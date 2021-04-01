Глава Россотрудничества заявил о возможности перенести представительство в Донбасс В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии 1 апреля 2021, 19:00 Текст: Евгения Шестак

Украинские силовики разместили танки и гаубицы вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» Басурина. По его словам, вблизи частного дома в Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, на территории промышленного объекта в Константиновке – восемь танков, на окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс. Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС 30 марта 2021, 23:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю 31 марта 2021, 20:00

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов. Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он. «На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости». Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях. «Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов. «За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе. Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов. По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».



«Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины. Депутат Рады заявил о безвозвратной потере Донбасса для Украины 1 апреля 2021, 09:45 Текст: Наталья Ануфриева

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предрек скорую безвозвратную потерю Донбасса. Кива отметил, что Киеву «очень удобно» списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны, поэтому власти не будут выполнять Минские соглашения, передает РИА «Новости». «По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», – сказал он. Парламентарий также выразил уверенность, что при таком отношении официального Киева в Донбассе «не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной – Украине». «В Крыму таких людей уже нет. И если действия власти не изменятся, то похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс», – заключил политик. Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. МИД Украины и Госдеп обсудили Донбасс и Крым 1 апреля 2021, 01:26 Текст: Антон Антонов

Главы внешнеполитических ведомств Украины и США Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели переговоры, обсудив Крым и ситуацию в Донбассе. Кулеба назвал разговор «содержательным и предметным». Он заявил о «системном обострении Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму». По словам Киева, американская сторона «пристально следит за действиями России». Блинкен, как сообщили в МИД Украины, «заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать» Киев. Госдеп сообщил, что Блинкен «выразил обеспокоенность ситуацией в области безопасности на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат». Кроме того, госсекретарь обвинил Россию в агрессии, а также «подчеркнул важность продвижения принципа верховенства права и экономических реформ», передает РИА «Новости». Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков рассказал о переговорах Путина, Макрона и Меркель 31 марта 2021, 13:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Переговоры главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшиеся без участия президента Украины Владимира Зеленского, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также указал, что в беседе Путина, Макрона и Меркель не обозначались «красные линии» по Донбассу. «Нет, это не так, не надо было ничего обозначать, все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений. Достаточно детально обменялись мнениями лидеры», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Москва могла обозначить Европе «красную линию» на видеовстрече Путина, Меркель и Макрона. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Россияне из ДНР и ЛНР смогут голосовать на думских выборах в Ростове-на-Дону 30 марта 2021, 11:55 Текст: Алина Назарова

Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно, сообщил информированный источник в Москве. «Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян, постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ», – сказал источник «Интерфакса». Он напомнил, что ранее такой принцип уже применялся во время голосования о поправках в Конституцию. Кроме того, такие граждане могут получить возможность проголосовать удаленно. «На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей, длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины, в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», – сказал источник. Ранее сообщалось, что число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на 500-600 тысяч за счет жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов. Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию». На Украине заявили о готовности дать ответ в случае эскалации в Донбассе 30 марта 2021, 14:23 Текст: Евгения Шестак

Вооруженные силы Украины готовы дать «адекватный ответ» в случае эскалации ситуации в Донбассе, заявил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. «Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины», – цитирует РИА «Новости» Хомчака. Ранее Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. В ДНР обвинили Киев в размещении боевой техники в населенных пунктах Донбасса 31 марта 2021, 21:02 Текст: Елизавета Булкина

ВС Украины разместили в населенных пунктах Донбасса 11 единиц боевой техники, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. «Выявлено размещение 11 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – передает сообщение представителя ведомства РИА «Новости».



В частности были обнаружены техники были танки Т-64 и бронированные боевые машины. Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов. 21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта. В Кремле назвали единственный способ урегулирования в Донбассе 30 марта 2021, 14:06 Текст: Евгения Шестак

Минские соглашения являются на сегодня единственной основой для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку в них обозначена последовательность выполнения конкретных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, в документе четко обозначена последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. Песков призвал ничего не усложнять, а просто посмотреть и перечитать этот документ, «чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев не выполнил меры». Ранее Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений. По его словам, Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается. Также накануне в Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована. 26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. В Кремле заявили о поиске выхода из тупика по украинскому направлению 30 марта 2021, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, позиция Киева о невозможности выполнить Минские соглашения по Донбассу и необходимости принять новые документы является опасной. «За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное», – сказал пресс-секретарь. При этом он указал, что при президенте Украины Владимире Зеленском продвинуться в реализации Минского комплекса мер так и не удалось. «С «нормандским форматом» дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», – сказал Песков. По мнению представителя Кремля, на сегодняшний день видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, что перечеркивает скромные достижения, которые были сделаны раньше. Песков отметил, что напряженность в Донбассе растет, однако никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне. Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована. 26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. Песков оценил ситуацию в Донбассе 30 марта 2021, 08:03 Текст: Антон Антонов

При президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «не удалось продвинуться ни на йоту в реализации» соглашений и «последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже». Кроме того, с «нормандским форматом» дела обстоят плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аргументы и факты». Он добавил, что сейчас видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, «перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше», а также «растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне». Напомним, Песков также заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. «Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЛНР обвинила Киев в минировании окраин города в Донбассе 30 марта 2021, 20:05 Текст: Елизавета Булкина

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские силовики заминировали окраины подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе. «Нами отмечается работа украинских саперов на восточной окраине населенного пункта Попасная, где ранее на выезде из населенного пункта отмечалась установка 100 противотанковых мин ТМ-62», – передает РИА «Новости» заявление офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Он заявил, что командование операции объединенных сил создает минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах. Филипоненко просит людей, проживающих в подконтрольных Киеву районах Донбасса быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать подрыва на украинских минах. «Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию для исключения несчастных случаев», – сказал представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики. Ранее Филипоненко заявил, что украинская сторона планирует обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в районе частично подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Золотое в Донбассе. ВСУ обстреляли село в ЛНР из гранатомета 30 марта 2021, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные обстреляли из гранатомета подконтрольный ЛНР поселок Донецкий в Донбассе, сообщил офицер службы Народной милиции республики Иван Филипоненко. «С начала текущих суток, несмотря на начавшееся заседание подгрупп контактной группы, боевики 14-й бригады... совершили одну огневую провокацию, выпустив из автоматического гранатомета станкового (АГС) девять гранат в направлении населенного пункта Донецкий», – цитирует Филипоненко РИА «Новости». По его словам, Киев демонстрирует свои «неспособность и нежелание» следовать курсу урегулирования конфликта в Донбассе. «Подразделения Народной милиции на огневые провокации противника не поддались», – заключил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, и, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. Жителя Луганска приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта 30 марта 2021, 18:16 Текст: Елена Мирошниченко

Жителя Луганска, планировавшего взрыв в столице самопровозглашенной Луганской народной республики, приговорили к 17 годам лишения свободы, решение было вынесено Верховным судом ЛНР, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР. «Житель Луганска осужден Верховным cудом ЛНР за совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности Луганской народной республики», – рассказал представитель генпрокуратуры ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что мужчина будет лишен свободы на 17 лет, а также он обязан выплатить штраф в размере 46 тысяч 852 рублей. Как отметили в генпрокуратуре, житель Луганска был обвинен по ряду статей, в том числе, «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное изготовление самодельного взрывного устройства», «Государственная измена и шпионаж». Ведомство считает, что с ноября 2015 года по декабрь 2017 года подсудимый находился в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории, где был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Он был досрочно освобожден в 2017 году и во время обмена военнопленными прибыл в ЛНР. «С декабря 2017 года подсудимый собирал и передавал сведения военного характера, после получения паспорта ЛНР, в 2018 году устроился на службу в Народную милицию ЛНР», – уточнили в ведомстве. В пресс-службе также рассказали, что выполняя задание сотрудника СБУ, мужчина приобрел взрывчатые вещества, изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался привести в действие в центре Луганска при проведении массовых мероприятий. Мужчина не довел свои действия до конца, в октябре 2019 года он был задержан. Ранее сообщалось, что украинские силовики могут подвозить боеприпасы к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Россотрудничества заявил о возможности перенести представительство в Донбасс 1 апреля 2021, 16:06 Текст: Евгения Шестак

Если представительство Россотрудничества в Киеве закроется, оно может быть открыто в другом регионе Украины, который не находится под контролем киевских властей, сообщил глава федерального агентства Евгений Примаков. «Придет (из Киева) заявление о закрытии, значит, будем закрывать», – цитирует РИА «Новости» Примакова. По его словам, Украина большая страна, и есть регионы, не находящиеся под властью киевского режима, где можно открыть представительство Россотрудничества. «Я думаю, что мы сможем тогда в таком случае открыться там, почему нет», – заявил он. Примаков пояснил, что для закрытия представительства Россотрудничества расторгается межправительственное соглашение. «И тогда, соответственно, закроется украинский культурный центр в Москве», – отметил Примаков. Ранее сообщалось, что название «Русский дом» победило в конкурсе по переименованию Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).