Немецкий эксперт объяснил, почему Германию назвали главной целью «российской дезинформации»

«Попытки поляков и прибалтов сделать из отношений с Россией главный вызов для всего Запада не увенчаются успехом», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал опубликованный Европейской службой внешних связей (EEAS) отчет, согласно которому Германия стала главным объектом российских «кампаний дезинформации».

«Если внимательно посмотреть на состав аппарата Европейской службы внешних связей, можно заметить, что большинство из его сотрудников – представители Польши и прибалтийских государств. Они уже давно поставили перед собой заветную цель перессорить Германию с Россией и остановить строительство «Северного потока – 2». Это их основная политическая линия, и они ее проводят много лет», – заметил немецкий политолог Александр Рар.

Кроме того, по мнению собеседника, такое заявление службы внешних связей ЕС связано с функционированием на территории Германии российского телеканала RT и существованием альтернативных мнений среди немецких политиков в пользу нормализации германо-российских отношений.

«Когда такие политические деятели начинают писать статьи или высказываться за сотрудничество с Россией, их сразу называют кремлевскими пропагандистами. Скорее всего, Европейская служба внешних связей посмотрела на количество таких комментариев и ужаснулась, сразу обвинив в этом Россию, русских хакеров или кого-то еще», – считает Рар.

Однако доклад Европейской службы внешних связей «не произведет впечатления на страны старого Запада» – Германию, Францию или Италию. «Доклад может стать причиной еще большего усиления антироссийских настроений в некоторых странах Восточной Европы, но в Германии все же есть понимание того, что с Россией можно договариваться, выслушивать и принимать ее точку зрения. Более того, мы все так погрязли в борьбе с пандемией и кризисом, у нас столько других проблем, что попытки поляков и прибалтов сделать из отношений с Россией главный вызов для Европы не увенчаются успехом», – заключил политолог.

Ранее Европейская служба внешних связей (EEAS) обнародовала отчет, в котором говорится, что против Германии на политическом уровне якобы ведутся «кампании дезинформации» со стороны России. Также в «прокремлевских» СМИ эта страна чаще других стран Евросоюза становилась объектом «российских кампаний дезинформации».

В отчете указывается, что в базе данных «ЕС vs. Дезинформация» с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии – о 170, к Испании – о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков. «Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной «русофобии», – пишут авторы доклада.

Ранее США обвинили российские онлайн-платформы в дезинформации о вакцинах.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что Россия якобы усилила кампании дезинформации, чтобы очернить демократию ЕС и ослабить международное сотрудничество.

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