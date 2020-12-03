В России упростили условия программы кредитования под 2%

Правительство упростило условия льготной программы кредитования под 2%, в том числе заемщикам предоставляется возможность уточнить численность занятых для последующего списания кредита, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках выступления на круглом столе по теме реализации кредитной программы ФОТ 2.0.

«На протяжении всего периода действия программы мы мониторили ее и обсуждали с бизнесом. В последнее время поступало много вопросов по поводу второго этапа, как будет проходить списание, возникли вопросы, в том числе и по порядку списания. Мы проводили несколько мероприятий мониторинговых с «Опорой России», с Общероссийским народным фронтом, Торгово-промышленной палатой, мы собрали все эти замечания, отработали их и подготовили соответствующий проект постановления», – передает его слова ТАСС.

По словам министра, 30 ноября правительство поддержало проект документа, и все потенциальные разногласия в нем трактуются в пользу бизнеса.

Решетников отметил, что заемщикам предоставлена возможность уточнить численность занятых, сведения о которых были ранее направлены в Пенсионный фонд. Заемщики, переведенные банком на период погашения в связи с падением численности занятых, получат возможность представить уточненные сведения в ПФР и остаться в программе. Таким образом, претендовать на списание кредита сможет большее количество предпринимателей. В Минэкономразвития указали, что пересмотреть решение банка можно будет не позднее 25 декабря 2020 года.

В программе также предусмотрено упрощение процедуры мониторинга средней заработной платы, которая будет выплачиваться работникам заемщика в период с 1 декабря по 1 апреля 2021 года, поскольку от предпринимателей поступало много вопросов о порядке выполнения правила о необходимости выплаты минимальной заработной платы, пояснил Решетников. Для этого устанавливается условие о необходимости выплаты зарплаты в соответствии с трудовым законодательством.

В министерстве отметили, что решается проблема самых первых заемщиков по программе, которая была связана с особенностями предоставления отчетности по численности персонала и ее обновлением. В Минэкономразвития уточнили, что те предприниматели, которые обратились за кредитом до 25 июня, и у которых снизилась численность работников в мае по сравнению с апрелем более чем на 20%, смогут остаться в программе. «Теперь мониторинг численности работников для них будет осуществляться по отношению к численности в мае, а не в апреле 2020 года, как это было ранее», – пояснили в Минэкономразвития.