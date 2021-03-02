Россия начала освоение Арктики с помощью космоса

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США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального

2 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
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Что ждет российский газ после зимних рекордов

Турция и Польша снова стоят в очереди за российским газом Стрингер/РИА Новости
Холодная зима открыла Европе глаза на сжиженный природный газ – надеяться на его поставки в самый критический момент не стоит. Рассчитывать можно только на российский трубопроводный газ. Европейцы, в том числе поляки, уже два месяца закупают его в рекордных объемах. Но ситуация начала меняться с приходом тепла – у российского газа на европейском рынке вновь появились конкуренты. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
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Саркози пострадал за Россию или за подлость

Саркози считает, что стал жертвой политического преследования Thibault Camus/АР/ТАСС
Бывший президент Франции Николя Саркози получил приговор – год тюремного заключения и еще два года условно. Проиграв в свое время выборы, он привлекал к себе внимание поддержкой России по наиболее важным для нее вопросам, включая статус Крыма. Но многие относятся к Саркози как к «пуделю» США и глобальных элит. Как трактовать беспрецедентный приговор, исходя из этого?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Не нужно считать трагедией возникновение России

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Познер выступал с этой мыслью уже годы назад – и ему уже тогда указывали на крайнюю безграмотность. Принятие православия – не событие в истории России. Это событие, которое ее создало. Подробности...
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Как выглядит концлагерь «Украина»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Почему не любят Горбачева

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Живите долго, Михаил Сергеевич. И попробуйте хоть поздно, да выдавить из себя те простые слова, которые народ наш испокон произносит в Прощенное воскресенье; которые нашел в себе силы сказать в новогоднюю ночь-2000 даже ваш «наследник» Борис Ельцин. Подробности...
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У Украины нет сердца

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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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    Россия начала освоение Арктики с помощью космоса

    Космический аппарат «Арктика-М» успешно выведен на орбиту    2 марта 2021, 18:00
    Фото: roscosmos.ru
    Текст: Михаил Котов

    Прогноз погоды, особенно зимой, должен стать гораздо более точным – по крайней мере, надежду на это дает новый российский космический аппарат. Спутник «Арктика-М» вышел на целевую орбиту. Какие задачи, кроме прогноза погоды, способна решать «Арктика-М» и что означает запуск этого аппарата, предназначенного для наблюдения над северными широтами нашей страны?

    28 февраля 2021 года произошло явно недооцененное публично событие – на высокоэллиптическую орбиту был выведен новый российский космический аппарат «Арктика-М». Этот спутник будет решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Обеспечивать круглосуточный непрерывный мониторинг северной территории Российской Федерации и морей Северного Ледовитого океана, а также ретрансляцию сигналов системы «Коспас-Сарсат».

    Редкая орбита

    Большинство спутников дистанционного зондирования Земли расположены на геостационарных или геосинхронных орбитах, достаточно далеко от поверхности нашей планеты. Геостационарная орбита, расположенная над экватором на высоте 35 786 км, – отличный вариант для метеорологических спутников.

    С такого расстояния отлично видно Землю целиком, и пусть мелкие детали не различить, можно прекрасно наблюдать за погодой в большинстве регионов планеты. Именно на такой орбите работают с 2011 года российские космические аппараты «Электро-Л» (в настоящее время активны два аппарата, запущенные в 2015 и 2019 годах).

    «Электро-Л» обеспечивают российских ученых и метеорологов отличными снимками практически всей земной поверхности, кроме полярных и приполярных регионов. Геостационарная орбита расположена над экватором Земли, и все северные регионы видны «по касательной».

    Для того, чтобы исправить эту ситуацию, были созданы спутники серии «Арктика-М». Они будут функционировать на специальной высокоэллиптической орбите типа «Молния». Эта орбита похожа на очень вытянутый эллипс, и большую часть времени на орбите космический аппарат проводит у максимально удаленной от Земли точки, апогея, который для орбиты «Молнии» проходит над Северным полушарием. Это позволяет спутникам «Арктика-М» наблюдать арктические регионы нашей планеты и передавать высокоточные изображения.

    Мне сверху видно все

    «Арктика-М» похожа на своего предшественника «Электро-Л» и построена на такой же космической платформе «Навигатор». Есть лишь несколько отличий. Например, «Арктике» приходится четыре раза за сутки преодолевать радиационный пояс ван Аллена, расположенный на высоте от 4 до 17 тыс. км над поверхностью Земли. Для этого у космического аппарата специальная усиленная радиационная защита.

    Насколько хорошо «Арктика» видит Землю? Раз в 15–30 минут космический аппарат производит съемку Земли с разрешающей способностью от 1 до 7 км на пиксель. То есть объекты размером менее километра не разглядеть, зато отлично видны огромные циклоны и погодные фронты, участки облачности, в общем, все, что требуется для составления подробных карт погоды.

    Точность разрешения зависит от диапазона сканирования. «Арктика-М» может работать как в инфракрасном, так и в видимых диапазонах. Инфракрасный диапазон очень нужен во время работы в зимний период, когда на северных территориях полярная ночь.

    Кроме этого, космический аппарат осуществляет замер температуры с точностью до 0,1 градуса, передает данные между наземными метеорологическими станциями, а система «Коспас-Сарсат» ретранслирует сигналы от аварийных буев, которыми оснащаются в настоящее время практически все суда. Для того, чтобы обеспечивать круглосуточное наблюдение, требуется как минимум два аппарата «Арктика-М». Предполагается, что второй отправится на орбиту уже в конце 2021 года. Срок службы аппаратов – как минимум семь лет.

    Игра вдолгую

    Зачем России нужно такое пристальное метеорологическое наблюдение за Арктикой? В первую очередь для составления максимально точной карты погоды. Арктические циклоны, особенно в зимнее время, очень сильно влияют на погоду над территорией России, достаточно вспомнить последние месяцы. При помощи космических аппаратов серии «Арктика» можно будет предсказывать их приход с гораздо большей точностью.

    Кроме того, изучение арктических территорий очень важно для ученых. Насколько процесс мирового изменения климата влияет на арктические территории, как меняется ежегодная температура воздуха в полярных областях? Космические аппараты позволят составить точные прогнозы на ближайшие годы и улучшат понимание процессов, происходящих над Северным Ледовитым океаном.

    Погодная ситуация в регионе также будет важна для работы Северного морского пути, при помощи которого каждый год все больше судов перевозят газ и другие грузы. Метеорологическая карта этих широт позволит определить наилучшее время для проводки караванов и даже следить за общей ледовой обстановкой в регионе.

    Все это показывает, что Россия потихоньку реализует свою арктическую программу, постепенно делая этот регион все более удобным для работы, судовождения и добычи полезных ископаемых. Большинство ученых сходятся на том, что в ближайшие годы климат в северных регионах России будет становиться все более мягким, а в долгосрочной перспективе может стать гораздо более комфортным для жизни.

    А значит, самое время готовиться к максимально эффективному использованию этой возможности для страны.

    Добывать недоступные прежде полезные ископаемые, водить караваны судов (к слову, проход из Германии в Китай Северным морским путем почти в полтора раза короче, чем классический вариант через Средиземное море и Суэцкий канал). В настоящее время Россия – единственная в мире страна, имеющая на вооружении атомные ледоколы. Суда типа «Арктика» (проект 22220) способны проходить лед толщиной до 2,8 м, а заложенный недавно атомный ледокол «Лидер» (проект 10510) будет способен пробиться сквозь лед толщиной до 4,3 м.

    Ведется работа и с улучшением качества жизни. Плавучая атомная электростанция ПАТЭС «Академик Ломоносов» первый сезон давала свет и тепло жителям полярного города Певек.

    Российская космическая программа работы с северными территориями не закончится «Арктикой-М». Уже сейчас создаются космические аппараты для работы на низкой околоземной орбите и слежением за ледовым покровом, они помогут в ледовой проводке ледоколов и судов. Анонсирована программа космических аппаратов для обеспечения региона связью и широкополосным интернетом. Россия идет в Арктику, и делает это всерьез. В том числе – из космоса.


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