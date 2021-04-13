У Навального не нашли туберкулеза и коронавируса

СМИ: Зеленский предложил Эрдогану половину акций «Мотор Сич»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего визита в Анкару предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич», сообщили СМИ.

Как сообщает «Украина.ру» со ссылкой на источник портала Mind.ua, предприятие может быть интересно турецким инвесторам, поскольку производит двигатели, которые используют для производства беспилотников в Турции.

«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?», – сказал источник.

Как пояснил источник издания, построить ударный беспилотник намного проще, чем крупные транспортные самолеты «Мрия» или «Руслан». Кроме того, рынок не примет большое количество машин большого класса, да и конкуренция в этом сегменте большая. в то же время на турецкие беспилотники сейчас болшьшой спрос. Их готовы покупать многие страны, где идут военные конфликты разной интенсивности. Поэтому производство на Украине может быть загружено заказами, например, на двигатели АИ-450С , которые уже поставляется в Турцию для беспилотника Akinci.

Заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Эрдогана и Зеленского состоялось в Стамбуле 10 апреля.

«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки.

В октябре 2020 года вышел материал издания Times Of Middle East, в котором говорится, что еще в августе 2020 года Уруский предлагал представителям турецких компаний купить 50% акций «Мотор Сич» для реализации украино-турецкого сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения.

В ноябре того же года сообщалось, что Украина уже на протяжении четырех лет не дает китайским инвесторам приобрести акции украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Однако в Киеве допустили, что акции предприятия могут быть проданы Турции. В этом усмотрели личный бизнес-интерес турецкого президента Тайипа Эрдогана.

В марте 2021 президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.

При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленски подставил Украину под удар Китая.