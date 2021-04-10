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10 апреля, суббота | Последнее обновление — 15:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В аварии с автобусом в Турции погибла российская туристка
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В МИД России назвали число пострадавших россиян в ДТП в Турции
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МИД России подтвердил гибель российской туристки в результате ДТП с автобусом в Турции, а также сообщил, что в аварии пострадали 14 россиян.
Всего 14 россиян пострадали в автомобильной аварии, которая произошла в субботу в Турции. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Такие данные приводит канал МИД России в Telegram.
«С прискорбием сообщаем, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Посольство России в Турции и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями. Приносим соболезнования родным и близким погибшей», – добавили в ведомстве.
Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали.
Немецкий эксперт объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана
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«Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«При проведении встреч на высшем уровне не бывает случайностей. Там все организовано до самой последней детали. Турки хотели продемонстрировать, что они уважают главу Европейского совета Шарля Мишеля, а вот лидера Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая олицетворяет власть Брюсселя и постоянно критикует Турцию за нарушение прав человека, они жутко унизили», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Президент Турции Тайип Эрдоган понимал, что ставит вопрос ребром: «Вы хотите принять нас в Евросоюз или нет?». При этом он знает, что ЕС не хочет принимать Турцию. Она с 1960-х годов находится в предбаннике ЕС, – поясняет собеседник. – Отдельные страны хотят сотрудничать с Анкарой, но Брюссель по идеологическим мотивам постоянно говорит о соблюдении прав человека».
Таким образом Эрдоган показал, что он думает о ЕС, полагает эксперт. «Если бы Урсула фон дер Ляйен обиженно ушла, она бы нанесла удар по Эрдогану. Но дело в том, что Евросоюз зависит от Турции больше, чем наоборот», – констатирует Рар.
«На данный момент лидеры ЕС приехали в Анкару ради договоренности с турками о том, чтобы те не пропускали беженцев в Европу. Свои надежды по этому вопросу они возлагают именно на Эрдогана. Поэтому глава Европейской комиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – резюмировал эксперт.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Шарль Мишель выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
«Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета. Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.
Ранее в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза.
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Эрдоган назвал сроки начала строительства канала «Стамбул»
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Турция не откажется от реализации проекта канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, в ближайшее время уже будут проведены тендеры и начнутся работы по укладке фундамента канала.
«Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал «Стамбул», который будет служить нашему народу», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Турецкий лидер отметил, что фундамент канала будет заложен летом этого года, а в ближайшее время будут объявлены тендеры в рамках проекта. Эрдоган уточнил, что большая часть подготовки к проекту закончена и выполнен отчет о воздействии на окружающую среду. По его словам, на обоих берегах канала будет построен город с населением 500 тысяч человек.
Эрдоган заявил, что за публикацией открытого письма отставных адмиралов в поддержку конвенции Монтре стоит основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП). «Среди [подписавшихся адмиралов есть и члены НРП, а также те, кто находится в ее руководстве. Они пытаются как-то оправдать этот документ, который напоминает переворот», – отметил президент Турции.
В минувшие воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны о разработке нового основного закона.
Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента Турции. В понедельник полиция задержала по меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым.
Напомним, в 2019 году Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы.Таким образом, в Черное море смогут попадать военные корабли нечерноморских стран, в том числе авианосцы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против данной инициативы.
Конвенция Монтре 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции.
Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море
Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.
Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений
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Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля.
Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».
Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник
Авиасообщение России с Турцией может быть приостановлено на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявил источник.
Такое решение может быть принято в понедельник, заявил собеседник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что полеты в Турцию могут быть приостановлены из-за риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечал, что из этой страны было завезено больше всего новых штаммов заболевания.
Премьер Михаил Мишустин поручал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию.
Напомним, с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном.
Депутат Бундестага: Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу
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«В той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«В таких высокоранговых визитах не бывает «протокольных оплошностей», потому что все продумывается до мелочей», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По его мнению, такой жест президента Турции был умышленно сделан, чтобы продемонстрировать неуважение не только к главе Еврокомиссии, но и ко всему Евросоюзу.
Депутат считает, что у ЕС не было другого выбора, кроме как стерпеть подобное унижение. «А какой выбор был у представителей Брюсселя? Они сами себя загнали в такую позу. Вся политика ЕС в отношении Турции и большие финансовые вливания в обмен на то, что Эрдоган остановит поток беженцев в Европу, стали причиной серьезной зависимости ЕС от Анкары. Иными словами, в той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – считает Гердт.
Депутат предположил, что из-за такой ситуации само будущее Евросоюза находится под вопросом. «Если к власти на следующих выборах не придут люди, выстраивающие объединение на базе добровольного союза суверенных государств, ЕС рухнет, как Вавилонская башня», – заключил Гердт.
Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник находились с визитом в Турции, где провели переговоры президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов ЕС и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
Европейские политики, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике этот инцидент. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент якобы связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что какие-либо обвинения в адрес Анкары несправедливы, так как протокол встречи был согласован с Брюсселем. «Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», – сказал он.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил сложившуюся ситуацию в комментарии газете ВЗГЛЯД. По его словам, «Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик».
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Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса
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Полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время оперштабом из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.
Оперштаб готовится к обсуждению вопроса о приостановке полетов в Турцию в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых штаммов было завезено именно оттуда.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции выросло количество вопросов в турагентства от россиян о возможном закрытии границы с этой страной, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли.
В туроператорах «Интурист», ANEX Tour и «Пегас Туристик» сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают.
Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15–20% за последние два дня. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления», – заявил директор компании Артур Мурадян. По его словам, нынешний спад не повлияет на летний сезон.
Однако депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России.
В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941.
Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.
Посол Италии вызван в МИД Турции из-за высказываний Драги об Эрдогане
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Посла Итальянской Республики в Анкаре Массимо Гайани вызвали в министерство иностранных дел Турции в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги о президенте Турции Тайипе Эрдогане, сообщило Anadolu.
Как отмечается в сообщении, вызов посла Италии в МИД Турции связан с высказываниями Марио Драги об Эрдогане на фоне инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему», – написал глава МИД Турции Мевлют Чавшоглу на своей странице в Twitter.
Ранее премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и глава Евросовета Шарль Мишель, а главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
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Премьер Италии назвал Эрдогана диктатором на фоне унижения главы ЕК
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Премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
«Я совершенно не разделяю поведение Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считаю его неподобающим и мне жаль, что глава ЕК была унижена», – приводит слова Драги ТАСС.
«С такими диктаторами для того, чтобы работать, необходимо честно говорить о различиях и сотрудничать в интересах собственной страны, необходимо обрести равновесие», – заявил Драги в эфире канала Rai News 24.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и глава Евросовета Шарль Мишель, а главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
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Турция приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса
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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к зафиксированному накануне рекордному показателю, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
«За последние 24 часа сделаны 305103 теста, выявили 55791 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 253 человека. Теперь общее число умерших составляет 33454, а инфицированных – 3,745 млн», – приводит текст ежедневной сводки Минздрава Турции ТАСС.
Днем ранее в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта 2020 года у местного жителя, который вернулся из Европы.
Ранее стало известно, что в понедельник на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса может быть принято решение о приостановке авиасообщения России с Турцией из-за риска распространения коронавируса.
В пятницу глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
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Турция ответила на обвинения из-за инцидента со стульями на встрече Эрдогана с главой ЕК
Обвинения в адрес Анкары по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен несправедливы, протокол встречи был согласован с Брюсселем, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил, что Турция не хотела делать каких-либо заявлений по данной теме, однако в Анкаре видят, что «за рубежом это вызвало реакцию и (...) посыпались несправедливые обвинения», передает РИА «Новости».
«Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», – сказал он.
Министр добавил, что «мы удовлетворили все требования, которые нам были высказаны с той стороны».
Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом.
На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов ЕС и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
Европейские политики, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике этот инцидент. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент якобы связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил сложившуюся ситуацию в комментарии газете ВЗГЛЯД.
Эксперт предположил цель поездки Зеленского в Турцию
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Одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать попытка приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.
«Традиционно зачем сейчас в Турцию летают? Украинская сторона, конечно, считает, что им необходимы беспилотники, именно ударного класса, чтобы повысить свою боеспособность и противостоять, как они выражаются, «агрессии России», – сказал Мураховский, передает РИА «Новости».
По его словам, это могут быть аппараты Bayraktar и Akinci в количестве 35 штук. Тем не менее, эксперт выразил сомнения, сможет ли Украина приобрести столько машин.
Кроме того, вряд ли Украина заинтересована в покупке какой-то другой военной продукции турецкого производства. В стране еще сохранились оставшиеся со времен Советского Союза производители бронетехники, которые не будут довольны, если Зеленский попытается договориться с Турцией о поставках танков, бронемашин или артиллерии, уверен Мураховский. Средства связи и авиацию Украина предпочитает западных образцов, заверил эксперт.
«Что касается кораблей, Турция способна строить катера и корветы, но у них и так есть договоренности с Британией и США. А что-то более масштабное в области флота – тут по деньгам большие сомнения», – добавил Мураховский.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. «Девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле», – сообщила администрация турецкого лидера.
США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор
Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV.
США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости».
При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине.
При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
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Путин напомнил Эрдогану о важности сохранения конвенции Монтрё
Президент России Владимир Путин на фоне планов строительства Анкарой Стамбульского канала заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о важности сохранения режима черноморских проливов по конвенции Монтрё.
«В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё.
Тем временем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов президента страны Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.
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