Первым компонентом вакцины от COVID привились более 1 млн москвичей

Число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило 1 млн человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил в своем блоге, что «на днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек».

«Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тыс. жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», – добавил мэр.

Он указал, что среди 1 млн вакцинированных имеются «считанные единицы» заболевших, препарат доказал свою надежность и безопасность.

Собянин также призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью: «Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть».

Кроме того, Москва полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса, «в ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах». Кроме того, «на этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику».

Ранее стало известно, что в Москве началась вакцинация от коронавируса на дому. Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.

Между тем Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России.