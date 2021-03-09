Петербургскую фотомодель заподозрили в жестоком избиении бабушки

Опра Уинфри дала пояснения к скандальному интервью Меган Маркл

Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу.

Супруга принца Гарри, афроамериканка по матери, Меган Маркл в интервью Опре Уинфри сообщила, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи.

Маркл отказалась назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что «это нанесет им серьезный ущерб».

«Это были и не его бабушка, и не его дед», – сказала позднее Уинфри в эфире телеканала CBS.

Уточнение телеведущей означает, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филип непричастны к разговорам, информация о которых вызвала широкий резонанс в обществе и в СМИ, передает РИА «Новости».

Маркл в ходе интервью отметила, что во время беременности была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи. Маркл также назвала себя жертвой «настоящей клеветнической кампании».

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глубоко восхищается королевой Елизаветой Второй и не будет комментировать скандал, вызванный интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.

А в Белом доме подчеркнули значение отношений с Великобританией на фоне интервью «частных граждан» принца Гарри и Меган Маркл. Американская администрация отказывается от дальнейших комментариев, но признает «отвагу» принца Гарри и его супруги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, принц Гарри и его жена Меган решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения.