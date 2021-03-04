Рогозин рассказал о сложностях при запуске «Союза» со спутником «Арктика-М»

При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» на прошлой неделе возникли сложности из-за погодных условий, сильный ветер мог помешать пуску, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в новом выпуске программы «Линия генерального».

«У нас были сложности, связанные с метеоусловиями: очень низкий и сильный ветер. Часа за два до пуска мы довольно-таки серьезно переживали, потому что ветер был за пределами допуска на высоте до двух километров. Были сомнения, справится ли система управления ракеты-носителя «Союз-2.1б» именно с такой нагрузкой», – передает слова главы госкорпорации ТАСС.

Рогозин рассказал, что час до старта было проведено еще одно тестирование метеообстановки. «Разработчики самой системы управления (НПО Автоматики) и сами ракетчики (РКЦ «Прогресс») сказали, что ресурсы ракеты-носителя позволяют обеспечить этот пуск. Тем не менее волновались до последнего момента», – пояснил он.

Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе 28 февраля был запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.

Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, какие задачи, кроме прогноза погоды, способна решать «Арктика-М» и что означает запуск этого аппарата, предназначенного для наблюдения над северными широтами нашей страны.