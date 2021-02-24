Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

Президент Владимир одобрил запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

Он сообщил сенаторам о новых мерах поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, которые ранее пользовались программой ФОТ 2.0 (программа предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до пандемии коронавируса).

«Я накануне докладывал президенту наш подход и в том числе предложения, которые давали сенаторы. Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2, а 3 процента», – передает ТАСС слова премьера. Он отметил, что «это небольшое повышение, учитывая то, что экономика постепенно восстанавливается».

Глава кабмина добавил, что компании получат возможности для роста, в течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. «Только во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Кроме того, теперь в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся отраслей», – сказал Мишустин.

По словам премьера, «потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей и компании, в которых работают порядка 1,5 млн человек». «За это время мы, надеюсь, завершим основную часть вакцинированная людей, спрос на услуги в этих отраслях вырастет и они смогут начать быстрое восстановление. Такая мера господдержки даст бизнесу новый импульс для развития», – сказал Мишустин.

Глава кабмина указал, что предприниматели ранее высоко оценили льготную кредитную программу ФОТ 2.0, которая предусмотрена общенациональным планом. Мишустин отметил, что она простимулировала бизнес из пострадавших отраслей к сохранению рабочих мест и стала одной из самых удачных мер поддержки малых и средних предпринимателей. «Программа завершается, но тем не менее ряд отраслей пока не восстановился до докризисного уровня. Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и др. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время», – добавил Мишустин.

Напомним, в декабре правительство упростило условия льготной программы кредитования под 2%, в том числе заемщикам предоставляется возможность уточнить численность занятых для последующего списания кредита.