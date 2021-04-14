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Путин заявил о возможности круглогодичного движения по Северному морскому пути
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В ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).
«В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так, наверняка, и будет», – отметил президент, передает ТАСС.
Путин добавил, что во вторник в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсуждал работу в рамках Арктического совета. «Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остается неизменным», – констатировал российский лидер.
Он заявил, что в Арктике наиболее очевидны климатические изменения, которые происходят в мире, и это повышает важность таких исследований. Путин заметил, что последствия климатических изменений пока с полной точностью спрогнозировать не может никто. Другим важным фактором президент назвал активное хозяйственное освоение Арктики.
Глава государства также отметил, что поручит правительству проработать предложения РГО в части исследований в Арктике.
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу указал, что РГО и Северный флот проведут новую арктическую экспедицию в 2021 году. «В этом году стартует четвертый сезон масштабной совместной экспедиции РГО и Северного флота, которые комплексно исследуют арктические архипелаги. Вместе работают биологи, гляциологи, гидрографы и сейсмологи», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам Шойгу, исследователи идут по следам арктических экспедиций XIX и XX веков, находят свидетельства истории освоения Арктики. «Находим предметы экспедиций Владимира Русанова, Георгия Седова, Леонида Гриневецкого и других знаменитых исследователей Арктики», – добавил президент РГО.
В марте посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о возрастающем интересе международного бизнеса к развитию Северного морского пути.
Кремль раскрыл детали беседы Путина и Байдена
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», сообщила пресс-служба Кремля.
«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Оба политика выразили готовность продолжать диалог по самым важным направлениям обеспечения глобальной безопасности, отвечающим интересам России, США и всего мирового сообщества.
«Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – отмечается в сообщении.
Американский лидер в этом контексте предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи глав государств.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.
Политики условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе беседы вопросы.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу
Американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена
Рубль резко усилил рост после сообщения Белого дома о том, что президент США Джозеф Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу, свидетельствуют данные торгов.
Из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля. На сообщениях Белого дома о возможной встречи Путина и Байдена доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый, передает РИА «Новости».
Ранее в Белом доме сообщили, что американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу.
Политолог: Америка не может решить без России принципиальные для себя проблемы
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Факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне.
«Есть целый ряд вопросов, касающихся безопасности, стратегической стабильности, которые не могут быть решены без диалога двух стран. Украина будет в первом ряду этих обсуждений. Хотя, насколько я понимаю администрацию Байдена, они не хотели бы слишком активно лезть в украинские дела – поскольку считают, что это, в общем, европейская проблема», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Возможно, обострение ситуации в Донбассе психологически ускорило принятие Белым домом решения о необходимости встречи президентов России и США», – добавил эксперт. Но кроме того, отметил Кортунов, надо учесть, что ситуация в Донбассе для Вашингтона остается одной из точек давления на Россию. «Если рассуждать цинично, эта ситуация удобна для администрации Байдена», – полагает собеседник.
Как бы то ни было, возможная встреча двух президентов поможет реанимировать отношения Вашингтона и Москвы, считает эксперт. «Конечно, нужно что-то делать и с деградировавшими дипломатические контактами – посольской войной, захватом зданий российских представительств и так далее. Кроме того, накопилось много региональных проблем, по которым в любом случае надо консультироваться. И это не только Украина, но и иранская ядерная программа, Северная Корея, Афганистан, даже Сирия – повестка дня большая», – перечислил Кортунов.
Собственно, сам факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США «сложилась – в том числе и на российском направлении», полагает политолог-международник. «Есть аппарат, есть эксперты, есть работающий аналитический центр. Значит, у них определилась и стратегия с пониманием каких-то красных линий, – рассуждает Кортунов. – Это одно объяснение. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для Соединенных Штатов. Например, тот же Афганистан. Вывод американских войск хотелось бы сделать менее болезненным для США, а у России свои контакты с талибами, свои отношения с Пакистаном, с Китаем».
По мнению Кортунова, отношение Байдена к Москве достаточно прагматичное. «Там, где он считает, что Россия создает проблемы США – он будет пытаться на нас давить. Там же, где российская позиция, с точки зрения Байдена, будет помогать Вашингтону решать какие-то вопросы, он будет сотрудничать. Во всяком случае, первоначальные опасения, что сейчас начнется идеологический крестовый поход, пока не оправдываются», – полагает эксперт.
