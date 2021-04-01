Украина пожаловалась на дискомфорт без кредитов от МВФ МИД Украины и Госдеп обсудили Донбасс и Крым 1 апреля 2021, 01:26 Текст: Антон Антонов

Главы внешнеполитических ведомств Украины и США Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели переговоры, обсудив Крым и ситуацию в Донбассе. Кулеба назвал разговор «содержательным и предметным». Он заявил о «системном обострении Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму». По словам Киева, американская сторона «пристально следит за действиями России». Блинкен, как сообщили в МИД Украины, «заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать» Киев. Госдеп сообщил, что Блинкен «выразил обеспокоенность ситуацией в области безопасности на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат». Кроме того, госсекретарь обвинил Россию в агрессии, а также «подчеркнул важность продвижения принципа верховенства права и экономических реформ», передает РИА «Новости». Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Погребинский заявил об «атмосфере невроза» в Киеве 31 марта 2021, 14:34

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Факт разговора лидеров «евротройки» об Украине без Украины мог создать нервозную атмосферу в Киеве», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. «Во-первых, готовность Путина разговаривать с Меркель и Макроном говорит о том, что у Кремля есть на это особые причины. Это не те темы, о которых потом сообщается в пресс-релизах. Лидер России хотел что-то донести до глав Германии и Франции, но эта информация не будет опубликована», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт предположил, что «из-за того, что Киев приближает свои войска к линии противостояния, Путин согласился участвовать в этих переговорах». «Он мог просить представителей Парижа и Берлина передать своему «подопечному», что если он дернется, то ему мало не покажется. Возможно, после этого они разговаривали с главой Украины и передали ему соображения Путина», – предположил собеседник. Погребинский также напомнил о том, что накануне в Раде шел процесс оглашения готовности Киева к войне. «Возможно, разговоры об Украине без участия Украины кого-то напугали в Киеве и создали нервозную атмосферу. В частности, заявление начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, в котором он сказал о стягивании российских войск к украинской границе, говорит скорее о боязни наступления», – добавил эксперт. Говоря о самой встрече трех лидеров, политолог отметил, что участники переговоров дали разные комментарии по этому поводу. «Кремль сформулировал свою старую позицию – надо, чтобы Киев шел на прямые переговоры с ДНР и ЛНР. У Ангелы Меркель нейтральная оценка того, что надо выполнять Минские соглашения. Она в этом смысле ближе к Кремлю», – сказал политолог. Эксперт также указал на двусмысленность формулировок пресс-службы Меркель в отношении Москвы. «Кто-то может прочитать эту формулировку как желание устраниться от участия в урегулировании конфликта, передав всю ответственность Москве и при этом не оговаривая, каким путем Кремль обеспечит реализацию комплекса мер по реализации Минских соглашений», – сказал Погребинский. «А Елисейский дворец безапелляционно требует от России взять на себя ответственность за возобновление обстрелов, не говоря ни слова о том, что это как минимум является двойной ответственностью. Думаю, официальному Киеву должен понравиться комментарий французского президента», – отметил собеседник. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю 31 марта 2021, 20:00

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов. Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он. «На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости». Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях. «Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов. «За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе. Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов. По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».



«Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины. Немецкий эксперт оценил перспективы «евротройки» с участием России 31 марта 2021, 12:04

Фото: Tobias Schwarz/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Переговоры Путина, Макрона и Меркель стали большим прогрессом для повышения уровня взаимопонимания между тремя главными державами в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя итоги прошедших накануне переговоров по видеосвязи между лидерами России, Германии и Франции. «После такой встречи «Спутник V» может быстрее попасть на европейский рынок. В пользу этого играет и тот факт, что изначально французы выступали против российской вакцины, но сейчас в заявлениях президента Макрона видится согласие в необходимости использования «Спутник V». Это большой прогресс для повышения уровня взаимопонимания между тремя главными державами в Европе», – убежден немецкий политолог Александр Рар. По его словам, переговоры лидеров «втроем» – это не новый формат, а скорее встреча «Нормандской четверки», но без Украины. «Немцы и французы, видимо, поняли, что встречаться вчетвером – бесполезно, – предположил собеседник. – Но такая встреча – это позитивный намек на то, что из «Нормандской четверки» вырисовывается формат «евротройки», который канцлер Германии упразднила еще в 2006 году». «Этот формат успешно существовал при ее предшественниках Герхарде Шредере и Гельмуте Коле. Тогда Германия, Франция и Россия собирались для решения вопросов в компромиссной атмосфере. И сейчас этот формат может быть возобновлен, потому что Берлин и Париж прекрасно понимают невозможность отказа от сотрудничества с Москвой», – заключил политолог. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинцев обвинили в русификации Эстонии 31 марта 2021, 13:28 Текст: Евгения Шестак

Советник парламентской фракции Эстонской консервативной партии (EKRE) Юри Кукк пожаловался, что огромное число трудящихся в Эстонии украинцев активно общаются на русском языке, чем ставят под угрозу стабильное состояние в «межнациональных отношениях в стране». Кукк написал колонку в национал-консервативном издании Uued Uudised, посвященную «русификации» государства, передает Strana.ua. «Рядом с моим местом жительства в районе Таллин-Вяйке строятся три жилых дома, на стройках работают в основном украинцы, и их влияние на общество можно видеть ежедневно. Сегодня оттуда вышли украинец, вероятно, представитель рабочих, и его эстонский начальник», – написал Кукк. По его словам, разговор между украинским строителем и его начальником был на русском языке, при этом прораб говорил на нем с явным эстонским акцентом. «Неудивительно, что эстонское начальство строительного объекта общается со славянскими рабочими на русском языке – большинство украинцев, наверное, не говорит по-английски. А эстонцы, в свою очередь, всегда очень легко переходили на русский язык при общении с русскими, даже если среди группы эстонцев имеется лишь один неэстонец», – констатировал Кукк. Кроме того, он подчеркнул, что многие в Эстонии, особенно фермеры, говорят о необходимости трудовых мигрантов для развития ее экономики. «Но не жалуйтесь потом на то, что мы живем посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает российскую Марий Эл или Мордовию. (...) Угроза русификации Эстонии исходит не только от Путина или русского спецназа, но и от украинской рабочей силы и ее эстонских боссов. Говорят, что в Таллине уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы сюда приезжают семьями», – резюмировал советник Эстонской консервативной партии. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире. 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских. Политолог предсказал реакцию США на переговоры «евротройки» с участием России 31 марта 2021, 12:40

Фото: Stephane Lemouton/

Pool/Reuters

Текст: Елена Лексина

«Переговоры лидеров России, Франции и Германии – это важный фактор для того, чтобы Вашингтон сменил свой конфронтационный стиль поведения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. «Нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать важность этих переговоров», – считает философ и политолог Борис Межуев. По его мнению, в случае взаимопонимания сторон к трехстороннему формату переговоров обязательно присоединится Вашингтон. «Я думаю, это важный фактор для того, чтобы новая администрация США сменила конфронтационный стиль поведения на более соответствующий сотрудничеству между нашими странами», – отметил эксперт. «Сейчас в США очень страная ситуация: с одной стороны, к власти пришла сильная проевропейская администрация, которая нацелена на углубление отношений с Европой; с другой стороны, ничего реального они сделать не могут. Они не могут вернуться к иранской ядерной сделке, не могут остановить Францию и Германию от сотрудничества с Китаем, не могут остановить «Северный поток – 2», не могут достичь мира на Украине. Франция и Германия очень сильно откололись от США», – полагает собеседник. В этой связи консолидированная линия США и Европы возможна лишь в том случае, если Вашингтон, Париж и Берлин начнут учитывать интересы Москвы и Пекина, отмечает политолог. А что касается украинской проблематики, которая была «одной из наиболее важных тем», то формат Минского переговорного процесса и «нормандской четверки», похоже, себя полностью исчерпал. Свидетельством тому, по мнению эксперта, является и высокая вероятность эскалации конфликта в Донбассе. «Сейчас наступает эпоха реализма, который достиг наивысшей точки. Не знаю, почему раньше Париж и Берлин не понимали последствий украинских «майданов», которые приводят к сильнейшему дисбалансу в Европе. Однако сейчас они начинают осознавать, что использование украинского фактора не приведет ни к чему, кроме как к дальнейшей экспансии России на этом направлении», – заключил Межуев. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективе регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранения иранской ядерной сделки и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве рассказали о реакции Украины на переговоры «евротройки» о Донбассе 31 марта 2021, 14:04

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Текст: Елена Лексина

«Сам факт таких переговоров и их срочность говорят о серьезных проблемах, которые признаются сторонами. И в Киеве к этому относятся негативно, поскольку вопрос Донбасса рассматривался без нашего участия», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя состоявшуюся во вторник онлайн-встречу лидеров России, Германии и Франции. «К переговорам, состоявшимся накануне, в Киеве, безусловно, относятся негативно, поскольку вопрос Донбасса рассматривался без нашего участия. Но каких-то катастрофических выводов пока никто не делает, потому что все понимают: Украина была лишь одним из вопросов повестки, причем, возможно, не самым главным», – пояснил директор Украинского института политики Руслан Бортник. По его мнению, на трехсторонних переговорах России, Германии и Франции доминировала российско-европейская повестка: вопрос поставок вакцины «Спутник V», ядерной сделки по Ирану, вопросы Ближнего Востока, и среди них – проблематика Украины. «Считать это переговорами по Донбассу между Россией, Францией и Германией мне кажется преувеличением. Но сам факт таких переговоров и их срочность говорят о серьезных проблемах, которые признаются сторонами», – полагает эксперт. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективе регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина запретила ввоз из России пшеницы, масла и бумаги 31 марта 2021, 12:18 Текст: Евгения Шестак

Кабинет министров Украины с 10 апреля запретил ввозить из России пшеницу, рожь, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и изделия из нее. «Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из России) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава», – говорится в постановлении правительства Украины, передает РИА «Новости». Также под запрет попали моющие, поверхностно-активные вещества, газетная бумага, картон, крафт-бумага и крафт-картон, туалетная бумага, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки. Кроме того, перечень запрещенных товаров пополнился ящиками, коробками, мешками, упаковочными пакетами, веревками из других легированных сталей, инструментами для бурения, другими тележками и ходовыми балансирными тележками, осями, колесами и их частями. Напомним, Украина запретила ввоз российских книг для детей. В Киеве объявили о введении жесткого карантина 31 марта 2021, 20:48 Текст: Елизавета Булкина

Мэр Киева Виталий Кличко ввел в украинской столице жесткий карантин, который будет действовать как минимум с 5 по 16 апреля, заявив, что у властей «нет другого выбора». «Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!» – написал он в своем Telegram-канале. С понедельника, 5 апреля, в Киеве закрываются все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников жизненно важных предприятий. Руководители должны перевести сотрудников на дистанционный формат работы или предоставить им отпуска. Предприятия общественного питания смогут работать навынос или доставку, а продуктовые ярмарки закрываются с 1 апреля. «Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий», – написал Кличко. Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года. Суд Виргинских островов запретил украинской компании выводить активы по спору с ВЭБ 31 марта 2021, 09:29 Текст: Алина Назарова

Верховный суд Британских Виргинских островов запретил украинской судоходной компании Fishing Company SA выводить активы для сокрытия их от взыскания в пользу ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба российской госкорпорации. «Суд Британских Виргинских Остовов принял обеспечительные меры, запрещающие принадлежащей Украине компании Fishing Company SA выводить активы с целью сокрытия их от взыскания в пользу ВЭБ.РФ. Запрет касается, том числе Украинских морских судов», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС. В декабре Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции судоходной Fishing Company S.A., находящейся в ведении государственного рыболовного агентства Украины. Постановление стало результатом вынесения в апреле 2020 года Стокгольмским арбитражем двух отдельных арбитражных решений в пользу ВЭБ.РФ. В них Украину обязали возместить ВЭБ расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору по дочернему банку ВЭБ на Украине – Проминвестбанк (ПИБ). Песков рассказал о переговорах Путина, Макрона и Меркель 31 марта 2021, 13:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Переговоры главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшиеся без участия президента Украины Владимира Зеленского, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также указал, что в беседе Путина, Макрона и Меркель не обозначались «красные линии» по Донбассу. «Нет, это не так, не надо было ничего обозначать, все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений. Достаточно детально обменялись мнениями лидеры», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Москва могла обозначить Европе «красную линию» на видеовстрече Путина, Меркель и Макрона. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Киев вышел из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма 31 марта 2021, 14:45 Текст: Евгения Шестак

