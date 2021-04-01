В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии

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НОВОСТЬ ЧАСА

Пострадавшпая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы

1 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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США закрыли глаза на долг Украины перед Россией

США отказались оплачивать долги Украины перед Россией REUTERS/Gary Cameron
Всемирный банк впервые раскрыл данные о том, сколько другие страны должны России. Российский Минфин такими данными балует не часто. Сделано это подконтрольным США банком вполне осознанно и не просто так, считают эксперты. Особенно интересным выглядит, каким Всемирный банк видит долг Украины перед Россией.  Подробности...
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Западные элиты боятся победы над коронавирусом

Жесткий разгон антикарантинных протестов стал нормой для стран Европы REUTERS/Henry Nicholls
Состояние европейского общества после нескольких волн пандемии называют «новой нормальностью». Но эта норма далека от привычных представлений жителей Старого Света о свободах и комфорте. В привычку входят комендантский час, отмена базовых прав человека и массовое полицейское насилие на улице. Почему снятие барьеров и запретов станет серьезным вызовом для европейской элиты? Подробности...
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Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
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Зачем «саакашвилевские бандерлоги» выгнали Познера из Грузии

Сторонники Саакашвили плодят ненависть между народами России и Грузии, считают в Совфеде Sputnik на русском/YouTube
Сторонники Михаила Саакашвили испортили день рождения российскому телеведущему Владимиру Познеру, устроив акцию протеста и потасовки с полицией у гостиницы в Тбилиси, где журналист остановился на несколько дней. В итоге Познер был вынужден изменить свои планы и срочно покинуть Грузию. Что стало причиной хулиганского поведения радикалов и какие выводы из этого должна сделать Москва? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Решительность Китая может затронуть партнеров России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Китай наконец-то стал демонстрировать мускулы и отвечать Западу ударом на удар. Но все ли действия Пекина на международной арене будут полезны для Москвы? Подробности...

Британские ученые установили связь между гомосексуализмом и ловлей блох

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые особи, чересчур увлекаясь грумингом, в процессе взаимного почесывания с однополым соседом по ветке, приходят в сексуальное возбуждение – и груминг перерастает в имитацию полового акта. Подробности...
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В испанской гражданской войне Франко победил, но проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
1 апреля 1939 года закончилась одна из самых ярких гражданских войн XX века – испанская. Франко объявил о полной военной победе, и был прав. Но в результате сегодняшняя Испания во всем, кроме флага, выглядит так, будто войну выиграли республиканцы. Подробности...
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За что интеллигенция любит Грузию

В Карабахе нашли «Искандеры»

Сколько мигрантов должно быть в школе

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Пострадавшпая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы
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    В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии

    1 апреля 2021, 19:00

    Текст: Евгения Шестак

    Украинские силовики разместили танки и гаубицы вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    «Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

    По его словам, вблизи частного дома в Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, на территории промышленного объекта в Константиновке – восемь танков, на окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс.

    Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.


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    Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС
       30 марта 2021, 23:24
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль.

    Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля.

    Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». 

    Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня.

    Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

    Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.

    Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». 

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    Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю
       31 марта 2021, 20:00
    Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

    Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он.

    «На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости».

    Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях.

    «Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов.

    «За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе.

    Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов.

    По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».

    «Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред.

    Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины.

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    Депутат Рады заявил о безвозвратной потере Донбасса для Украины

    1 апреля 2021, 09:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предрек скорую безвозвратную потерю Донбасса.

    Кива отметил, что Киеву «очень удобно» списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны, поэтому власти не будут выполнять Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», – сказал он.

    Парламентарий также выразил уверенность, что при таком отношении официального Киева в Донбассе «не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной – Украине».

    «В Крыму таких людей уже нет. И если действия власти не изменятся, то похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс», – заключил политик.

    Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.

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    МИД Украины и Госдеп обсудили Донбасс и Крым

    1 апреля 2021, 01:26

    Текст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств Украины и США Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели переговоры, обсудив Крым и ситуацию в Донбассе.

