Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам

Большинство российских должников, допускающих просрочку по кредитам, делают это из-за финансовых трудностей: за прошедший год доля называющих такую причину подскочила с 50 до 75%, рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным ассоциации, кредитные обязательства есть уже у 60% экономически активного населения России, при этом каждый 12-й экономически активный житель страны имеет просроченные платежи по ссудам.

«За прошлый год россияне поменяли свою позицию по поводу наличия и выполнения своих долговых обязательств. Если в 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50% должников, то в 2020 году ситуация полностью изменилась – порядка 75% должников не могут платить по кредитам по причине финансовых трудностей», – передает РИА «Новости» сообщение экспертов.

Отмечается, что 60% должников, которые не платят по долгам из-за финансовых трудностей, ссылаются на снижение дохода, а 40% россиян – на потерю работы и отсутствие дохода. При этом лишь каждый пятый клиент в этой категории отказывается идти на контакт, остальные же согласны платить и пытаются совместно с кредиторами и коллекторскими агентствами найти выход из ситуации.

Еще порядка 6%, допустивших просрочку по кредитам настаивают на оплате только по решению суда, рассчитывая, что тот встанет на их сторону. Однако, как правило, они руководствуются желанием избежать оплаты долга, используя все возможные методы, считают в НАПКА. Каждый 20-й должник, не вносящий платежи по кредитам, планирует признать себя банкротом, поэтому платить считает необязательным.

Порядка 4% должников неверно понимают и трактуют условия кредитных каникул: например, полагают, что они касаются всех, и не требуется никакого подтверждения ухудшения финансовой ситуации и уведомления кредитора. Около 3% россиян не хотят платить без объяснения причин, а два процента при разговоре с кредитором пытаются импровизировать, придумывая оригинальные причины невозможности внести платеж. При этом на коронавирус ссылается не более 1% граждан, а оставшиеся 4% называют другие причины.

«Таким образом, в 2020 году должники стали более ответственными, финансово грамотными, однако в силу сложной обстановки многие из них не имеет возможности продолжать обслуживать кредит в моменте, и им требуется время для решения долгового вопроса», – делает вывод НАПКА.

Соглашается с таким мнением и управляющий директор ПКБ Павел Михмель: по его словам, во время пандемии уровень контактности клиентов и уровень обещаний вырос. «Мы ожидаем, что в этом году доля тех, кто не платит по причине финансовых трудностей, снизится из-за влияния позитивных факторов, происходящих в экономике. При этом может увеличиться доля тех, кто собирается пройти процедуру банкротства», – сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей.