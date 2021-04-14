Росздравнадзор: При вакцинации «Спутником V» случаев тромбоза не выявлено

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что ни одного случая тромбоза на фоне вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано.

Она уточнила, что отсутствие побочных эффектов подтверждается и министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».

По ее словам, многостадийная очистка вакцины «Спутник V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.

Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.