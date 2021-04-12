Прибалтика впервые полностью отказалась от электроэнергии из России

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год.

По информации «Коммерсанта», Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля) на время тестового отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой перед выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

В Минэнерго России сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.

В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию. В Прибалтике же произошла обратная ситуация, например, 8 апреля Литва для компенсации импорта повысила закупки более дорогой электроэнергии из Польши и Швеции.

Власти стран Прибалтики в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбирала, почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество.