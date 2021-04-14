Санкции назвали причиной задержки выхода МС-21 на рынок

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НОВОСТЬ ЧАСА

Посла США предупредили о решительном ответе Москвы в случае новых санкций Вашингтона

14 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Куда поехать собиравшимся в Турцию туристам

Найти замену отдыху в Турции непросто REUTERS/Murad Sezer
Приостановка перелетов в Турцию, казалось бы, могла быть выгодна для Крыма и Краснодарского края. Ведь турецкое побережье было самой дешевой альтернативой российским морским курортам. Однако спрос на черноморские курорты России начал расти еще зимой, а скоро весь номерной фонд на грядущий сезон будет распродан. Чем же тогда заменить Турцию?  Подробности...
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Кто лишил россиян отпусков в Турции

Турецкие медики зафиксировали уже несколько рекордов заболеваемости в своей стране Emrah Gurel/АР/ТАСС
Решение о закрытии авиасообщения с Турцией совпало по времени с визитом Зеленского к Эрдогану, где Украина обсуждала сделку по покупке турецких боевых беспилотников. Это дало повод конспирологам выдвинуть теорию, что запрет посещения Турции туристами из России – это якобы наказание Эрдогану за его поддержку Киева. Однако у данной версии есть существенные изъяны. Подробности...
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Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
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Вакцинный туризм способен радикально поменять имидж России за рубежом

Вакцинирование иностранцев может стать еще одной составляющей «мягкой силы» России Сергей Бобылев/ТАСС
Россия, как выясняется, способна предложить миру еще одну – и весьма важную – туристическую услугу. Уже сейчас зарубежные турагентства принимают заявки от желающих приехать в нашу страну ради вакцинации от коронавируса. «Потенциальный спрос очень высокий», утверждают эксперты. И сама возможность такой поездки может сыграть очень важную роль с точки зрения имиджа нашей страны за рубежом. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для жизни достаточно клетушки, в которой разместится все необходимое для жизни: кровать, санузел и любимый девайс с доступом к интернету. Виртуальная жизнь – от социальных сетей до компьютерных игр – удовлетворит потребность в самореализации, признании и развлечениях (включая секс). Подробности...

Звонок Байдена породил новые риски и возможности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас нельзя не учитывать, что американская государственность находится в серьезном кризисе. Поэтому США, скорее всего, попробуют повторить собственный опыт 1970-х годов. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Монополизм IT-гигантов противоречит законам

Дмитрий Комиссаров
Дмитрий Комиссаров, генеральный директор МойОфис
Международный опыт по предустановке программного обеспечения предусматривает два основных подхода: ограничение роста монополий и протекционизм на локальном рынке. ЕС и США в вопросах предустановки ПО отталкиваются от первого подхода. Китай и Япония – приверженцы второго. Подробности...
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У Азербайджана претензии к России

Обсуждение: 7 комментариев

Кремль добавил Зеленского в игнор

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Турки унизили европейцев

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Обсуждение: 6 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Посла США предупредили о решительном ответе Москвы в случае новых санкций Вашингтона
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    Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

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    Заявления Эрдогана о Крыме ввели Зеленского в заблуждение

    лайнер Ил-96-300ПУ


    Чем уникален новый «борт № 1» для президента России

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    ситуация на украине


    Глеб Простаков: Слабость Зеленского ведет к новому конфликту

    официальный визит


    Геворг Мирзаян: Эрдоган показал себя настоящим султаном

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?

    Санкции назвали причиной задержки выхода МС-21 на рынок

    14 апреля 2021, 10:59

    Текст: Алина Назарова

    Причиной задержки вывода самолета МС-21 на рынок стали санкции, Россия уже преодолела часть связанных с этим проблем, но еще предстоит заместить иностранное бортовое оборудование в самолете, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

    «Вы знаете, что одна из причин, скажем так, торможения вывода на рынок самолета МС-21 – это введенные санкции. Мы их уже преодолели по ряду позиций, в частности по композитам. Но нам еще предстоит очень тяжелая напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее в апреле российский лайнер МС-21 прошел один из этапов сертификационных испытаний, самолет проверили на соответствие летно-техническим характеристикам в условиях естественного обледенения.

    В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство российских пассажирских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году.

    МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года.


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    Кремль раскрыл детали беседы Путина и Байдена

    13 апреля 2021, 19:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», сообщила пресс-служба Кремля.

    «Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Оба политика выразили готовность продолжать диалог по самым важным направлениям обеспечения глобальной безопасности, отвечающим интересам России, США и всего мирового сообщества.

    «Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – отмечается в сообщении.

    Американский лидер в этом контексте предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи глав государств.

    Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.

    Политики условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе беседы вопросы.

    Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.

    В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.

    Коментарии (91)
    Снимавшаяся голой на балконе в Дубае украинка рассказала о рационе в арабской тюрьме
       13 апреля 2021, 18:42
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Депортированная из Дубая украинка, арестованная там за съемки в обнаженном виде, заявила, что после ареста в ОАЭ у всех девушек отбирали мобильные телефоны и угрожали убийством.

    Участвовавшие в съемках обнаженными в Дубае девушки не являются «эскортницами», заявила собеседница ТСН.

    Она сообщила, что за восемь дней ареста им не разрешали звонить родителям, чтобы сообщить, что они живы, а некоторым из арестованных девушек после ареста понадобилась медицинская помощь.

    Украинка добавила, что в день съемки фотографии их «заманил полицейский» Ахмед.

    «У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.

    По ее словам, у девушек от стресса в тюрьме начались «женские дни», и им повезло, что одна из задержанных поделилась всем необходимым при таких случаях.

    «Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.

    Ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать. При этом его брат Владимир Концов рассказал, что российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно.

    Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.

    В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.

    Коментарии (63)
    Алиев пообещал азербайджанцам вернуть Иреван
       13 апреля 2021, 16:12
    Фото: Минобороны Азербайджана/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений об Армении в ходе конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество» в Баку. В частности, он выразил обеспокоенность модернизацией армянской армии и возможными попытками реванша с армянской стороны.

    Отмечается, что Алиев вновь назвал Сюникскую область Армении «исторической землей Азербайджана». «Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур является исторической землей Азербайджана», – передает слова президента «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ.

    По его словам, данная область была передана Армении в 1920 году, а до этого «принадлежала нам». «Озеро Гейча они называют Севаном. Достаточно взглянуть на карту начала 20-го века, вы не увидите там Севана. То же самое касается и Иревана. Они разрушили историческую часть Иревана. Это очевидный факт, азербайджанцы, включая моих предков, жили там», – сказал Алиев.

    Он добавил, что азербайджанцы вернутся туда, но «не на танках». «Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван? Придет время, мы это сделаем», – заявил президент Азербайджана.

    Также Алиев заявил об обеспокоенности по поводу планов модернизации армянской армии при содействии России. «Свою позицию мы изложили нашим российским партнерам. Для чего это делается? Любое намерение добиться реванша будет решительно пресечено», – сказал он.

    Президент уточнил, что азербайджанские пограничные войска находятся в непосредственной близости от армянской стороны, однако никаких инцидентов не происходит, что свидетельствует об отсутствии военных планов.

    Также Алиев поднял вопрос об открытии региональных коммуникаций, в частности коридоре через Сюникскую область Армении. По словам президента, он не может быть открыт без согласия и участия Турции. «Турция не является участником трехсторонней рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров трех стран. Однако мы информируем Турцию о вопросах, которые обсуждаем. Если Армения хочет положить конец проблемам в отношениях, стать транзитной страной, это сможет сделать только Турция», – сказал он.

    Между тем президент Азербайджана обвинил Армению в тюркофобии и территориальных претензиях к Турции. Он заявил, что Анкара якобы намерена предпринять конструктивные шаги, но Армения должна дать адекватный ответ. «Что должна сделать Армения в первую очередь? Они должны отказаться от территориальных притязаний к Турции, переписать Конституцию, принять новую», – сказал президент Азербайджана.

    Официальный Ереван пока не прокомментировал высказывания Алиева.

    Ранее президент Азербайджана заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией.

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    Коментарии (82)
    Актера из «Убойной силы» арестовали по обвинению в педофилии
       13 апреля 2021, 20:21
    Фото: "Такая работа"
    Текст: Абдулла Шакиров

    Актер Никита Струков, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», арестован по обвинению в трех эпизодах совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    «Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Струкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), сроком по 11 июня 2021 года», – сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

    По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2019 года по январь 2021 года в квартире одного из домов, расположенного в Кировском районе города, совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения, сообщается на сайте следственного управления СК по Петербургу.

    Струков сыграл эпизодические роли примерно в 20 российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Литейный».

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    Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей
       13 апреля 2021, 12:27
    Фото: Руслан Алибеков/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщает Южный военный округ (ЮВО).

    В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает «Интерфакс».

    «На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО.

    Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

    В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.

    По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии».

    Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море.

    Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском крае сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне.

    9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.

    Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).

    До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

    Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США).

    Коментарии (46)
    Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу
       13 апреля 2021, 18:30
    Фото: CNP/MediaPunch/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу, сообщила пресс-служба Белого дома.

    «Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».

    В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.

