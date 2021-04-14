Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID

Сатановский объяснил желание Турции нормализовать отношения с Египтом

«Свергнуть военных в Египте с помощью «Братьев-мусульман» у Турции не получается, потому Эрдогану приходится что-то предпринимать, чтобы не остаться в одиночестве», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о начале нового периода отношений с Египтом.

«Свергнуть военных в Египте с помощью «Братьев-мусульман» у Турции не получается, и каких-то преференций от распрей с Каиром Анкара не получает. Особенно это касается колоссальных потерь на экономическом фронте. Потому не исключено, что поссорившись с большим количеством государств, Эрдоган старается хоть как-то нормализовать испорченные отношения», – считает востоковед Евгений Сатановский.

«У Турции есть Катар в качестве союзника, Украина в качестве клиента, и еще Азербайджан. Но с учетом плохих отношений с Египтом, с Европой и даже парадоксально плохих отношений с США – этого недостаточно для крупной региональной державы. Потому Эрдогану следует что-то предпринять, чтобы не остаться в одиночестве», – считает политолог.

По мнению Сатановского, возможное улучшение отношений Каира и Анкары не затрагивает интересы России в регионе. «Поиск выгод в данном вопросе – это, извините, жлобский и мелко провинциальный подход, который наблюдается у американцев. России не стоит перенимать у них эту черту», – уверен собеседник.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов полагает, что Анкара оказалась в «тупиковой ситуации». «У Турции нет возможности как-то повлиять на Египет, но при этом Турции необходимо каким-то образом строить торгово-экономические отношения и решать политические вопросы, включая проблему Ливии и других спорных точек. Из-за этого Анкара делает примирительный шаг», – сказал востоковед.

«При этом когда страны находились в острой фазе конфликта, Россия пользовалась определенными противоречиями между ними. Например, продавала больше оружия и могла выступить в качестве посредника. Теперь же Москва вряд ли сможет выступить в такой роли, потому что у Анкары и Каира появляются свои каналы связи», – заключил Семенов.

В среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Каир вступают в новый период отношений. «В будущем будут «и взаимные визиты, и двусторонние переговоры. Мы проведем заседание на уровне заместителей министра и дипломатов, но дата пока не определена», – добавил Чавушоглу.

Ранее источник в турецком МИД сообщил, что Чавушоглу и его египетский коллега Самех Шукри поздравили друг друга с наступающим священным для мусульман месяцем Рамадан на фоне нормализации отношений двух стран, – это был первый после 2013 года контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Напомним, турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Страны в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция – египетского.

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