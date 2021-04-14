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Правоохранители начали операцию в захваченном монастыре на Урале
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Правоохранительные органы начали операцию в Среднеуральском женском монастыре, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщил источник в силовых структурах региона.
«Утром 14 апреля силовики начали очередную операцию на территории Среднеуральского женского монастыря, которым до недавнего времени заправлял монах-беглец Силуан (Андрей Храмов), подозреваемый в убийстве троих человек. В соответствии с решением Верхнепышминского городского суда Среднеуральский женский монастырь больше не пригоден для проживания людей, чтобы огласить это решение всем, кто до последнего времени там оставался, пригласили судебных приставов и силовые структуры», – сказал источник ТАСС.
Эту информацию подтвердили и в управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
«В ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря, в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там добавили, что по данному факту возбуждено исполнительное производство, правоохранители направились к монастырю «для осуществления исполнительных действий по решению суда».
«Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены», – указали в ведомстве.
По данным СМИ, к 8.30 мск (10.30 по местному времени) все выселенные из Среднеуральского женского монастыря покинули монастырский комплекс и отказались от временного размещения на турбазе «Остров сокровищ», предоставленной правительством Свердловской области. Ворота в монастырь опечатаны сотрудниками ОМОНа.
Как уточнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, выселенным из Среднеуральского женского монастыря будет оказана необходимая помощь, открыта горячая линия, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Романова был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, но он продолжил совершать там богослужения, митрополия назвала ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября 2020 года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение. После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.
Кремль раскрыл детали беседы Путина и Байдена
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», сообщила пресс-служба Кремля.
«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Оба политика выразили готовность продолжать диалог по самым важным направлениям обеспечения глобальной безопасности, отвечающим интересам России, США и всего мирового сообщества.
«Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – отмечается в сообщении.
Американский лидер в этом контексте предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи глав государств.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.
Политики условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе беседы вопросы.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Москва призвала США держаться подальше от Крыма
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США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
По его мнению, американским военным кораблям нечего делать у берегов России – «это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют».
По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США – это всегда элемент определенной геополитики. «Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – добавил он.
Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США].
Москва отвергла заявления США о «плате за Донбасс»
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Москва не приемлет заявлений США о том, что Россия якобы должна «заплатить цену» из-за ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Россия продолжит защищать жителей самопровозглашенной республики.
«Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Рябков отметил, любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс. По его словам, США делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене.
Ранее и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Снимавшаяся голой на балконе в Дубае украинка рассказала о рационе в арабской тюрьме
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Депортированная из Дубая украинка, арестованная там за съемки в обнаженном виде, заявила, что после ареста в ОАЭ у всех девушек отбирали мобильные телефоны и угрожали убийством.
Участвовавшие в съемках обнаженными в Дубае девушки не являются «эскортницами», заявила собеседница ТСН.
Она сообщила, что за восемь дней ареста им не разрешали звонить родителям, чтобы сообщить, что они живы, а некоторым из арестованных девушек после ареста понадобилась медицинская помощь.
Украинка добавила, что в день съемки фотографии их «заманил полицейский» Ахмед.
«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.
По ее словам, у девушек от стресса в тюрьме начались «женские дни», и им повезло, что одна из задержанных поделилась всем необходимым при таких случаях.
«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.
Ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать. При этом его брат Владимир Концов рассказал, что российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Алиев пообещал азербайджанцам вернуть Иреван
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений об Армении в ходе конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество» в Баку. В частности, он выразил обеспокоенность модернизацией армянской армии и возможными попытками реванша с армянской стороны.
Отмечается, что Алиев вновь назвал Сюникскую область Армении «исторической землей Азербайджана». «Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур является исторической землей Азербайджана», – передает слова президента «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, данная область была передана Армении в 1920 году, а до этого «принадлежала нам». «Озеро Гейча они называют Севаном. Достаточно взглянуть на карту начала 20-го века, вы не увидите там Севана. То же самое касается и Иревана. Они разрушили историческую часть Иревана. Это очевидный факт, азербайджанцы, включая моих предков, жили там», – сказал Алиев.
Он добавил, что азербайджанцы вернутся туда, но «не на танках». «Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван? Придет время, мы это сделаем», – заявил президент Азербайджана.
Также Алиев заявил об обеспокоенности по поводу планов модернизации армянской армии при содействии России. «Свою позицию мы изложили нашим российским партнерам. Для чего это делается? Любое намерение добиться реванша будет решительно пресечено», – сказал он.
