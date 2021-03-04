Глава РФПИ заявил о планах вакцинировать 40 млн россиян к июню Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке 4 марта 2021, 22:06 Текст: Вера Басилая

Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Ирак. Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – указано в сообщении на сайте РФПИ. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. «На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в 8 странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. «Спутник V» уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом», – заявил Дмитриев. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.

Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки. Стало известно о случаях «пожизненного» заражения коронавирусом 4 марта 2021, 05:41 Текст: Наталья Ануфриева

Медики в США зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19, когда следы вируса сохранялись в организмах переболевших пациентов на протяжении очень длительного времени. Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что следы коронавируса сохранялись на протяжении полугода в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал medRxiv. Отмечается, что пациенты с иммунодефицитом особенно уязвимы перед новым заболеванием. Данная ситуация исключительно опасна: длительное пребывание коронавируса в человеческом организме серьезно увеличивает риск мутаций, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител. Ранее была установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом. Эксперт объяснила обиду Киева на шутку премьера Словакии о передаче Закарпатья России 4 марта 2021, 11:20

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Киев воспринял шутку как намек на улучшение репутации России в Европе», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя резкую реакцию со стороны Киева на шутку премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину от коронавируса. «Самым больным местом для Украины является то, что многие европейские страны не хотят входить в конфронтацию с Россией. Правительство Украины устроило, если бы Европа относилась к Москве как к врагу. Поэтому они воспринимают любые, даже самые невинные шутки и намеки на улучшение репутации России в Европе, как враждебные Украине», – пояснила Лариса Шеслер. Кроме того, собеседница обратила внимание на то, что «Украина не выглядит в глазах европейских стран самостоятельным игроком». «В экономике наблюдается диктат МВФ, а в политике – диктат США. Из-за этого многие европейские страны не считают Украину субъектным игроком на международной арене. Поэтому они допускают такие шутки, к которым официальный Киев относится болезненно», – отметила эксперт. Шеслер также напомнила о том, что Словакия всегда негативно относилась к политике украинизации. «В Закарпатье живет немало словаков и они стремятся сохранить свою идентичность. Новые законы, принятые на Украине по поводу фактически насильственной украинизации, дискриминируют не только русских, но также словаков и венгров. Поэтому сохранение идентичности словаков, проживающих на Украине, это болезненная точка в отношениях двух стран», – подытожила собеседница. Накануне премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В ответ на это министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Матовичу «обменять» вакцину на несколько регионов Словакии. По его словам, Матович своими «некорректными высказываниями» портит очень дружеские и искренние отношения между странами. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V» 4 марта 2021, 12:19

Фото: Mohammed Talatene/dpa/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», – заявили в фонде, передает РИА «Новости». Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, «Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения». «Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», – добавил он. Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. Академик РАН прокомментировал сообщения о «пожизненном» заражении COVID-19 4 марта 2021, 12:26

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Люди с иммунодефицитом, например, пациенты с лейкемией, по-другому переносят многие инфекционные заболевания, нежели здоровые, поэтому необходимо проследить, насколько коронавирус мутируют в их организме при хроническом заражении, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя соответствующие наблюдения медиков из США. Американские медики зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19. К такому выводу они пришли после того, как заметили, что следы вируса сохранялись в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, на протяжении полугода. Они предупредили, что данная ситуация опасна, поскольку увеличивается риск мутаций вируса, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител. «Поскольку случаи такие пока единичные, во-первых, их нужно тщательно изучить, а, во-вторых, посмотреть, есть ли действительно разница длительного пребывания вируса. То есть настолько вирус мутирует при таком хроническом заражении. Скорее всего не настолько, что это будет что-то новое, и против чего не будут работать антитела», – полагает Зверев. Эксперт рассказывает, что люди с иммунодефицитом уязвимы не только к коронавирусу, но и к другим вирусам, а также доказано, что они по-другому переносят многие инфекционные заболевания. «Это происходит не только при коронавирусной инфекции, другие вирусы тоже очень часто ведут себя по-другому в организме людей, страдающих вот такими системными заболеваниями. Мы знаем, что и заболевание корью, например, тоже может вызывать такие латентные инфекции в некоторых случаях. Поэтому, на мой взгляд, пока рано заявлять о том, что все может измениться и человеческий организм перестанет реагировать на ковид», – заключил вирусолог. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, поскольку у пациентов с болезнями иммунной системы отмечается повышенный риск заражения коронавирусом. Байден назвал «неандертальским мышлением» отмену масочного режима 3 марта 2021, 23:39 Текст: Алексей Дегтярев

