НАТО обвинили в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе

НАТО подстрекает украинские власти к продолжению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«НАТО – военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там [в Донбассе] происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди», – сказала она в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Кроме этого, официальный представитель российского МИД отметила, что Евросоюз наблюдает за всем происходящим в Донбассе, при этом забыв о своих обязательствах, принятых коллективно в рамках других организаций.

«ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности», – указала Захарова.

Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.

Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Глава пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов заявлял, что украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно.