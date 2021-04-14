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НАТО обвинили в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе
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НАТО подстрекает украинские власти к продолжению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«НАТО – военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там [в Донбассе] происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди», – сказала она в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Кроме этого, официальный представитель российского МИД отметила, что Евросоюз наблюдает за всем происходящим в Донбассе, при этом забыв о своих обязательствах, принятых коллективно в рамках других организаций.
«ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности», – указала Захарова.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Глава пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов заявлял, что украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно.
Снимавшаяся голой на балконе в Дубае украинка рассказала о рационе в арабской тюрьме
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Депортированная из Дубая украинка, арестованная там за съемки в обнаженном виде, заявила, что после ареста в ОАЭ у всех девушек отбирали мобильные телефоны и угрожали убийством.
Участвовавшие в съемках обнаженными в Дубае девушки не являются «эскортницами», заявила собеседница ТСН.
Она сообщила, что за восемь дней ареста им не разрешали звонить родителям, чтобы сообщить, что они живы, а некоторым из арестованных девушек после ареста понадобилась медицинская помощь.
Украинка добавила, что в день съемки фотографии их «заманил полицейский» Ахмед.
«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.
По ее словам, у девушек от стресса в тюрьме начались «женские дни», и им повезло, что одна из задержанных поделилась всем необходимым при таких случаях.
«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.
Ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать. При этом его брат Владимир Концов рассказал, что российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».
Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
Глава минобороны ФРГ предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России
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Необходимо увязать вопрос заполняемости «Северного потока – 2» газом с действиями России, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином.
Крамп-Карренбауэр заявила, что «вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться». Она убеждена, «что если продолжить реализацию «Северного потока – 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», передает ТАСС.
В свою очередь Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода «Северный поток – 2» встал на пути развития отношений США и Германии.
«Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед», – добавил он.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Между тем немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2».
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Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу
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Представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах подгруппы Родион Мирошник.
«Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры. Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными. Киев отказался от конструктивного диалога по политическому урегулированию. Республиками были предложены варианты восстановления диалога в группе, но они отвергнуты Киевом», – написал он в Telegram.
По его словам, прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо». «Тем более что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики – Денис Казанский», – добавил Мирошник.
В свою очередь в МИД ДНР рассказали, что предложили три варианта решения этой проблемы: либо в зеркальном порядке исключить обоих представителей общественности – и Майю Пирогову, против участия которой выступает Киев, и Дениса Казанского. Также был предложен другой вариант – продолжать работу в формате исключительно официальных представителей, без привлечения общественности, передает ТАСС.
«Тем не менее Киев отверг все наши предложения без единого внятного аргумента. Отговорками послужили абсурдные заявления о том, что внутренние конфликты могут быть урегулированы только с международно признанными государствами, что не соответствует ни мировой практике урегулирования конфликтов, ни элементарному здравому смыслу», – сообщил МИД ДНР.
В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания».
До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Новый стиль Порошенко смутил украинцев
Экс-президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на Согласительском совете депутатских фракций предстал в новом образе, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По наблюдениям издания, Порошенко сменил стиль. В частности, экс-президент Украины был обут в новые люферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тыс. рублей). В публикации также отмечается, что политик сменил стрижку и, по мнению специалистов, сделал пластическую операцию, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».
В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией
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Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе». «Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». «Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине не выгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
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Киев пообещал генсеку НАТО никогда не становиться частью «русского мира»
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Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины дипломатическим путем, наступательных действий не планируется, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом украинский министр заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира».
«Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий», – цитирует его ТАСС.
По словам Кулебы, Украина настроена на решение ситуации в Донбассе дипломатическим путем, однако не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».
При этом украинский министр заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира». «Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России. Украина никогда не станет частью «русского мира», – сказал он.
Кулеба добавил, что членство в НАТО для Украины – это вопрос времени. «В 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО сделало обещание Украине и Грузии. Мы верим союзникам и этой организации, что обещание будет выполнено», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Глава пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов заявлял, что украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно.
Эксперт: Переброска судов Каспийской флотилии на Черное море - сложная операция
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«Если кто-то расценивает этот маневр как часть общего усиления группировки наших войск вдоль наших западных границ, то это его право. Чисто теоретически, действительно, наш ВМФ может при необходимости высадить десант на украинском берегу», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя переброску войск Каспийской флотилии в Черное море.
«Переброска сил флота с одного театра на другой – это важнейшая компонента обеспечения национальной безопасности, это стратегический маневр силами. Переброска такого количества кораблей с Каспийского на Черное море по каналу, отработки их боеготовности – очень сложная операция», – сказал военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков.
«В Азовское море идут малые ракетные корабли, а они способны нести ракеты типа «Калибр». Есть там и артиллерийские корабли, они предназначены для огневой поддержки при высадке тактического десанта. Есть и десантные катера, которые могут нести на борту непосредственно десантные силы, например, части морской пехоты. Конечно, все эти силы могут задействованы в Азовском море, и даже дальше – в Черном море. Так что их демонстративная переброска может послужить предупреждением: некоторым горячим головам в Генштабе Украины надо задуматься на случай, если там задумали какие-то военные провокации в Донбассе».
Во вторник в Южном военном округе (ЮВО) сообщили о том, что корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения. В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход». «На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО.
Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в учениях.
По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии». Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море.
