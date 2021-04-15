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Первым компонентом вакцины от COVID привились более 1 млн москвичей
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Число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило 1 млн человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «на днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек».
«Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тыс. жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», – добавил мэр.
Он указал, что среди 1 млн вакцинированных имеются «считанные единицы» заболевших, препарат доказал свою надежность и безопасность.
Собянин также призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью: «Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть».
Кроме того, Москва полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса, «в ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах». Кроме того, «на этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику».
Ранее стало известно, что в Москве началась вакцинация от коронавируса на дому. Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.
Между тем Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России.
Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID
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За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны.
«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС.
Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.
Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке «Спутника V»
Первый вице-премьер Чехии, врио главы МИД Ян Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
«В понедельник я лечу в Москву, где хочу договориться о возможной поставке (в Чехию) «Спутника V» после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)», – написал Гамачек в своем Twitter.
Напомним, 11 апреля президент Чехии Милош Земан рассказал газете Blesk, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer. 2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
Президент Аргентины отметил роль «Спутника V» в исцелении от COVID-19
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Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил уверенность, что легко перенес вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) благодаря вакцинации российским препаратом «Спутник V».
Фернандес сообщил, что после 12 дней изоляции врачи признали его выздоровевшим. «Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», – приводит слова президента Аргентины ТАСС.
По словам Фернандеса, он не знает, где заразился коронавирусом. В свою очередь лечащий врач Фернандеса сообщил, что с 15 апреля президент Аргентины вернется к обычному исполнению обязанностей.
Напомним, 3 апреля президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Повторный тест подтвердил у президента Аргентины коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19). В январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V».
В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».
23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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Эффект «погоды в пустыне» возник в Москве
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В Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне» – влажность воздуха во вторник понизилась до 23%, в среду достигла 42%, в то время как норма влажности для апреля – 68%, сообщил ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект «погоды в пустыне»: накануне относительная влажность понизилась до 23%... Одновременно значительно возросла запыленность. По данным экомониторинга, концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно-допустимым значениям. Проблема в том, что помимо принесенной пыли с юго-востока, в Москве полно своей местной пыли, оставшейся после зимы. Пока еще не смытая весенними ливнями, она поднимается в воздух многомиллионным парком автомобилей», – передает сообщение синоптика РИА «Новости».
По словам Тишковца, в столицах Казахстана и Монголии – Нур-Султане и Улан-Баторе – влажность составляет 26%, при этом эти города считаются одними из самых холодных и сухих столиц в мире. Специалист отметил, что неблагоприятные метеорологические условия усугубляют экологическую ситуацию: антициклон препятствует турбулентному перемешиванию воздуха и рассеиванию загрязняющих веществ.
Ранее в среду синоптики пообещали москвичам теплую погоду.
Накануне в Москве был побит абсолютный температурный рекорд для 13 апреля: температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 13.00 превысила отметку +21 градус.
Мурашко назвал неинфекционной пандемией распространение диабета в мире
Увеличение числа людей с сахарным диабетом в мире можно назвать неинфекционной пандемией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Проблема сахарного диабета является широко распространенной и входит в число неинфекционных заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации и смерти людей. Катастрофический рост числа заболевших во всем мире принимает характер неинфекционной эпидемии. В этой связи необходимо скоординировать совместные решения всех стран для решения этой глобальной проблемы», – заявил министр на глобальном саммите ВОЗ по диабету, передает ТАСС.
По его словам, в России этой проблеме уделяется особое внимание, в 1996 году началась государственная поддержка этого направления, была утверждена целевая программа.
Большой вклад в выявление заболевания вносит всеобщая диспансеризация населения, указал он. «Обеспечение пациентов своевременным и качественным лечением является критически важным и позволяет избежать прогрессирования болезни, избежать тяжелых осложнений, инвалидизаций. В России лекарственные препараты, необходимые для людей с сахарным диабетом, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Пациенты в России бесплатно получают не только генноинженерные инсулины человека, но и инновационные аналоги инсулинов ультрадлинного и ультракороткого действия, а также неинсулиновые препараты», – добавил министр.
Также российские власти занимаются проектом «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография», в ходе которых уделяется внимание вопросам рационального питания и достаточной активности.
«Россия всецело разделяет озабоченность мировой общественности проблемами неинфекционных заболеваний и, в частности, проблемами сахарного диабета. Наша страна приняла на себя ответственность – выдвижение этой проблематики в число ключевых вопросов, рассматриваемых не только ВОЗ, но и ООН. Мы оказываем помощь странам, имеющим высокий показатель смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета», – подвел итог Мурашко.
Ранее в России подтвердила свою эффективность технология обнаружения онкологических заболеваний с помощью крыс, которые исследуют выдыхаемый пациентами воздух. Эта технология также позволяет устанавливать сахарный диабет.
Врач отверг регрессию онкозаболеваний из-за коронавируса
Коронавирус или вакцинация от него не влияет на регрессию онкологических заболеваний, многие онкобольные уже перенесли COVID-19, но массового улучшения состояния этих больных нет, заявил руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.
«Предполагать, что это будет иметь какой-то массовый характер, не приходится, потому что большое количество онкологических пациентов переболело коронавирусом, и, соответственно, массовых сообщений о том, что все они начали выздоравливать или у них наблюдается улучшение, не поступало. Этого не видно и в реальной клинической практике», – цитирует РИА «Новости» Жукова.
По его словам, он встречал всего одно сообщение о том, что у пациентки с лимфомой была некая регрессия после перенесенного коронавируса, однако феномен спонтанных регрессий был описан и до коронавирусной эпохи.
«Даже если такое произошло, это некий феномен, скорее всего, иммунного характера. Рассчитывать на то, что коронавирусная инфекция или вакцинация будут излечивать пациентов, не приходится, во всяком случае на том уровне данных, который есть сейчас», – уточнил Жуков.
В марте в России начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями.
Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.
Москву и Тулу соединят скоростной железнодорожной магистралью
Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) построят между Москвой и Тулой, после ее запуска время в пути от столицы будет занимать 55 минут, рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
«Перспективные планы железнодорожного сообщения компании РЖД рассматривают Москву и Тулу как единую транспортную агломерацию. Необходимо работать и в этом направлении, совместно с РЖД готовить новые проекты по повышению скорости, качества и безопасности. Важнейшим из них должна стать высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время в пути между Москвой и Тулой до 55 минут. Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже ближайших пяти лет, проект достаточно дорогой – больше 100 млрд рублей. И, несмотря на это, я поручаю правительству [Тульской области] уже во взаимодействии с РЖД начать эту работу и отображать всю специфику нашего субъекта», – передает слова Дюмина ТАСС.
Как отметил губернатор, появление ВСМ существенно ускорит темпы строительства жилья, даст импульс инвестициям и привлечет в регион высококвалифицированные кадры. Уточняется, что сейчас между Москвой и Тулой курсируют электрички и автобусы, а время в пути на электропоезде «Ласточка» составляет более двух часов.
В ноябре прошлого года в РЖД заявляли, что после запуска нового центрального диаметра в Москве (МЦД-3) дорога от столицы до Санкт-Петербурга будет занимать всего два часа.
Сербия начала производство «Спутника V»
В Сербии стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», – сказано в Twitter фонда.
Как отмечается в сообщении, балканская республика стала первой страной в Южной Европе, выпустившей российский препарат от COVID-19.
Ранее запуск первой фазы производства вакцины «Спутник V» в Сербии был запланирован на май. К концу этого года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». В марте он лично встретил очередную поставку вакцины из России и поблагодарил «российских друзей».
Росздравнадзор: При вакцинации «Спутником V» случаев тромбоза не выявлено
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что ни одного случая тромбоза на фоне вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано.
Она уточнила, что отсутствие побочных эффектов подтверждается и министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».
По ее словам, многостадийная очистка вакцины «Спутник V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», – передает его слова РИА «Новости».
Путин, выступая на президиуме Русского географического общества (РГО), выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации населения, передает ТАСС.
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
Врач назвал опасные для мужчин продукты
На мужском здоровье отрицательно сказывается частое употребление некоторых продуктов, предупредил врач-сексолог, психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук.
