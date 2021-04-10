Минобороны рассекретило архивные документы первых космонавтов

ЕКА отправила в Россию камеру для совместной лунной миссии

Европейская камера «Пилот-Д» для обеспечения высокоточной посадки российского модуля в рамках миссии «Луна-25» отправлен в Россию, заявил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

«У нас хорошее сотрудничество по Луне, в частности миссия «Луна-25». Там на борту будет камера от ЕКА «Пилот-Д», которую уже отправили в Россию. Запуск должен состояться в октябре этого года. Для России «Луна-25» станет первым аппаратом с европейскими приборами на борту, который отправится к естественному спутнику Земли», – передает ТАСС слова Ашбахера.

Глава агентства уточнил, что европейская система навигации для точной посадки должна быть установлена и на другой спускаемый аппарат, который запустят в рамках миссии «Луна-27». Также планируется, что он будет снабжен европейской бурильной установкой.

«Оба инструмента сейчас находятся в разработке. Но дополнительно ЕКА планирует обеспечивать поддержку всех трех лунных миссий – с 25-й по 27-ю», – добавил Ашбахер.

Он также обсудил с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным работу по программам исследования Луны и Марса, а также визит в Россию, который планирует осуществить после открытия границ.

«Недавно у меня была возможность поговорить с господином Рогозиным – в середине марта, и мы обсудили успешный полет уже находящегося на орбите Марса Орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы (TGO), запущенного в рамках совместной программы «ЭкзоМарс». Сейчас мы сосредоточены на второй части программы - это «Экзомарс-2022», – заявил Ашбахер. – Было очень приятно побеседовать с главой Роскосмоса, но, к сожалению, только по видео, потому что сейчас мы не можем путешествовать. Мы согласились, что фокусировка на миссии «ЭкзоМарс» является для нас приоритетной задачей».

Также в ходе беседы поднималась тема создания международной лунной исследовательской станции – это инициатива КНР, в которой китайские партнеры пригласили принять участие Россию и ЕКА. «Мы, конечно же, пристально следим за этими планами. Наши китайские партнеры связались с нами неформально, и я ожидаю дополнительной информации, чтобы лучше понять, в каких условиях все будет происходить, во что это выльется и какое значение будет иметь. Было бы интересно увидеть этот российско-китайский проект», – сказал он.

Ашбахер добавил, что ЕКА участвует в лунном проекте НАСА окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis. В октябре 2020 года ЕКА и НАСА подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому США отправят к Луне трех европейских астронавтов в обмен на постройку двух модулей для окололунной станции Gateway.

Гендиректор ЕКА отметил высокий уровень сотрудничества с Россией по исследованию Луны в рамках миссий «Луна-25» и «Луна-27», для которых на российском аппарате будет использовано европейское оборудование. Также глава организации напомнил, что робот European Robotic Arm будет запущен на российском многофункциональном модуле «Наука», который вскоре станет частью МКС.

«Это очень важный элемент нашего партнерства с Россией, которое мы строим уже много лет. У нас много проектов с Россией, и я очень рад этому. Мы бы очень хотели поблагодарить наших российских партнеров за сильное сотрудничество, и я с нетерпением жду в будущем следующих шагов, особенно в рамках миссии «ЭкзоМарс», – сказал Ашбахер.

Глава ЕКА сообщил, что принял озвученное Рогозиным в ходе переговоров приглашение посетить Россию. Однако из-за закрытых границ и постоянно меняющейся санитарной обстановки он пока не готов назвать точную дату.

«Я довольно впечатлен стратегией вакцинации в России. Сейчас вакцинация проходит и в Европе. Я надеюсь, что вакцины вскоре позволят нам всем возобновить путешествия, – заявил Ашбахер. – Пока что даты нет, но как только обстоятельства и мой календарь сложатся, я буду рад поехать туда».

Ашбахер добавил также, что МКС представляет большую важность не только для науки, но и для объединения наций.

«У МКС очень важная роль. Невозможно переоценить ее роль для науки и для изучения космоса, а также для международного сотрудничества и политики сближения, если можно так выразиться. Это уникальный проект, который дает стольким странам возможность проводить огромное количество научных экспериментов. Также он позволяет увидеть, на что мы способны, когда объединяем усилия и работаем сообща», – констатировал он.

