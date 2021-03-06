В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также сообщила, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.

«Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 миллиона новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться. Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация», – цитирует ТАСС Вуйнович.

Кроме того, по ее словам, ВОЗ пока не рекомендует использовать так называемые не рекомендует использовать «свидетельства о вакцинации» для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо учесть. «Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта», – добавила она.

Ранее Вуйнович, отвечая на вопрос об исследованиях российского препарата от COVID-19 «Мир-19», заявила, что организация приветствует различные исследования и инициативы, способствующие борьбе с пандемией коронавируса.

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