Кремль анонсировал поездку Путина к месту приземления Гагарина

Эксперт объяснил назначение представителя КПРФ на пост врио главы Ульяновской области

«Президент готов работать с представителями различных политических структур при подтверждении их компетенции», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ, политолог Константин Комков, комментируя назначение на пост врио губернатора Ульяновской области коммуниста Алексея Русских.

«Ульяновская область раньше считалась опорой КПРФ, но я не думаю, что в данном случае сыграла свою роль подобная территориальная привязка. Понятие «красного пояса» и других поясов осталось все-таки в 90-х. Сейчас другие времена. При назначении Алексея Русских, думаю, акцент все же был сделан на его профессиональные качества. Видимо, было решено, что этот сенатор, хотя и принадлежит к КПРФ, но понимает необходимость взаимодействия с федеральным центром, понимает текущие задачи нашего государства», – считает член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

«Кстати, представление о Госдуме или Совфеде как о вотчине пенсионеров уже устарело. «И Совет Федерации, И Госдума – это площадка активной политической жизни, – заявляет эксперт. – Там присутствуют не только политики старшего поколения, но и молодые управленцы, как тот же Русских. Это потенциальные главы регионов, имеющие за плечами хорошую федеральную школу управления».

Эксперт обратил внимание на тот факт, что Русских – слушатель знаменитой «школы губернаторов», проекта, реализуемого совместно с ведущими учреждениями – РАНХиГСом, Высшей школой экономики и фондом Сколково.

«Возможно, школа губернаторов превратилась в некий «знак качества», которым, условно говоря, президент также руководствовался при назначении врио губернатора, – предположил Комков. – Представители той же школы уже не раз получали высокие назначения. Значит и для президента это является хорошим показателем компетентности того или иного управленца».

«Алексей Русских сейчас проходит обучение в числе слушателей четвертого потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС. Итого уже 39 выпускников и слушателей программы кадрового резерва [...] в настоящее время занимают должности глав регионов России, – сказал директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), генеральный директор «АНО Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – На программе обучаются слушатели с разными политически взглядами, но важно, что все они – опытные управленцы, имеющие сильные компетенции. До назначения Алексей Русских являлся сенатором Совета Федерации, членом КПРФ. Возможность объединять на одной площадке людей разных позиций – одна из особенностей «школы губернаторов».

В четверг президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских. До назначения Русских был сенатором – зампредом комитета Совета Федерации по экономике. Он также входит в Центральный комитет КПРФ.

Ранее в это же день губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об отставке по собственному желанию и о своем решении баллотироваться в Госдуму. Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2005 года и считался старейшим губернатором по времени пребывания на посту. Президент принял отставку Морозова. В свою очередь, в ЦИК уточнили, что выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования 19 сентября.

«В последнее время там, на родине Ленина, все более высокую активность проявляли коммунисты», – заметил по этому поводу в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Что касается шансов бывшего губернатора Морозова стать депутатом Госдумы, то «чтобы выдвинуться в депутаты Госдумы, ему нужно пройти через партийные праймериз», подчеркнул собеседник.

В среду президент Путин назначил руководителем другого региона также выпускника «школы губернаторов». Временно исполняющим обязанности главы республики Тува стал Владислав Ховалыг.