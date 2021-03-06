Далай-лама привился от коронавируса

Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала в госпитале Зонал и около получаса после введения вакцины оставался под наблюдением врачей, сообщила пресс-служба духовного лидера.

«По словам моего надежного друга, включая врача, следует сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Поэтому вы также должны принять эту инъекцию для большей пользы. Это очень важно, поэтому я принял это. Поэтому я хочу поделиться с другими людьми, которые должны набраться смелости, чтобы принять эту инъекцию», – сказал Далай-лама на видеозаписи на его канале в YouTube, передает РИА «Новости».

Ранее Далай-лама связал эпидемию COVID-19 с кармой. По его словам, эпидемия COVID-19 является следствием накопленной в прошлом кармы, необходимо принять меры, чтобы предотвратить новую вспышку болезней в будущем.

В Индии параллельно проходят первая и вторая волна вакцинации от COVID-19. В первую – прививку получают медики и полицейские, сотрудники экстренных служб. В ходе второй – вакцинируют людей старше 45 и старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.

В Индии одобрено экстренное использование только двух вакцин - индийского варианта «оксфордской» вакцины под названием Covishield и вакцины местной разработки Covaxin, против которой ранее выступили индийские врачи. Ранее индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories подала заявку для одобрения экстренного использования вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране выявлено 11,1 миллиона случаев COVID-19. Болезнь победили более 10,8 миллиона человек, продолжают лечение около 180 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 157 тысяч человек.