    Коментарии (215)
    Рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена

    13 апреля 2021, 18:47

    Текст: Ксения Панькова

    Рубль резко усилил рост после сообщения Белого дома о том, что президент США Джозеф Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу, свидетельствуют данные торгов.

    Из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля. На сообщениях Белого дома о возможной встречи Путина и Байдена доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый, передает РИА «Новости».

    Ранее в Белом доме сообщили, что американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу.

    Коментарии (32)
    Песков не исключил отключения России от Visa и MasterCard
       13 апреля 2021, 12:57
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Возможность того, что в России могут ограничить использование платежных систем Visa и MasterСard, не исключается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы можем с уверенностью констатировать одно – что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

    Напомним, Песков также заявлял, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами.

    Коментарии (83)
    Политолог: Америка не может решить без России принципиальные для себя проблемы
       13 апреля 2021, 22:05
    Фото: Adam Schultz/Zuma, Дружинин Алексей/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    Факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне.

    «Есть целый ряд вопросов, касающихся безопасности, стратегической стабильности, которые не могут быть решены без диалога двух стран. Украина будет в первом ряду этих обсуждений. Хотя, насколько я понимаю администрацию Байдена, они не хотели бы слишком активно лезть в украинские дела – поскольку считают, что это, в общем, европейская проблема», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    «Возможно, обострение ситуации в Донбассе психологически ускорило принятие Белым домом решения о необходимости встречи президентов России и США», – добавил эксперт. Но кроме того, отметил Кортунов, надо учесть, что ситуация в Донбассе для Вашингтона остается одной из точек давления на Россию. «Если рассуждать цинично, эта ситуация удобна для администрации Байдена», – полагает собеседник.

    Как бы то ни было, возможная встреча двух президентов поможет реанимировать отношения Вашингтона и Москвы, считает эксперт. «Конечно, нужно что-то делать и с деградировавшими дипломатические контактами – посольской войной, захватом зданий российских представительств и так далее. Кроме того, накопилось много региональных проблем, по которым в любом случае надо консультироваться. И это не только Украина, но и иранская ядерная программа, Северная Корея, Афганистан, даже Сирия – повестка дня большая», – перечислил Кортунов.

    Собственно, сам факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США «сложилась – в том числе и на российском направлении», полагает политолог-международник. «Есть аппарат, есть эксперты, есть работающий аналитический центр. Значит, у них определилась и стратегия с пониманием каких-то красных линий, – рассуждает Кортунов. – Это одно объяснение. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для Соединенных Штатов. Например, тот же Афганистан. Вывод американских войск хотелось бы сделать менее болезненным для США, а у России свои контакты с талибами, свои отношения с Пакистаном, с Китаем».

    По мнению Кортунова, отношение Байдена к Москве достаточно прагматичное. «Там, где он считает, что Россия создает проблемы США – он будет пытаться на нас давить. Там же, где российская позиция, с точки зрения Байдена, будет помогать Вашингтону решать какие-то вопросы, он будет сотрудничать. Во всяком случае, первоначальные опасения, что сейчас начнется идеологический крестовый поход, пока не оправдываются», – полагает эксперт.

    Кроме того, состоявшийся телефонный разговор свидетельствует, что Байден чувствует себя достаточно уверенно, чтобы предлагать очную встречу Путину, считает Кортунов. «Многие говорили – президент США, мол, уже старик, деменция у него, поэтому американцы не решатся выпускать его на такую встречу. Но Байден, тем не менее, считает возможным с Путиным говорить, значит, он уверен в своих силах. В свою очередь российский президент, несмотря на ни на что, решил вести диалог, что правильно в сложившейся ситуации», – отметил гендиректор РСМД.

    На ваш взгляд

     
    Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?


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    В телефонном разговоре президентов России и США, состоявшемся во вторник, Байден «подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране», сообщил Белый дом. Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки сообщила, что встреча может состояться летом, передает РИА «Новости». Планы организации новой российско-американской встречи на высшем уровне только начинают разрабатываться, добавила Псаки.

    В МИД Австрии сообщили ТАСС, что Вена может предоставить свою площадку для возможной встречи лидеров США и России.

    Новость о возможной скорой личной встрече президентов глобальна по масштабам, значимости и перспективам, написал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «То, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени», – отметил сенатор.

    «Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке скорее хорошая новость, чем плохая, – сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. –  Хорошая прежде всего в том, что лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями».

    Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что российско-американский саммит поможет двум странам строить отношения по-новому. Горбачев заявил «Интерфаксу», что «неоднократно призывал руководителей РФ и США к проведению подобной встречи, поскольку только так можно начать по-новому выстраивать двусторонние отношения». «Тем более у наших стран есть опыт. Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», – напомнил последний советский лидер.

