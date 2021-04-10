Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Захарова оценила годовые траты США на русофобию и синофобию

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону в 2022 году 715 млрд долларов на сдерживание Москвы и Пекина, назвав обозначенную сумму ценой русофобии и синофобии.

«Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 млрд долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 трлн долларов», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил уверенность, что затраты США себя не оправдают. «Они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя», – заявил парламентарий. Он также напомнил о современном вооружении в российском арсенале, передает РИА «Новости».

По мнению сенатора, призыв Байдена в первую очередь связан с желанием американских производителей оружия заработать «сумасшедшие деньги». «Поскольку Байден – ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке», – пояснил Джабаров.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, заметил, что вместо расходов на сдерживание России и Китая Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией. Он также обратил внимание, что каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России.

«Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире», – сказал он. Железняк назвал стратегической целью Байдена «борьбу с российской угрозой». По мнению парламентария, «безумные расходы» на это американский президент может оправдать только страшилками об агрессии, якобы исходящей от России и Китая.

«Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы», – пояснил депутат.

Он подчеркнул, что в отличие от США Россия не создает и не ищет себе врагов, а оборонный бюджет выстраивает из собственных интересов и задач. «Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами», – добавил Железняк. Парламентарий выразил уверенность, что именно это раздражает Вашингтон, который уже запутался в санкциях и потерял им счет.

Накануне в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса для Пентагона 715 млрд долларов на «противодействие угрозе со стороны Китая» и «сдерживание дестабилизирующего поведения со стороны России».

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция альянса будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.

Напомним, в декабре 2020 года республиканцы и демократы согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие цели Пентагон мог потратить эти средства в этом году.