Президент уточнил, что азербайджанские пограничные войска находятся в непосредственной близости от армянской стороны, однако никаких инцидентов не происходит, что свидетельствует об отсутствии военных планов.
Также Алиев поднял вопрос об открытии региональных коммуникаций, в частности коридоре через Сюникскую область Армении. По словам президента, он не может быть открыт без согласия и участия Турции. «Турция не является участником трехсторонней рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров трех стран. Однако мы информируем Турцию о вопросах, которые обсуждаем. Если Армения хочет положить конец проблемам в отношениях, стать транзитной страной, это сможет сделать только Турция», – сказал он.
Между тем президент Азербайджана обвинил Армению в тюркофобии и территориальных претензиях к Турции. Он заявил, что Анкара якобы намерена предпринять конструктивные шаги, но Армения должна дать адекватный ответ. «Что должна сделать Армения в первую очередь? Они должны отказаться от территориальных притязаний к Турции, переписать Конституцию, принять новую», – сказал президент Азербайджана.
Официальный Ереван пока не прокомментировал высказывания Алиева.
Ранее президент Азербайджана заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией.
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Актера из «Убойной силы» арестовали по обвинению в педофилии
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Актер Никита Струков, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», арестован по обвинению в трех эпизодах совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Струкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), сроком по 11 июня 2021 года», – сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2019 года по январь 2021 года в квартире одного из домов, расположенного в Кировском районе города, совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения, сообщается на сайте следственного управления СК по Петербургу.
Струков сыграл эпизодические роли примерно в 20 российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Литейный».
Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей
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Корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщает Южный военный округ (ЮВО).
В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает «Интерфакс».
«На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО.
Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.
В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.
По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии».
Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море.
Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском крае сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне.
9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США).
Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу
Американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному
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Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости».
«А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен.
«Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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Рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена
Рубль резко усилил рост после сообщения Белого дома о том, что президент США Джозеф Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу, свидетельствуют данные торгов.
Из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля. На сообщениях Белого дома о возможной встречи Путина и Байдена доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый, передает РИА «Новости».
Ранее в Белом доме сообщили, что американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу.
Песков не исключил отключения России от Visa и MasterCard
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Возможность того, что в России могут ограничить использование платежных систем Visa и MasterСard, не исключается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы можем с уверенностью констатировать одно – что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Напомним, Песков также заявлял, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами.
CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».
Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
Эксперт: Желание Байдена поговорить с Путиным – важный сигнал России и миру
Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена свидетельствует о присутствии определенного рода разума в международных делах и является позитивным знаком.
«Сам факт этого разговора позитивный, его трактовать в этом отношении как-то двояко не стоит. Понятно, что Байден будет проводить свою политику, занимать жесткую позицию и так далее. Но факт изъявления желания провести этот разговор – это важный сигнал и России, и окружающему миру в условиях эскалации напряженности», – цитирует ТАСС Быстрицкого.
По его словам, в информационном хаосе, который окружает мировую политическую жизнь, очень важно «сохранять связи между государствами, лидерами стран, которые позволяли бы доносить информацию ответственно и достаточно точно». Прямые разговоры, прямые вопросы и ответы на них, как отметил эксперт, – важный элемент выяснения позиций друг друга и основание для принятия разумных решений. «В этой ситуации – это позитивный знак, который позволяет как минимум создать пространство для многих других разговоров», – подчеркнул он.
В то же время эксперт призвал не переоценивать сам факт контакта лидеров России и США. «Это только высказывание намерений. Тем не менее, там прозвучали фразы, что нужно строить рациональные отношения, искать условия сосуществования», – добавил он, напомнив, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов все еще находится в Москве, куда был приглашен для консультаций. По его мнению, необходимо каким-то образом искать выход «из сложившегося тупика», и стороны осознают это.
Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник по инициативе США. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Пресс-служба Кремля сообщила, что Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», также лидеры России и США обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов.
Политолог: Америка не может решить без России принципиальные для себя проблемы
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Факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне.