Отмена обязательного ношения масок в Техасе – это «неандертальское мышление», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. «Я думаю, это большая ошибка... Последнее, что нам нужно сейчас, – это неандертальское мышление, будто все хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всем этом», – цитирует Байдена РИА «Новости». Он добавил, что почти 512 тыс. американских граждан скончались от коронавирусной инфекции. Напомним, в американском штате Техас решили отменить предписание носить маски из-за коронавирусной инфекции. Также в Техасе разрешили открыть все заведения. Байден ранее заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через год. Установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом 4 марта 2021, 02:12 Текст: Алексей Дегтярев

У людей со второй группой крови риск заболевания коронавирусной инфекцией оказался выше, чем у остальных, соответствующие исследования провели американские ученые из больницы Brigham and Women's в Бостоне. Ученые выяснили, что белковый комплекс RBD, который использует вирус для присоединения к клеткам-хозяевам, предпочитает респираторные клетки людей второй группы крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Американского общества гематологии Blood Advances. Ученые отметили, что результаты исследования не могут однозначно предсказать течение заболевания у пациентов с разными группами крови, поскольку тяжесть заболевания связана с множеством факторов. Ранее ученые установили, как коронавирус влияет на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, белки SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) провоцируют повышенную коагуляцию и воспаление. Вакцинация препаратом AstraZeneca нарушила работу полиции и служб по ЧС Мадрида 4 марта 2021, 09:45 Текст: Наталья Ануфриева

Массовая вакцинация учителей, пожарных, полицейских, сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, начавшаяся в Мадриде, привела к тому, что многие не могут выйти на работу из-за побочных эффектов и плохого самочувствия. По данным профсоюзов, из-за негативной реакции на вакцину AstraZeneca не вышел на работу на следующий день каждый третий учитель, передает РИА «Новости». «Я не могу назвать точных цифр, но согласно тем данным, которые мы собрали, как минимум у каждого третьего была реакция на вакцину, из-за которой он вынужден был остаться дома, – высокая температура (выше 38), мышечные боли, плохое самочувствие. В некоторых учебных заведениях - более половины. Причем чем моложе – тем тяжелее реакция. Я знаю случаи, когда люди вообще никогда не болели, а после прививки плохо себя почувствовали. Некоторые вышли на работу, но ушли с середины уроков», – рассказала генеральный секретарь по вопросам образования профсоюза «Рабочие комиссии» (CCOO) Мадрида Исабель Гальвин. При этом власти автономного сообщества Мадрид (включает столицу и области), начавшие массовую вакцинацию преподавателей, полицейских, пожарных, сотрудников Гражданской защиты на прошлой неделе вакциной AstraZeneca (минздрав Испании запретил ее применять людям старше 55 лет), заявляют, что эти данные явно преувеличены. Всего в регионе в государственных и полугосударственных школах работают 91 тыс. 200 человек, по последним данным, прививки сделаны 25 тыс., сообщили в совете по образованию сообщества Мадрид. Данных о том, сколько из вакцинированных не вышли на работу, в совете нет. «В любом случае речь идет об отдельных случаях, например, в понедельник 50 человек, во вторник и среду к нам не поступали данные о проблемах. Неправда, что вакцинация привела к проблемам, только к небольшим инцидентам, которые предполагались, поскольку вакцина AstraZeneca после первой дозы может спровоцировать некоторые побочные эффекты, такие как температура или мышечная боль», – заявили в совете образования регионального правительства. Одна из преподавателей литературы в Мадрите рассказала, что ее и коллег неожиданно вызвали делать прививку в прошлый четверг, в результате она пролежала с температурой и мышечными болями до воскресенья, в понедельник вышла на работу. Всего в учебном заведении, где она работает, многие учителя сообщают руководству, что чувствуют себя плохо, однако, завуч «уверена, что в большинстве случаев это неправда и они обманывают». Профсоюзы потребовали от властей проводить вакцинацию поочередно, а не делать прививки одновременно всем преподавателям одного учебного заведения. «Нет плана вакцинации, не известно, когда будут вакцинировать преподавателей старше 55 лет или с хроническими заболеваниями, из групп риска. Нет гарантий, что будут прививать тех, с кем контракты будут заключаться позже, или тех, кто сейчас находится на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, не вакцинируют людей, которые работают в школах по контрактам, – в столовых, транспорте, на уборке. А ведь чтобы гарантировать иммунитет, необходимо вакцинировать всех», – говорит Исабель Гальвин. Такая же ситуация сложилась и среди других госслужащих. «В день вакцинируют 250-300 сотрудников местной полиции, пожарных и сотрудников Гражданской защиты. Из тех, кому уже сделали прививку, плохо себя почувствовали 10-15%», – рассказал представитель по связям с общественностью Федерации службы обществу «Рабочих комиссий» (FSC-CCOO) Мадрида Сесар Перес. При этом он знает только приблизительные данные о местной полиции, аналогичная ситуация, уверен он, в Национальной полиции. Пока же службы здравоохранения рекомендовали тем, кому предстоит вакцинироваться, пить парацетамол до прививки и каждые шесть часов – в случае последствий – после. Также они рекомендуют не делать повторную прививку тем, кто уже переболел коронавирусом. Ранее украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca. Политолог Глеб Кузнецов объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД европейские обвинения в адрес России в «вакцинной дезинформации». Путин уточнил число вакцинировавшихся от коронавируса россиян 4 марта 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «На сегодняшний день свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол», – сказал он, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что хотя пандемия отступает, вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована. На Украине допустили введение нового локдауна 4 марта 2021, 14:47 Текст: Евгения Шестак

На Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «На Украине началась третья волна эпидемии», – заявил он. По его словам, в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся, передает ТАСС. Глава правительства допустил, что локдаун может быть вновь введен в том случае, «если большинство областей будут в «красной зоне карантина». Ранее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут. Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» президент Украины Владимир Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. В Кремле исключили гумпомощь в поставках вакцины за рубеж 4 марта 2021, 13:35 Текст: Евгения Шестак

Москва делает все возможное для удовлетворения зарубежных заявок на российскую вакцину от коронавируса, однако это не является гуманитарной помощью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что спрос на российские препараты достаточно большой, однако в первую очередь российская сторона старается ответить на запрос собственных граждан, передает РИА «Новости». «Да, действительно, есть желание и наших словацких партнеров и коллег получить эту вакцину, и РФПИ работает со словаками и будет удовлетворять их потребности. Это обычный режим, это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость. Стоимость эта, к слову, пониже, чем у других вакцин», – сказал Песков. Представитель Кремля не стал комментировать шутку премьера Словакии Игора Матовича, который пообещал России «Закарпатскую Украину» за поставку вакцины «Спутник V». «Все это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается», – добавил он. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Позже министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за данную шутку. Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). В Германии решили открыть книжные лавки и цветочные магазины 4 марта 2021, 02:33 Текст: Алексей Дегтярев

В Германии продлили карантинный режим до 28 марта, но разрешили открыть цветочные магазины и книжные лавки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель «Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад», – цитирует Меркель ТАСС. По ее словам, весна 2021 года будет отличаться от весны 2020 года. Также она отметила, что федеральные земли могут самостоятельно снимать ограничения. С 8 марта в стране планируется открыть книжные лавки, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. С 22 марта могут частично открыть рестораны, кинотеатры, розничные магазины. В январе канцлер Меркель объявляла о продлении карантина в Германии до середины февраля. В обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) она заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Позже Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В оборот в России выпущено 7,9 млн доз «Спутника V» 4 марта 2021, 15:55 Текст: Алина Назарова

В гражданский оборот в 1 марта выпущено 7,885 млн доз вакцины «Спутник V», заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. «На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 миллионов 885 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V», – сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации «О развитии национальной фармацевтической промышленности». Она также сообщила, что в настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины «КовиВак» производства Института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контролей ожидается во второй половине марта, передает РИА «Новости». По словам Трапковой, общий объем производства вакцин от коронавируса в стране к маю 2021 года по планам может составить более 50 млн комплектов. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. Минздрав Украины запретил разглашать условия закупки вакцин 4 марта 2021, 13:09 Текст: Евгения Шестак

Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки вакцины от коронавируса, заявила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова. «Цитирую: «обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19». Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents», – назвала Шаталова один из пунктов контракта, передает ТАСС. По ее словам, в случае нарушения условий контракт с производителем могут разорвать. Шаталова подчеркнула, что это требование направлено руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева. Украина закупает вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. Она получает за свои услуги 1% от стоимости закупленной партии. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями. Тем временем несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Стал известен способ проверить состояние крови после коронавируса 4 марта 2021, 08:47 Текст: Наталья Ануфриева

Одно из последствий нового коронавируса – нарушение свертываемости крови, перенесшим эту болезнь следует в течение полугода периодически сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), который показывает состояние свертывающей системы крови, заявил врач-трансфузиолог Андрей Звонков. Звонков пояснил, что если МНО «меньше 1,5, это тревожно, надо принимать препараты, разжижающие кровь, уменьшающие свертываемость», а если «больше 1,8-1,85 – все в порядке, можно не тревожиться, будет нормальная свертываемость крови и минимум риска развития тромбов, тромбоза», передает радио Sputnik. Однако «если параметр больше двух, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку». Медик посоветовал здоровым людям тоже не пренебрегать контролем за своим состоянием и периодически, например, раз в полгода, делать анализ крови. Особенно это важно для тех, кто относится к группе риска. «Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов», – пояснил Звонков. Ранее была установлена связь между группой крови и риском заболевания коронавирусом.