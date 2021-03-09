Доктор Мясников объяснил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19

Необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса для уже переболевших людей пока нет, при этом прививка не принесет никакого вреда. Однако есть шанс, что переболевший человек позднее может заразиться мутировавшим вирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Многие спрашивают: стоит ли прививаться, если уже переболел COVID? Пока мы даем осторожный ответ: по ситуации на сегодня – нет. При этом понимаем, что многие люди перенесли инфекцию бессимптомно и просто не знают: есть у них антитела или нет? Но в любом случае вакцинация им никакого вреда не принесет», – написал медик в своем Telegram-канале.

При этом, по словам Мясникова, с коронавирусом все «нестабильно и непредсказуемо». Он привел в качестве примера данные исследований, проведенных в Южной Африке.

«В этом исследовании показано, что люди уже переболевшие и с антителами, заражаются мутировавшим вирусом ровно с той же частотой, что и не переболевшие! При этом вакцина, разработанная против предыдущих вариантов вируса, защищает от новой мутации достаточно надежно. Насколько представленные данные соответствуют реальному положению дел пока не ясно. Но отмахиваться от них нельзя», – отметил Мясников.

Доктор заключил, что если в какой-то области или стране новые мутации становятся доминирующими, «то меры защиты вероятно могут стать нужны и уже переболевшим». «То есть – обязательная вакцинация! И конечно дополнительные меры», – добавил врач.

Ранее ВОЗ заявила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.