«Есть целый ряд вопросов, касающихся безопасности, стратегической стабильности, которые не могут быть решены без диалога двух стран. Украина будет в первом ряду этих обсуждений. Хотя, насколько я понимаю администрацию Байдена, они не хотели бы слишком активно лезть в украинские дела – поскольку считают, что это, в общем, европейская проблема», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Возможно, обострение ситуации в Донбассе психологически ускорило принятие Белым домом решения о необходимости встречи президентов России и США», – добавил эксперт. Но кроме того, отметил Кортунов, надо учесть, что ситуация в Донбассе для Вашингтона остается одной из точек давления на Россию. «Если рассуждать цинично, эта ситуация удобна для администрации Байдена», – полагает собеседник.
Как бы то ни было, возможная встреча двух президентов поможет реанимировать отношения Вашингтона и Москвы, считает эксперт. «Конечно, нужно что-то делать и с деградировавшими дипломатические контактами – посольской войной, захватом зданий российских представительств и так далее. Кроме того, накопилось много региональных проблем, по которым в любом случае надо консультироваться. И это не только Украина, но и иранская ядерная программа, Северная Корея, Афганистан, даже Сирия – повестка дня большая», – перечислил Кортунов.
Собственно, сам факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США «сложилась – в том числе и на российском направлении», полагает политолог-международник. «Есть аппарат, есть эксперты, есть работающий аналитический центр. Значит, у них определилась и стратегия с пониманием каких-то красных линий, – рассуждает Кортунов. – Это одно объяснение. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для Соединенных Штатов. Например, тот же Афганистан. Вывод американских войск хотелось бы сделать менее болезненным для США, а у России свои контакты с талибами, свои отношения с Пакистаном, с Китаем».
По мнению Кортунова, отношение Байдена к Москве достаточно прагматичное. «Там, где он считает, что Россия создает проблемы США – он будет пытаться на нас давить. Там же, где российская позиция, с точки зрения Байдена, будет помогать Вашингтону решать какие-то вопросы, он будет сотрудничать. Во всяком случае, первоначальные опасения, что сейчас начнется идеологический крестовый поход, пока не оправдываются», – полагает эксперт.
Кроме того, состоявшийся телефонный разговор свидетельствует, что Байден чувствует себя достаточно уверенно, чтобы предлагать очную встречу Путину, считает Кортунов. «Многие говорили – президент США, мол, уже старик, деменция у него, поэтому американцы не решатся выпускать его на такую встречу. Но Байден, тем не менее, считает возможным с Путиным говорить, значит, он уверен в своих силах. В свою очередь российский президент, несмотря на ни на что, решил вести диалог, что правильно в сложившейся ситуации», – отметил гендиректор РСМД.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
В телефонном разговоре
президентов России и США, состоявшемся во вторник, Байден «подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране», сообщил Белый дом. Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки сообщила, что встреча может состояться летом, передает РИА «Новости»
. Планы организации новой российско-американской встречи на высшем уровне только начинают разрабатываться, добавила Псаки.
В МИД Австрии сообщили ТАСС, что Вена может предоставить свою площадку для возможной встречи лидеров США и России.
Новость о возможной скорой личной встрече президентов глобальна по масштабам, значимости и перспективам, написал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «То, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени», – отметил сенатор.
«Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке скорее хорошая новость, чем плохая, – сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. – Хорошая прежде всего в том, что лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями».
Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что российско-американский саммит поможет двум странам строить отношения по-новому. Горбачев заявил «Интерфаксу», что «неоднократно призывал руководителей РФ и США к проведению подобной встречи, поскольку только так можно начать по-новому выстраивать двусторонние отношения». «Тем более у наших стран есть опыт. Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», – напомнил последний советский лидер.
Оптимизм Горбачева мало на чем основан: новая «разрядка» не предвидится, заметил по этому поводу в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков. Встреча между лидерами России и США, безусловно, важна для судеб мира, отметил парламентарий. Но, добавил он, нет основы, на которой можно выстроить отношения «по-новому». «Горбачев выстраивал такие «новые» отношения с США и Западом на основе односторонних уступок и геополитического отступления. Путин – политик совсем другого типа. Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми», – отметил Пушков.
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Глава минобороны ФРГ предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России
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Необходимо увязать вопрос заполняемости «Северного потока – 2» газом с действиями России, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином.
Крамп-Карренбауэр заявила, что «вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться». Она убеждена, «что если продолжить реализацию «Северного потока – 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», передает ТАСС.
В свою очередь Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода «Северный поток – 2» встал на пути развития отношений США и Германии.
«Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед», – добавил он.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Между тем немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2».
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