    Кулеба назвал разговор «содержательным и предметным». Он заявил о «системном обострении Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму». По словам Киева, американская сторона «пристально следит за действиями России». Блинкен, как сообщили в МИД Украины, «заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать» Киев. 

    Госдеп сообщил, что Блинкен «выразил обеспокоенность ситуацией в области безопасности на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат». Кроме того, госсекретарь обвинил Россию в агрессии, а также «подчеркнул важность продвижения принципа верховенства права и экономических реформ», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.

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    Песков рассказал о переговорах Путина, Макрона и Меркель
       31 марта 2021, 13:35
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Переговоры главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшиеся без участия президента Украины Владимира Зеленского, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он также указал, что в беседе Путина, Макрона и Меркель не обозначались «красные линии» по Донбассу.

    «Нет, это не так, не надо было ничего обозначать, все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений. Достаточно детально обменялись мнениями лидеры», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Москва могла обозначить Европе «красную линию» на видеовстрече Путина, Меркель и Макрона.

    Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».

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    Россияне из ДНР и ЛНР смогут голосовать на думских выборах в Ростове-на-Дону

    30 марта 2021, 11:55

    Текст: Алина Назарова

    Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно, сообщил информированный источник в Москве.

    «Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян, постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ», – сказал источник «Интерфакса».

    Он напомнил, что ранее такой принцип уже применялся во время голосования о поправках в Конституцию.

    Кроме того, такие граждане могут получить возможность проголосовать удаленно. «На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей, длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины, в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», – сказал источник.

    Ранее сообщалось, что число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на 500-600 тысяч за счет жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов.

    Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию».

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    На Украине заявили о готовности дать ответ в случае эскалации в Донбассе

    30 марта 2021, 14:23

    Текст: Евгения Шестак

    Вооруженные силы Украины готовы дать «адекватный ответ» в случае эскалации ситуации в Донбассе, заявил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

    «Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины», – цитирует РИА «Новости» Хомчака.

    Ранее Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому. 

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.

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    В ДНР обвинили Киев в размещении боевой техники в населенных пунктах Донбасса

    31 марта 2021, 21:02

    Текст: Елизавета Булкина

    ВС Украины разместили в населенных пунктах Донбасса 11 единиц боевой техники, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    «Выявлено размещение 11 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – передает сообщение представителя ведомства РИА «Новости».

    В частности были обнаружены техники были танки Т-64 и бронированные боевые машины.

    Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.

    21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

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    В Кремле назвали единственный способ урегулирования в Донбассе

    30 марта 2021, 14:06

    Текст: Евгения Шестак

    Минские соглашения являются на сегодня единственной основой для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку в них обозначена последовательность выполнения конкретных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

    По его словам, в документе четко обозначена последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. Песков призвал ничего не усложнять, а просто посмотреть и перечитать этот документ, «чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев не выполнил меры». 

    Ранее Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений. По его словам, Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается. 

    Также накануне в Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована. 

    26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. 

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    В Кремле заявили о поиске выхода из тупика по украинскому направлению

    30 марта 2021, 08:45

    Текст: Евгения Шестак

    Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

    По его словам, позиция Киева о невозможности выполнить Минские соглашения по Донбассу и необходимости принять новые документы является опасной. 

    «За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное», – сказал пресс-секретарь. 

    При этом он указал, что при президенте Украины Владимире Зеленском продвинуться в реализации Минского комплекса мер так и не удалось. 

    «С «нормандским форматом» дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», – сказал Песков. 

    По мнению представителя Кремля, на сегодняшний день видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, что перечеркивает скромные достижения, которые были сделаны раньше. Песков отметил, что напряженность в Донбассе растет, однако никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне. 

    Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована. 

    26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. 

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    Песков оценил ситуацию в Донбассе

    30 марта 2021, 08:03

    Текст: Антон Антонов

    При президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, «не удалось продвинуться ни на йоту в реализации» соглашений и «последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже». Кроме того, с «нормандским форматом» дела обстоят плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аргументы и факты».

    Он добавил, что сейчас видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, «перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше», а также «растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне».

    Напомним, Песков также заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. «Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России.

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    ЛНР обвинила Киев в минировании окраин города в Донбассе

    30 марта 2021, 20:05

    Текст: Елизавета Булкина

    Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские силовики заминировали окраины подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.

    «Нами отмечается работа украинских саперов на восточной окраине населенного пункта Попасная, где ранее на выезде из населенного пункта отмечалась установка 100 противотанковых мин ТМ-62», – передает РИА «Новости» заявление офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

    Он заявил, что командование операции объединенных сил создает минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах. Филипоненко просит людей, проживающих в подконтрольных Киеву районах Донбасса быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать подрыва на украинских минах.

    «Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию для исключения несчастных случаев», – сказал представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

    Ранее Филипоненко заявил, что украинская сторона планирует обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в районе частично подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Золотое в Донбассе.

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    ВСУ обстреляли село в ЛНР из гранатомета

    30 марта 2021, 19:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли из гранатомета подконтрольный ЛНР поселок Донецкий в Донбассе, сообщил офицер службы Народной милиции республики Иван Филипоненко.

    «С начала текущих суток, несмотря на начавшееся заседание подгрупп контактной группы, боевики 14-й бригады... совершили одну огневую провокацию, выпустив из автоматического гранатомета станкового (АГС) девять гранат в направлении населенного пункта Донецкий», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».

    По его словам, Киев демонстрирует свои «неспособность и нежелание» следовать курсу урегулирования конфликта в Донбассе.

    «Подразделения Народной милиции на огневые провокации противника не поддались», – заключил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, и, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.

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    Жителя Луганска приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта

    30 марта 2021, 18:16

    Текст: Елена Мирошниченко

    Жителя Луганска, планировавшего взрыв в столице самопровозглашенной Луганской народной республики, приговорили к 17 годам лишения свободы, решение было вынесено Верховным судом ЛНР, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР.

    «Житель Луганска осужден Верховным cудом ЛНР за совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности Луганской народной республики», – рассказал представитель генпрокуратуры ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что мужчина будет лишен свободы на 17 лет, а также он обязан выплатить штраф в размере 46 тысяч 852 рублей.

    Как отметили в генпрокуратуре, житель Луганска был обвинен по ряду статей, в том числе, «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное изготовление самодельного взрывного устройства», «Государственная измена и шпионаж». Ведомство считает, что с ноября 2015 года по декабрь 2017 года подсудимый находился в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории, где был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Он был досрочно освобожден в 2017 году и во время обмена военнопленными прибыл в ЛНР.

    «С декабря 2017 года подсудимый собирал и передавал сведения военного характера, после получения паспорта ЛНР, в 2018 году устроился на службу в Народную милицию ЛНР», – уточнили в ведомстве. В пресс-службе также рассказали, что выполняя задание сотрудника СБУ, мужчина приобрел взрывчатые вещества, изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался привести в действие в центре Луганска при проведении массовых мероприятий. Мужчина не довел свои действия до конца, в октябре 2019 года он был задержан.

    Ранее сообщалось, что украинские силовики могут подвозить боеприпасы к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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    Глава Россотрудничества заявил о возможности перенести представительство в Донбасс

    1 апреля 2021, 16:06

    Текст: Евгения Шестак

    Если представительство Россотрудничества в Киеве закроется, оно может быть открыто в другом регионе Украины, который не находится под контролем киевских властей, сообщил глава федерального агентства Евгений Примаков.

    «Придет (из Киева) заявление о закрытии, значит, будем закрывать», – цитирует РИА «Новости» Примакова. 

    По его словам, Украина большая страна, и есть регионы, не находящиеся под властью киевского режима, где можно открыть представительство Россотрудничества. «Я думаю, что мы сможем тогда в таком случае открыться там, почему нет», – заявил он.

    Примаков пояснил, что для закрытия представительства Россотрудничества расторгается межправительственное соглашение. «И тогда, соответственно, закроется украинский культурный центр в Москве», – отметил Примаков.

    Ранее сообщалось, что название «Русский дом» победило в конкурсе по переименованию Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

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