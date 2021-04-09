Появилось видео с занимающимся физкультурой Навальным

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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 22:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник
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Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников.
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Принц Филип – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей. Но Филип вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив – он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке.
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Чем слабее позиции президента Владимира Зеленского внутри Украины, тем менее предсказуемой становится политика соседа России. Эта зависимость ярче всего проявляется прямо сейчас, когда сгущаются тучи над Донбассом, а вместе с ним – над Украиной и всей Европой.
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Появилось видео с занимающимся физкультурой Навальным
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В Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии № 2 во Владимирской области с выполняющим различные физические упражнения Алексеем Навальным.
На появившейся в одном из Telegram-каналов видеозаписи Навальный выглядит вполне здоровым и без видимых усилий справляется с нагрузкой, отжимаясь, в том числе с махом руками и боковыми выпадами, а также выполняя упражнения «кошечка», «медвежья походка» и отжимания «аллигатор». Ранее заключенный жаловался на боли в спине и ноге, сообщили «Известия».
Напомним, 5 апреля стало известно, что Навального перевели в медико-санитарную часть исправительной колонии № 2 во Владимирской области после выявления в ходе плановой диспансеризации признаков респираторного заболевания, в том числе высокой температуры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что блогер в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь, особенных условий для одного из заключенных предусмотрено быть не может.
Позже выяснилось, что взятый у Навального анализ не показал наличие коронавируса. Результаты полного обследования показали, что туберкулеза у заключенного также нет.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией
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Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации как в Донбассе, так и вдоль всей границы с Россией, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
«Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор», – передает ТАСС текст заявления Хомчака в эфире телеканала «1+1».
Отвечая на вопрос, возвращены ли соответствующие подразделения ВС на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, Хомчак сказал, что «все подразделения, которые должны выполнять задания там, где им предписано, они там их выполняют».
«Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов [в Донбассе], адекватное реагирование подразделений военных частей ВС есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением», – сказал Хомчак.
Он заявил, что ситуация является контролируемой и что ВС Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.
Ранее в четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море
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«России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Так он отреагировал на намерение США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
«Не надо бояться американских кораблей в Черном море», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Собеседник напомнил, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал американскую линию в отношении России «тупой». «Я уверен, что в таком случае Москва не оставит без внимания любые действия, которые совершит Вашингтон», – подчеркнул вице-адмирал.
«Если американские корабли все же зайдут в Черное море, то нам следует проучить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хозяева этого региона – причерноморские державы, а не американцы. Мы же не идем к берегам Америки и не демонстрируем там свою боевую мощь», – считает вице-адмирал.
Собеседник также указал, что прерогатива России – это обеспечение мира и спокойствия в акватории Черного моря. «Нам нужно смело и решительно действовать без боязни за рискованный маневр в случае агрессивных действий со стороны США. Иначе, если мы будем все это терпеть, американцы будут продолжать нас провоцировать», – отметил он.
Святашов напомнил историю, когда в ноябре 2020 года в заливе Петра Великого американский корабль «Джон Маккейн» вторгся в российские территориальные воды, на что командир Тихоокеанского флота пригрозил ему тараном. В результате американский корабль вынужден был изменить свой курс. «В этой связи я считаю, что до потопления кораблей дело не дойдет, поскольку американцы слишком трусливы. Но России надо поставить их на место», – заключил вице-адмирал.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Погребинский объяснил, почему все больше украинцев верят во «вторжение России»
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«Жители Украины соответствующим образом реагируют на пропаганду в местных СМИ и соцсетях», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные группы «Рейтинг», согласно которым 36% украинцев оценивают вероятность «военного вторжения России» на Украину, как высокую. Это почти в полтора раза больше, чем в 2018 году.
«Таким образом люди реагируют на пропаганду, которая ведется на украинских каналах телевидения и в социальных сетях, где население активно пугают нападением России», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Собеседник отметил, что во многих украинских СМИ муссируется антироссийская риторика в надежде на то, что это мобилизует украинцев. «На самом деле, это будет работать, скорее, против самой украинской власти», – предположил Погребинский.