Правительство Украины приняло решение о выходе государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма. Соответствующее соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Тогда Киев и Москва договорились об укреплении и поощрении сотрудничества в области туризма на основе равноправия, взаимной выгоды, законодательств Украины и России, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства, передает ТАСС. «Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, подписанного 16 июля 1999 года в Киеве», – говорится в тексте постановления. По мнению правительства, фактическое сотрудничество в сфере туризма между странами прекращено, а перспективы налаживания такого взаимодействия отсутствуют. Ранее правительство Украины приняло постановление о выходе страны из соглашения по координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества независимых государств. В ДНР обвинили Киев в размещении боевой техники в населенных пунктах Донбасса 31 марта 2021, 21:02 Текст: Елизавета Булкина

ВС Украины разместили в населенных пунктах Донбасса 11 единиц боевой техники, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. «Выявлено размещение 11 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – передает сообщение представителя ведомства РИА «Новости».



В частности были обнаружены техники были танки Т-64 и бронированные боевые машины. Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов. 21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта. В Раде рассказали о традиции выпивать во время ночной работы 31 марта 2021, 14:25 Текст: Евгения Шестак

Украинские депутаты любят выпить во время работы поздним вечером, потому что «ночью тяжело на трезвую голову работать», рассказал глава парламентского комитета по вопросам свободы слова на Украине Нестор Шуфрич. «Признаю, есть такой грех у моих коллег, особенно когда у нас ночные бдения. Ночью тяжело на трезвую голову работать», – рассказал Шуфрич в эфире телеканала «Россия 1». Также Шуфрич отметил, что несколько лет назад по инициативе оппозиционных депутатов парламент запретил продавать алкоголь в Раде, однако это не решило проблемы. «В Верховной раде, к глубокому сожалению многих моих коллег, алкоголь больше не продают... Но это не означает, что в рабочих кабинетах наших коллег отсутствуют горячие напитки», – отметил Шуфрич. Ранее в СМИ опубликовали видеозапись с потасовкой между депутатами Верховной рады Украины в здании парламента из-за закона о земле. Украина пожаловалась на дискомфорт без кредитов от МВФ 1 апреля 2021, 00:43

Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/

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Текст: Антон Антонов

Без кредитов от МВФ Украине «уже некомфортно», заявил глава минфина страны Сергей Марченко. Он пояснил, что «так было еще в прошлом году», конец 2020 года оказался «очень сложным», но украинским властям «удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС», пишет LIGA.net. Министр отметил, что средства от МВФ «предусмотрены бюджетом», причем у Киева «нет возможности получить доходы из другого источника», для Украины «программа МВФ – базовый сценарий». «Инвесторы также спрашивают у нас как у министерства финансов: что у вас с МВФ? Что нам отвечать на это?» – заявил он. Глава минфина рассказал, что сейчас есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022–2023 годы. При этом в МВФ настаивают на снижении дефицита до 3,5% ВВП. Бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом 5,5% ВВП, передает ТАСС. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что Киев не выполнил ряд требований МВФ для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года. Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by – целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными – фонд остался недоволен прогрессом Киева. В Крыму продлили запрет на массовые мероприятия 31 марта 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Режим повышенной готовности в Крыму продлен до 1 мая 2021 года, сообщила пресс-служба главы региона Сергея Аксенова. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внес Аксенов. В документе указано, что до 1 мая 2021 года запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных, передает РИА «Новости». Исключением становится проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, но только с участием профессиональных спортсменов. Также разрешено проводить физкультурные и спортивные мероприятия, которые ранее были включенных в Единый календарный план межрегиональных и всероссийских соревнований в Крыму. Запрет до 1 мая продлили и на работу хостелов. Также сохраняется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров на 75%, численность экскурсионных групп в музеях должна оставлять не более 10 человек, с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Сохраняется масочный режим в общественных местах и на транспорте. Ранее президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что летний сезон отпусков в России и детский отдых будут организованы в соответствии с требованиями санитарных врачей.