и негативному воздействию все чаще подвергаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, история, культура, государственная символика». «Чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом социально-политических манипуляций и используются для разжигания конфликтов», – заявил он.
По его словам, подобные действия неслучайны. «Их цель – разобщить народ, подорвать общественное согласие, веру, духовность и государственность, дискредитировать деятельность органов власти. Мы видим, как цинично игнорируются результаты о вхождении Крыма в состав Российской Федерации», – сказал секретарь Совбеза.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из заявлений Киева можно сделать вывод, что риск новой битвы за Донбасс снизился, острый кризис миновал. Одна из причин этого, по-видимому, в том, что у Зеленского не получилось «продать» Западу легенду про «новое нападение России», поскольку все понимают, что новая война нужна не России, а самому Зеленскому.
Британский суд отказал в возобновлении исполнения решения суда по ЮКОСу
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Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.
«Только что, буквально полчаса (назад) мы получили информацию о том, что Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году», – сказал Чуйченко, передает ТАСС.
По его словам, суд поддержал позицию России, что приведение в исполнение решения арбитража невозможно до вынесения Верховным судом Нидерландов решения по российской кассационной жалобе. «Суд Англии также признал, что российская жалоба имеет высокие шансы на успех», – сказал министр, передает РИА «Новости».
Напомним, в июне 2020 года верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов. При этом изначально суд постановил взыскать с России 50 млрд долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги снова встал на сторону акционеров. Москва обжаловала это решение, но Верховный суд Нидерландов не стал рассматривать ходатайство России.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.
РГО: С теплохода «Армения» могли спастись 500 человек
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С теплохода «Армения», потопленного немецкой авиацией в Черном море в ноябре 1941 года, могли спастись на шлюпках до 500 человек, сообщил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин со ссылкой на последние обследования судна.
По его словам, последняя экспедиция к теплоходу «Армения» вернулась из моря три дня назад. За счет применения автономной системы видеосъемки высокого качества исследователям удалось получить существенно более информативную картину с глубины 1,5 километра, где лежит на дне «Армения».
«Самое главное: результаты обследования позволили нам усомниться в … расхожей версии о том, что теплоход затонул всего за четыре минуты и ни у кого не было никаких шансов спастись. При обследовании правого борта мы не обнаружили ни фрагментов, ни самих шлюпок на штатных местах, а их было десять, все шлюпбалки сброшены за борт. Мы предполагаем, что шлюпки все-таки могли успеть спустить на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15-20 минут. А это почти 500 человек спасенных – десять шлюпок почти по 50 человек», – сказал Фокин.
Ранее считалось, что с «Армении» спаслись всего шесть человек, передает РИА «Новости».
Он добавил, что кормовой люк теплохода находится в открытом состоянии, то есть люди могли покидать судно еще и этим путем.
Исследователь рассказал, что на судне недавняя экспедиция обнаружила повреждения, очень похожие на попадание авиабомбы. «Это подтверждает первоначальную версию об атаке именно самолетами-бомбардировщиками, а не торпедоносцами, как писалось многими источниками», – отметил Фокин.
Также удалось обнаружить одно из кормовых орудий правого борта, которыми теплоход был дооборудован в 1941 году – орудие выглядит по-походному, то есть не могло вести огонь по противнику.
Пассажирско-грузовой теплоход «Армения» был построен на Балтийском заводе в Ленинграде в 1928 году. 7 ноября 1941 года был потоплен немецкой авиацией в 18 милях от побережья Крыма. В момент атаки на теплоходе находились раненые бойцы и эвакуируемые жители Севастополя. На судно был погружен также персонал главного госпиталя Черноморского флота и ряда других военных и гражданских госпиталей (всего 23 госпиталя), а также руководство и сотрудники пионерлагеря «Артек», члены их семей и часть партийного руководства Крыма. Погрузка эвакуируемых шла в спешке, точное их число неизвестно. Число погибших составило, по разным оценкам, от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек.
NI: «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в мире
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В случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире, считает военный аналитик Питер Сучиу в The National Interest.
Строительство крейсера началось в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, а уже в декабре 1988 года корабль вошел в состав ВМФ СССР, напомнил журналист. Примечательно, что изначально ТАРК носил имя «Калинин», однако в 1992 году его переименовали в честь знаменитого русского адмирала Павла Нахимова, разбившего турецкий флот в 1853 году в Синопе. В 1997 году «Адмирала Нахимова» отправили на ремонт и модернизацию, но из-за финансовых затруднений, которые испытывала Россия в те годы, этот процесс затянулся, так как работы фактически начались гораздо позже – в 2013 году, подчеркнул Сучиу, пишет ФАН.
«Все хорошее приходит к тем, кто ждет, и после нынешних усилий по модернизации «Адмирал Нахимов», безусловно, станет самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Он будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, а также разнообразным наступательным и оборонительным вооружением», – пишет Сучиу в The National Interest.
В то же время он усомнился в словах руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, сделанных летом прошлого года, о том, что модернизация крейсера близка к завершению.
«Военный корабль на самом деле провел больше времени на модернизации, чем в море. … С учетом последних задержек переоборудование и модернизация в сумме могут занять более десяти лет. Хотя это может быть способный военный корабль – и один из самых мощных в мире, – России все-таки нужно вывести его в море, и кто знает, когда это на самом деле произойдет», – пишет эксперт.
На прошлой неделе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2023 года.
«Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. В рамках модернизации крейсер будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, в частности корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».