Путин назвал важное условие декарбонизации

Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

«Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что «нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых ученых, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни».

Говоря о декарбонизации, президент также заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики. «Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединенных Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что «очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать». «Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭС, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы. Очень интересное направление», – сказал глава государства.