Ашбахер подтвердил, что агентство настроено продолжать работу на МКС до 2024 года, когда истекает договор эксплуатации, однако рассчитывает продолжить операции и после 2025 года. При этом он выразил убеждение, что со временем на станции будет реализовано больше коммерческих проектов, чтобы повысить финансовую отдачу от ее использования, в том числе за счет частных инвестиций.

«Это не значит, что правительственные космические агентства покинут станцию, по крайней мере не со стороны ЕКА. Но это значит, что МКС станет уникальной платформой для государственно-частного партнерства. Вот так я вижу это, и мне кажется, что это довольно интересный вектор развития», – указал глава ЕКА.

Глава ЕКА признал, что сейчас станция нуждается в модернизации или замене некоторых элементов, и агентство работает над модернизацией европейского модуля «Коламбус». Однако пока у станции нет альтернатив, а для продолжения исследования космоса «очевидна необходимость сохранить присутствие на низкой околоземной орбите».

По его словам, первый пилотируемый полет в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, стал источником вдохновения для Европейского космического агентства (ЕКА).

«Это очень важный год. Пользуясь случаем, я хочу поздравить Россию с 60-летием первого полета человека в космос – Юрия Гагарина. Конечно же, этот год важен и для нас, как агентства, потому что мы вдохновлялись этим событием», – отметил глава ЕКА.

Россия является «крупной и уважаемой космической» державой, констатировал Ашбахер, добавив, что гордится тесным сотрудничеством Европейского космического агентства с Россией. Генеральный директор агентства отметил совместную работу на Международной космической станции (МКС), поблагодарив Россию, а также других партнеров за предоставленную астронавту ЕКА Тома Песке возможность принять командование экипажем станции перед возвращением на Землю. Как уточнил Ашбахер, позднее к Песке присоединится немецкий астронавт Маттиас Маурер, а в 2022 году на борт орбитального комплекса поднимется итальянка Саманта Кристофоретти.

В настоящий момент Песке готовится к своему второму полету на МКС, который запланирован на 22 апреля. 43-летний астронавт станет первым французом, которому на одном из этапов полета будет поручена миссия командира экипажа станции. Песке с американцами Шейном Кимбро, Меган Макартур и японцем Акихико Хосидэ отправятся на орбиту на корабле Crew Dragon («Крю дрэгон») американской компании SpaceX («Спейс-экс»).

«Все три наших астронавта, которые отправятся на МКС, хорошо знают Россию, они говорят на русском языке, бывали на Байконуре и прекрасно знакомы со Звездным городком. И это международное сотрудничество прекрасно функционирует», – отметил Ашбахер. Он добавил, что ЕКА придерживается «международного подхода к освоению космоса» и работает «исключительно в мирных целях».

«Я вижу, как развивается наше сотрудничество с международными партнерами, оно дает возможность наводить мосты между странами и политическими системами. Даже если иногда возникает напряженность на политическом уровне, в космосе мы очень хорошо работаем вместе. В этом сила космоса, и наше агентство радо быть партнером разных государств на этом направлении», – заключил глава ЕКА.

Австриец Ашбахер признался, что лично для него стимулом посвятить свою жизнь космосу стала высадка на Луну американского астронавта Нила Армстронга в 1969 году. «Во время учебы в университете я подал заявление на участие в космической программе – Австрия тогда как раз искала кандидатов для полета на станцию «Мир». Я был слишком молод и не завершил учебу, но все равно подал заявление, потому что решил, что это очень захватывающе. У меня не вышло», – рассказал он, напомнив, что в том году отбор прошел другой австриец – Франц Фибек.

Генеральный директор агентства признался, что иногда не прочь отвлечься от работы, доставляющей ему большое удовольствие. «Я из Австрии, так что мне нравятся горные лыжи, сноуборд, я катаюсь на велосипеде, занимаюсь гимнастикой и другими вполне обычными вещами», – рассказал он.

«Мне очень нравится ходить с семьей на концерты, на спектакли, на балет, особенно на русский балет. Он очень известен, я обожаю его», – продолжал Ашбахер. Он когда-то побывал на выступлении балета Мариинского театра, а в последний раз ходил в театр в австрийском Инсбруке в декабре прошлого года, перед началом очередного карантина.

Напомним, в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс.

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