Лепсу и Буйнову закрыли въезд на Украину
На Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову, сообщили местные СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
«На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М», – цитируют сообщение ведомства «Украинские новости».
Там не уточнили, на какой срок артистам запрещен въезд в страну, также не указали причину запрета.
Вместе с тем в ведомстве сообщили, что там нет данных о запрете въезда актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану.
В начале февраля украинская государственная пограничная служба запретила въезд в страну солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма.
Ранее российской певице Глюкозе, прилетевшей в международный аэропорт Борисполь, на три года запретили въезд на Украину, поскольку ранее она посещала Крым.
Песков прокомментировал «агрессивную риторику» российских экспертов по Украине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что агрессивные высказывания российских экспертов в отношении Киева не имеют отношения к позиции Кремля.
«На российском государственном телевидении... и на негосударственном выступают самые разные люди, там представлена достаточно широкая палитра мнений. Действительно, там иногда возникают очень жаркие споры, и высказываются разные, в том числе и достаточно такие крайние точки зрения. Они, конечно, не имеют никакого отношения к официальной позиции, это скорее такое зеркальное отражение многогранного общественного мнения в РФ», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что тема Украины вызывает интерес и приковывает к себе внимание россиян, поэтому и возникают разные обсуждения, но они не имеют отношения к официальной позиции Москвы.
Ранее Песков прокомментировал «озабоченность» «Большой семерки» насчет передвижения российских войск у границ Украины, указав, что «здесь все объяснения уже были нами даны» – и по передвижению Вооруженных сил, и по поводу «угрозы», и «относительно того, что следует призвать Вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий».
Зеленский решил ликвидировать Окружной административный суд Киева
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал неотложную ликвидацию Окружного административного суда города Киева, который возглавляет судья Павел Вовк.
Зеленский внес в Верховную Раду неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева», говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
«Окружной административный суд города Киева так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону», – заявил Зеленский.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в ближайшее время глава государства внесет в Верховную раду три проекта законов, которые касаются реформы в системе правосудия страны.
Украина призвала НАТО усилить санкции против России
Киев призывает НАТО усилить антироссийские санкции, а также поддержку военного потенциала Украины «в ответ на угрозу со стороны России», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Украина не является и никогда не будет частью русского мира. Россия должна осознать, что Украина принадлежит к западному миру, нам необходимы меры, которые сдержат Россию. Это могут быть новые санкции, которые повысят цену российской агрессии. Это могла бы быть и непосредственная поддержка, направленная на укрепление оборонного потенциала Украины», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
По его словам, Россия делает все возможное, чтобы не допустить сотрудничество Украины с третьими странами в оборонном секторе. Также Кулеба заявил, что Россия больше не сможет никого «застать врасплох», поскольку Украина и ее «друзья» сохраняют бдительность.
«Хочу вас заверить, что Украина не хочет войны. Мы не планируем наступательных действий или эскалации. Украина привержена мирному дипломатическому урегулированию конфликта», – указал Кулеба.
Он отметил, что слова поддержки очень много значат для Украины, однако сейчас ей нужна практическая поддержка, и НАТО готовы работать по этому вопросу.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России».
В ЛНР заявили о резком росте провокаций со стороны ВС Украины за сутки
Со стороны украинских военных за минувшие стуки значительно возросло количество огневых провокаций, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки количество огневых провокаций со стороны противника резко увеличилось», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Филипоненко, подобные действия украинских силовиков говорят о нежелании Киева «идти по пути мирного урегулирования конфликта и выполнять достигнутые договоренности».
В субботу сообщалось, что украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР. Также украинские силовики обстреляли окраины Донецка.
В НАТО пообещали поддержку Украине
НАТО находится на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Генсек НАТО также подчеркнул, что поддержка организации в отношении суверенитета Украины остается непоколебимой. Он уточнил, что альянс не признает Крым в составе России.
«НАТО на стороне Украины, союзники продолжают оказывать значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы оказываем помощь, в том числе по линии укрепления потенциала вооруженных сил Украины», – добавил он.
Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО считает необоснованной переброску российских военных к границе с Украиной, передает ТАСС.
«Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми», – заявил он.
При этом генсек НАТО ушел от ответа на прямой вопрос, сможет ли Украина вступить в альянс, не контролируя часть своей территории. «Только 30 стран НАТО могут принимать это решение, и у России нет никакого права вето в этом вопросе», – сказал Столтенберг.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал НАТО усилить антироссийские санкции, а также поддержку военного потенциала Украины «в ответ на угрозу со стороны России».
Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада».
Рогозин раскритиковал украинское КБ «Южное» за «вычеркивание» Гагарина
Гендиректор Роскосмоса раскритиковал украинское конструкторское бюро (КБ) «Южное» за неупоминание советского летчика-космонавта Юрия Гагарина в поздравлении с Днем космонавтики.
Рогозин написал в Telegram, что «КБ «Южное» раньше не забывало, с чем и с кем связан День космонавтики и что произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года», и «вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла – это путь к оскотиниванию».
Ранее на сайте КБ появилось поздравление врио гендиректора Александра Кушнарева с Днем космонавтики. В нем он вспомнил слова советского конструктора Сергея Королева, который руководил созданием первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей, при этом не упомянул Юрия Гагарина, совершившего первый в истории полет в космос.
Ранее российские дипломаты призвали Госдеп не стеснятся произносить имя Гагарина.