Кроме того, состоявшийся телефонный разговор свидетельствует, что Байден чувствует себя достаточно уверенно, чтобы предлагать очную встречу Путину, считает Кортунов. «Многие говорили – президент США, мол, уже старик, деменция у него, поэтому американцы не решатся выпускать его на такую встречу. Но Байден, тем не менее, считает возможным с Путиным говорить, значит, он уверен в своих силах. В свою очередь российский президент, несмотря на ни на что, решил вести диалог, что правильно в сложившейся ситуации», – отметил гендиректор РСМД.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
В телефонном разговоре
президентов России и США, состоявшемся во вторник, Байден «подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране», сообщил Белый дом. Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки сообщила, что встреча может состояться летом, передает РИА «Новости»
. Планы организации новой российско-американской встречи на высшем уровне только начинают разрабатываться, добавила Псаки.
В МИД Австрии сообщили ТАСС, что Вена может предоставить свою площадку для возможной встречи лидеров США и России.
Новость о возможной скорой личной встрече президентов глобальна по масштабам, значимости и перспективам, написал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «То, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени», – отметил сенатор.
«Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке скорее хорошая новость, чем плохая, – сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. – Хорошая прежде всего в том, что лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями».
Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что российско-американский саммит поможет двум странам строить отношения по-новому. Горбачев заявил «Интерфаксу», что «неоднократно призывал руководителей РФ и США к проведению подобной встречи, поскольку только так можно начать по-новому выстраивать двусторонние отношения». «Тем более у наших стран есть опыт. Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», – напомнил последний советский лидер.
Оптимизм Горбачева мало на чем основан: новая «разрядка» не предвидится, заметил по этому поводу в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков. Встреча между лидерами России и США, безусловно, важна для судеб мира, отметил парламентарий. Но, добавил он, нет основы, на которой можно выстроить отношения «по-новому». «Горбачев выстраивал такие «новые» отношения с США и Западом на основе односторонних уступок и геополитического отступления. Путин – политик совсем другого типа. Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми», – отметил Пушков.
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Эксперт: Желание Байдена поговорить с Путиным – важный сигнал России и миру
Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена свидетельствует о присутствии определенного рода разума в международных делах и является позитивным знаком.
«Сам факт этого разговора позитивный, его трактовать в этом отношении как-то двояко не стоит. Понятно, что Байден будет проводить свою политику, занимать жесткую позицию и так далее. Но факт изъявления желания провести этот разговор – это важный сигнал и России, и окружающему миру в условиях эскалации напряженности», – цитирует ТАСС Быстрицкого.
По его словам, в информационном хаосе, который окружает мировую политическую жизнь, очень важно «сохранять связи между государствами, лидерами стран, которые позволяли бы доносить информацию ответственно и достаточно точно». Прямые разговоры, прямые вопросы и ответы на них, как отметил эксперт, – важный элемент выяснения позиций друг друга и основание для принятия разумных решений. «В этой ситуации – это позитивный знак, который позволяет как минимум создать пространство для многих других разговоров», – подчеркнул он.
В то же время эксперт призвал не переоценивать сам факт контакта лидеров России и США. «Это только высказывание намерений. Тем не менее, там прозвучали фразы, что нужно строить рациональные отношения, искать условия сосуществования», – добавил он, напомнив, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов все еще находится в Москве, куда был приглашен для консультаций. По его мнению, необходимо каким-то образом искать выход «из сложившегося тупика», и стороны осознают это.
Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник по инициативе США. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Пресс-служба Кремля сообщила, что Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», также лидеры России и США обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов.
Захарова рассказала о случайной встрече, способствовавшей переговорам Путина и Байдена
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Случайная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Нью-Дели стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала – не скажу, что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Еще раз подчеркну – действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Ранее источник сообщил журналистам, что Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели, обсудили климатическую повестку.
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Он также предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Песков охарактеризовал тон беседы Путина и Байдена
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Тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем, сообщил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков.
«Деловой. Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», – ответил Песков на вопрос о том, каким был тон разговора Путина и Байдена.
В то же время в Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США. «Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться. После этого уже можно будет – тем более, что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, планируют ли лидеры двух стран обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины, представитель Кремля подчеркнул: «Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече, я хочу повторить. Поэтому так ставить вопросы пока преждевременно».
«Безусловно, важны двусторонние отношения в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы», – добавил Песков, говоря о том, какие вопросы, по мнению Кремля, должны затрагиваться в ходе такой встречи.
Он также указал, что Путин и Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему Навального.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Вена предложила стать площадкой для саммита России и США
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Если лидеры России Владимир Путин и США Джо Байден решат провести встречу на территории Австрии, Вена всегда готова предоставить в распоряжение свою площадку, заявили в МИД Австрии.
«Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов», – цитирует заявление ТАСС.
Традиционно Вена является площадкой для переговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подтверждал, что страна готова продолжить предоставлять свои услуги в качестве площадки для американо-российских переговоров.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.
Путин заявил о строительстве самого мощного в мире ледокольного флота
В России создается самый мощный ледокольный флот в мире, заявил глава государства Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых еще никто никогда не строил», – отметил он, передает ТАСС.
Президент также отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.
Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», – передает его слова РИА «Новости».
Путин, выступая на президиуме Русского географического общества (РГО), выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации населения, передает ТАСС.
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
Эксперт: Принятие основ информбезопасности позволит развивать отечественную IT-индустрию
Принятие основ государственной политики России в области международной информационной безопасности позволит эффективно развивать основанные на праве отношения в сфере международный цифровой безопасности, заявила газете ВЗГЛЯД Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
«Это очень своевременный шаг. Принятие данного документа позволит не только эффективно развивать основанные на праве отношения в сфере международный цифровой безопасности, но и систематизировать работу в данной отрасли внутри страны, в том числе, развивать отечественную IT-индустрию. Ведь речь идёт о наднациональном использовании интернета, который не оставляет возможности четко провести границы между государствами», – считает эксперт.
Она также отметила, что утвержденный документ будет способствовать развитию международного сотрудничества в сфере противодействия информационным угрозам и создания эффективного международного механизма контроля за использованием информационно-коммуникационных технологий.
«Теперь есть четкий правовой фундамент для проведения данной работы с иностранными государствами, а также с международными неправительственными организациями в финансовой сфере, в вопросах сохранности персональных данных, взаимодействия с крупными интернет-игроками и многих других отраслях», – заключила Рукавишникова.
Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области международной информационной безопасности.
26 марта Совет безопасности России на заседании одобрил новый документ, касающийся госполитики страны в сфере международной кибербезопасности. В нем актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации, принято также решение о подготовке плана реализации документа и определены первоочередные меры по ее всестороннему обеспечению.
Мишустин доложил Путину о ситуации с выплатами семьям с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин, рассказывая президенту Владимиру Путину о работе координационного центра правительства, сообщил, что более 650 млрд рублей уже выплачено семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет.
По его словам, на данный момент выплаты на детей в возрасте до трех лет, от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, сами выплаты происходят автоматически, родители получают средства на карточки. Как отметил Мишустин, уже выплачено более 650 млрд рублей, передает РИА «Новости».
«И главное, людям это нравится, мы видим это по опросам. Не стало проблем, которые годами были при подобных выплатах», – добавил премьер.
1 апреля в России стартовал прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь субсидия будет ранжироваться в зависимости от среднедушевого дохода семьи.
Соответствующий указ Путин подписал в марте. Если после назначения пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.
При этом Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от трех до семи лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. В частности, семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно и получить выплату.
В свою очередь Счетная палата предложила новый алгоритм выплат пособий семьям. Социальные пособия предлагается выплачивать исходя из дефицита доходов семей, а не только семьям с детьми.
Пескова спросили о возможных извинениях Байдена перед Путиным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможных извинениях президента США Джо Байдена в связи с его высказываниями о российском лидере Владимире Путине.
«Я оставлю без комментариев этот вопрос», – сообщил Песков о том, будет ли Кремль поднимать по дипломатическим каналам тему извинений Байдена за его слова, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News позволил себе личные выпады в адрес российского лидера и заявил, что Владимир Путин «заплатит» за якобы вмешательство в американские выборы. Тогда посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Пашинян назвал Путина президентом Франции
Глава армянского правительства Никол Пашинян, говоря в парламенте об истории эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, оговорился и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции.
Пашинян рассказывал о деталях трех договоренностей, достигнутых осенью 2020 года, о прекращении огня в Карабахе и произнес фразу: «В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным».
Фраза сразу широко разошлась в соцсетях, передает РИА «Новости».
7 апреля Путин провел встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, российский лидер назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
В Кремле заявили об отсутствии планов разговора Путина с Макроном
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов провести телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж.
«Пока нет, но вы знаете, что такие контакты возникают очень быстро при необходимости», – передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Ранее Песков заявил, что в Кремль не поступали запросы от офиса президента Украины на телефонный разговор Путиным.
Агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщало, что Украина направила запрос на проведение Зеленского с президентом России. Предполагалось, что темой переговоров может стать ситуация в Донбассе.