Прежде всего, мужчинам следует избегать продуктов и напитков, которые снижают уровень тестостерона, ведь именно этот гормон «отвечает» за половое влечение. По словам врача, подобное воздействие на организм оказывает большое количество кофе, алкоголя, мяты.
«Переизбыток кофе, а это считается более трех чашек в день, может наносить вред коре надпочечников, а она как раз принимает непосредственное участие в выработке тестостерона. Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона. Мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую тоже», – сказал Кульгавчук в интервью радио Sputnik.
Особенно пагубно для мужского здоровья пиво, потому что оно содержит аналоги женских гормонов – фитоэстрогены, отметил сексолог. Тем же свойством, по его словам, отличаются продукты, в состав которых входит соя.
На уровень тестостерона в организме негативно влияет чрезмерный объем жировой ткани, продолжил он. Поэтому мужчинам следует исключать из своего рациона те блюда и напитки, которые ведут к ожирению.
Кульгавчук предостерег от слишком плотных ужинов. По его словам, они «обездвиживают» и практически «кастрируют» мужчину. Лучшее средство для устранения этого фактора – полноценный обед, пояснил сексолог.
«Одна из главных ошибок, особенно это касается жителей мегаполиса, заключается в том, что мужчины в течение дня не выделяют время на полноценный обед, возвращаются домой и потребляют большое количество еды. В этом случае еда является своего рода кастрирующим фактором, поскольку инстинкт самосохранения всегда победит инстинкт размножения. Плотный ужин, по сути дела, способствует обездвиживанию мужчины, ему лень начинать сексуальные игры, его клонит в сон», – сказал он.
Кроме того, необходимый настрой может со временем пропадать под воздействием таких пищевых добавок, как аспартам и глутамат натрия, отметил врач.
Ранее психолог рассказал о проблеме домогательств к мужчинам на работе.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией
Россия с четверга (15 апреля) до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию в соответствии с решением федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно решению штаба, с четверга (15 апреля) все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией приостановлены. Сохранены только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании России и Турции. Со стороны России назначенным перевозчиком останется «Аэрофлот», компания уже заявила, что продолжит с 15 апреля выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю. При этом, согласно решению штаба, можно будет выполнять чартерные рейсы, необходимые для продолжения строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС.
В среду Турция установила новый рекорд по суточному приросту выявленных случаев нового коронавируса. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой.
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Возвращающихся домой любым транспортом россиян обязали сдавать тест на COVID
С четверга все граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда, сообщила пресс-служба Федерального агентства по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.
«С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, необходимо обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», – сказано на сайте Роспотребнадзора.
Ранее эта норма касалась только россиян, прибывающих воздушным транспортом, уточняется в сообщении.
Во вторник главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающие в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, могут подтверждать наличие отрицательного результата теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».
Путин рассказал о реакции на вторую прививку от COVID
Прививка вторым компонентом вакцины от коронавируса прошла без побочных явлений, рассказал президент России Владимир Путин.
«За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Кстати, как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть... Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет», – добавил президент.
Напомним, Путин сообщил, что что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
В ЛНР оценили помощь России в ситуации с коронавирусом
Самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) удалось избежать катастрофической ситуации с распространением коронавируса благодаря помощи России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Благодаря России нам удалось не допустить той катастрофической ситуации, которую сейчас можно наблюдать на Украине с несколькими сотнями смертей ежедневно, остановить рост распространения коронавируса и, что немаловажно, наладить эффективную борьбу с ним», – говорится в заявлении Пасечника, передает РИА «Новости».
Также глава ЛНР уточнил, что вакцины от коронавируса и необходимые тест-системы поступают в республику по графику. По его словам, в скором времени привиться от коронавируса сможет любой желающий житель ЛНР.
«В ближайшее время прививки от коронавирусной инфекции станут доступны в республике для всех желающих... Думаю, что вскоре мы значительно расширим категории населения, которые бесплатно получат возможность сделать прививку, и начнем массовую вакцинацию населения республики», – отметил Пасечник.
В феврале в ЛНР начался второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.