    Оптимизм Горбачева мало на чем основан: новая «разрядка» не предвидится, заметил по этому поводу в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков. Встреча между лидерами России и США, безусловно, важна для судеб мира, отметил парламентарий. Но, добавил он, нет основы, на которой можно выстроить отношения «по-новому». «Горбачев выстраивал такие «новые» отношения с США и Западом на основе односторонних уступок и геополитического отступления. Путин – политик совсем другого типа. Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми», – отметил Пушков.

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    CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
       13 апреля 2021, 16:34
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.

    По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».

    Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.

    Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».

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    Эксперт: Желание Байдена поговорить с Путиным – важный сигнал России и миру

    13 апреля 2021, 20:10

    Текст: Ксения Панькова

    Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена свидетельствует о присутствии определенного рода разума в международных делах и является позитивным знаком.

    «Сам факт этого разговора позитивный, его трактовать в этом отношении как-то двояко не стоит. Понятно, что Байден будет проводить свою политику, занимать жесткую позицию и так далее. Но факт изъявления желания провести этот разговор – это важный сигнал и России, и окружающему миру в условиях эскалации напряженности», – цитирует ТАСС Быстрицкого.

    По его словам, в информационном хаосе, который окружает мировую политическую жизнь, очень важно «сохранять связи между государствами, лидерами стран, которые позволяли бы доносить информацию ответственно и достаточно точно». Прямые разговоры, прямые вопросы и ответы на них, как отметил эксперт, – важный элемент выяснения позиций друг друга и основание для принятия разумных решений. «В этой ситуации – это позитивный знак, который позволяет как минимум создать пространство для многих других разговоров», – подчеркнул он.

    В то же время эксперт призвал не переоценивать сам факт контакта лидеров России и США. «Это только высказывание намерений. Тем не менее, там прозвучали фразы, что нужно строить рациональные отношения, искать условия сосуществования», – добавил он, напомнив, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов все еще находится в Москве, куда был приглашен для консультаций. По его мнению, необходимо каким-то образом искать выход «из сложившегося тупика», и стороны осознают это.

    Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник по инициативе США. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Пресс-служба Кремля сообщила, что Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», также лидеры России и США обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов.

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    Глава минобороны ФРГ предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России
       13 апреля 2021, 14:06
    Фото: Jens Schicke/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Необходимо увязать вопрос заполняемости «Северного потока – 2» газом с действиями России, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином.

    Крамп-Карренбауэр заявила, что «вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться». Она убеждена, «что если продолжить реализацию «Северного потока – 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», передает ТАСС.

    В свою очередь Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода «Северный поток – 2» встал на пути развития отношений США и Германии.

    «Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед», – добавил он.

    Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.

    До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.

    Между тем немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2».

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    Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу
       13 апреля 2021, 15:41
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах подгруппы Родион Мирошник.

    «Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры. Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными. Киев отказался от конструктивного диалога по политическому урегулированию. Республиками были предложены варианты восстановления диалога в группе, но они отвергнуты Киевом», – написал он в Telegram.

    По его словам, прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо». «Тем более что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики – Денис Казанский», – добавил Мирошник.

    В свою очередь в МИД ДНР рассказали, что предложили три варианта решения этой проблемы: либо в зеркальном порядке исключить обоих представителей общественности – и Майю Пирогову, против участия которой выступает Киев, и Дениса Казанского. Также был предложен другой вариант – продолжать работу в формате исключительно официальных представителей, без привлечения общественности, передает ТАСС

    «Тем не менее Киев отверг все наши предложения без единого внятного аргумента. Отговорками послужили абсурдные заявления о том, что внутренние конфликты могут быть урегулированы только с международно признанными государствами, что не соответствует ни мировой практике урегулирования конфликтов, ни элементарному здравому смыслу», – сообщил МИД ДНР.

    В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания».

    До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.

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    Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России
       13 апреля 2021, 16:20
    Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба
    Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    «Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», – передает сообщение Шойгу РИА «Новости».

    Глава Минобороны рассказал, что союзники сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники, в том числе стратегической авиации.

    Ранее Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ.

    В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море.

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    Новый стиль Порошенко смутил украинцев
       14 апреля 2021, 07:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экс-президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на Согласительском совете депутатских фракций предстал в новом образе, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    По наблюдениям издания, Порошенко сменил стиль. В частности, экс-президент Украины был обут в новые люферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тыс. рублей). В публикации также отмечается, что политик сменил стрижку и, по мнению специалистов, сделал пластическую операцию, передает РИА «Новости».

    Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».

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