При этом украинский политолог считает, что рост уверенности людей во «вторжение России» можно расценить и как положительный фактор. «Семь лет идет вялотекущая война, но антивоенное движение полностью отсутствует. Люди не ощущают по-настоящему угрозы войны. Однако, если такая угроза возникнет, то появится шанс на урегулирование конфликта невоенными методами. Многие люди смогут выразить свое антивоенное настроение и выйти, например, на протест против полномасштабного конфликта», – считает Погребинский.
Кроме того, политолог объяснил, почему 27% тех, кто «положительно относится к Путину», также считают угрозу «вторжения» высокой. «Здесь нет ничего удивительного. Люди могут согласиться с тем, что кто-то поступает неправильно, но при этом они не будут питать личного негативного отношения к нему. Это лишь отражает амбивалентную природу человеческой психики», – заключил Погребинский.
Накануне украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала свежие результаты опросов, где 36% опрошенных оценивают вероятность «полномасштабного военного вторжения России на Украину», как высокую, 31% – как среднюю, 15% – низкую, 12% – считают, что угрозы нет. По сравнению с декабрем года, количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Военная атташе США появилась в Донбассе с шевроном «Украина или смерть»
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На форме военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт, которая отправилась на линию соприкосновения в Донбасс, заметили шеврон одной из бригад «Украина или смерть».
Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине в пятницу прибыли на линию соприкосновения, где пообщались с украинскими военнослужащими, передает РИА «Новости».
Пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины (ООС) обнародовал фотоотчет визита. На некоторых снимках военный атташе США изображена с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины, на котором изображен череп и надпись «Украина либо смерть». При этом на других фото нашивки на ее плече отсутствуют.
Ранее военного атташе США в Москве вызвали в Минобороны, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в Киеве о «российской агрессии».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море
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Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина
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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему американский лидер Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
По словам Блинкена, это «политический прагматизм», Байден придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил госсекретарь.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
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Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двоих сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые готовили нападение на одно из образовательных учреждений, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
По данным спецслужбы, после совершения теракта они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в международную террористическую организацию.
В ФСБ добавили, что у задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В их средствах связи обнаружили инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписку, обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.
Возбужденно уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ч. 2 ст. 205.2 («Пропаганда терроризма») и ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ. Также решается вопрос о возбуждении дела о приготовлении к террористическому акту.
В феврале в Крыму и Татарстане была пресечена деятельность граждан, собиравших деньги для боевиков «Исламского государства*».
Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Киев согласился поставлять воду в Крым только под эгидой Красного Креста
Водная блокада Крыма со стороны Украины может быть прекращена только в том случае, если с соответствующим запросом обратятся международные гуманитарные организации, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.
«Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: «Люди, надо помогать», – сказал он в интервью Би-би-си News Украина.
По его словам, в таком случае Украина доставит воду в Крым под эгидой Красного Креста. «Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест – под их флагом, не проблема», – добавил Резников.
Он подчеркнул, что есть и другой вариант, но он очевиден и о нем было сказано не раз. По его словам, подача воды в Крым возможна после его «деоккупации» – таким образом, Украина будет снабжать водой свою территорию.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организаторы и вдохновители водной блокады не уйдут от ответственности, поскольку это был акт государственного терроризма. Президент Владимир Путин заявил, что в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Крым сделал шаг к наказанию Украины за водную блокаду.
В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море
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Возможные намерения США направить военные корабли в Черное море «в знак поддержки Украины» могут усугубить обстановку вокруг Донбасса, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики», – цитирует РИА «Новости» Панину.
По ее мнению, американские военные часто с большой тревогой воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег.
«Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций», – отметила Панина.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море
Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.
Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
Япония решила слить воду из АЭС «Фукусима» в океан
Правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой приняли решение о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщило японское общественное телевидение.
Как ожидается, официально об этом решении будет объявлено 13 апреля на заседании глав заинтересованных министерств и ведомств, передает ТАСС.
Ранее на этой неделе Суга встретился с главой Всеяпонской ассоциации рыболовных кооперативов Хироси Киси. Последний изложил главе правительства позицию рыболовной отрасли, которая по-прежнему не согласна с планами Токио.
В конце марта правительство Японии обратилось к Международному агентству по атомной энергии с просьбой провести всестороннюю оценку безопасности планируемого сброса.
Напомним, в октябре 2020 года стало известно о планах Японии сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», разрушенной в 2011 году. В марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, которую признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.
Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице
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Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украинская сторона – об этом можно судить по различным заявлениям – не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна. По его словам, «динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий». «В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент (Владимир) Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – сказал представитель Кремля.
На просьбу уточнить, какие меры в этом случае будет принимать Россия, он ответил: «Еще раз повторяю, что все страны мира и все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей».
Пескова также попросили пояснить, на основании чего российская сторона проводит параллели между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов. «На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили», – ответил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.
Умер муж Елизаветы II
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Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался в пятницу утром в возрасте 99 лет.
«С глубокой скорбью Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. ... Королевская семья присоединяется к людям всего мира, оплакивая его утрату», – говорится в Twitter королевской семьи.
Там же уточняется, что принц Филипп скончался в пятницу утром в Виндзорском замке.
В начале марта принц Филипп прошел «успешную процедуру» в связи с хронической проблемой с сердцем.
Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. По отцовской линии он внук королевы-консорта Греции Ольги Константиновны (Романова) и праправнук российского императора Николая I. По материнской линии является внучатым племянником последней русской императрицы Александры Федоровны.
Также он правнук датского короля Кристиана IX и праправнук английской королевы Виктории.
После отречения короля Константина I в сентябре 1922 года от престола семья принца была изгнана из Греции и поселилась в Париже.
После колледжа принц Филипп начал службу в королевских ВМС мичманом на линкоре «Рамильес». В начале Второй мировой войны участвовал в Северных конвоях (сопровождал полярные морские караваны с англо-американской помощью для СССР), в 1943 году в звании лейтенанта принял участие в операции по высадке союзников на Сицилии.
В сентябре 1945 году находился на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе, был свидетелем подписания акта капитуляции Японии. В 1950 году получил звание капитан-лейтенанта. По завершении в январе 1953 года карьеры в ВМС ему были присвоены звания адмирала флота, фельдмаршала и маршала авиации.
В 1947 году женился на своей четвероюродной сестре принцессе Елизавете. Он принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешел из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбаттен. В день свадьбы король Георг VI пожаловал ему титулы герцога Эдинбургского (стал вторым обладателем этого титула в истории Великобритании после принца Альфреда, второго сына королевы Виктории), графа Мерионета и барона Гринвича.
В 1952 году, после смерти Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, стал супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял. Принц Филипп полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности.
Принц Филипп первым из членов королевской семьи посетил СССР в 1973 году (в качестве президента Международной федерации конного спорта).
Затем он неоднократно приезжал в Россию, в том числе, в 1994 году вместе с королевой Елизаветой II во время ее государственного визита. В марте 1997 года, будучи почетным президентом Всемирного фонда дикой природы, побывал на Камчатке.
Британского миллионера убили в собственном поместье
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Одного из самых состоятельных людей Великобритании сэра Ричарда Лексингтона Саттона убили на территории собственного поместья на юго-западе Англии, сообщила Times.
По сведениям издания, нападение на 83-летнего владельца гостиниц было совершено вечером 7 апреля в загородном поместье недалеко от города Гилленгем в графстве Дорсет, передает ТАСС.
Прибывшая на место преступления после звонка одного из соседей полиция обнаружила Саттона с ножевым ранением. Смерть констатировали в 21.15 (23.15 мск). Ножевое ранение получила также находившаяся в доме 60-летняя женщина, предположительно, супруга предпринимателя. Она была доставлена на вертолете в больницу Бристоля, ее состояние оценивается как критическое.
В связи с нападением полиция задержала 34-летнего мужчину из Гилленгема, который был знаком с жертвой. Как отмечает издание, блюстители порядка сразу установили, что подозреваемый в убийстве выехал из поместья Саттона на автомобиле в направлении Лондона. Полицейские отслеживали машину на протяжении почти 200 км и задержали мужчину в британской столице. Подозреваемый в убийстве был доставлен в больницу с ранениями, которые не представляют угрозы для жизни. Мотивы преступления не называются, начато расследование.
Состояние Саттона оценивается в 301 млн фунтов (415 млн долларов), он занимал 435-е место в списке богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times. Саттону принадлежали несколько отелей в Лондоне.
В мае 2020 года в десятку самых богатых жителей Британии по версии Sunday Times вошли музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф. Также в числе богатейших жителей Британии оказались Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович.
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