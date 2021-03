В Москве несовершеннолетний хоккеист впал в кому после перелома шеи Видео исполнения гимна России канадским тренером «Магнитки» впечатлило пользователей 4 марта 2021, 19:46

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Майк Пелино исполнил гимн России перед началом второго матча серии Кубка Гагарина с «Барысом», в Сети оценили видео его исполнения. «Канадский тренер «Металлурга» Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера», – говорится в Twitter КХЛ. Канадский тренер "Металлурга" Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера.#КубокГагарина pic.twitter.com/wPBsBlNVTs — КХЛ (@khl) March 4, 2021 «Круто!» – написал в комментарии к видео пользователь под ником Uwe Langran. «Красавчик!» – прокомментировал Алексей Аношин. 61-летний канадский хоккеист Пелино работает в России с 2013 года, в данный момент является тренером магнитогорского «Металлурга». Ранее был ассистентом главного тренера в «Авангарде» из Омска, а также главным тренером ярославского «Локомотива».

Жительница Одессы назвала украинский язык «говяжьим» 4 марта 2021, 08:43 Текст: Евгения Шестак

Новый скандал на языковой почве разразился на Украине: покупательница одного из магазинов в Одессе резко высказалась об украинском языке, назвав его «говяжьим». По информации местного портала 048.ua, посетительницу магазина не устроило, что продавец говорит с ней на национальном языке. По словам женщины, она не понимает украинский, в связи с чем предложила продавщице вспомнить, «кем были первые граждане в истории города». Также женщина потребовала персонал магазина в разговоре с ней перейти на русский. Государственный язык Украины она назвала «говяжьим». Также в этот момент в магазине находился мужчина. Он написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском языке. При этом администраторы магазина никаких нарушений в произошедшем не увидели. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. «Скопинский маньяк» нарушил условия надзора после освобождения 4 марта 2021, 11:16 Текст: Евгения Шестак

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву, сообщил осведомленный источник. Мохов совершил правонарушение, поскольку его пригласили на съемки ток-шоу в Москву. Адвокат Игорь Ким рассказал каналу «360», что «скопинский маньяк» при выходе из колонии получил предписание, по которому должен был прибыть в свой родной город в Рязанской области к определенному сроку. «Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, на ток-шоу», – заявил Ким. Отмечается, что участие бывшего заключенного в ток-шоу также является нарушением. «Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием», – подчеркнул Ким. Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22:00). Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов. Журналистка в вечернем платье потроллила возмущенную «бомжовыми людьми» Нарусову 4 марта 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Журналистка Софико Арифджанова сфотографировалась у здания Совфеда в вечернем платье, ответив таким образом на слова сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой, которую возмутили одиночные пикетчики «бомжового вида». В ходе заседания мать телеведущей Ксении Собчак заявила, что ее возмущают «маргинальные люди» возле Совета Федерации, которые приходят туда со своими требованиями. «Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, то неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями», – заявила Нарусова. Позже она пояснила, что ее возмущение вызвал пикет, когда на крыльце Совета Федерации «стоял какой-то придурок» с плакатом, который требовал привлечь к ответственности президента СССР Михаила Горбачева, пишет «Московский комсомолец». В ответ Нарусовой Арифджанова сфотографировалась у Совета Федерации в вечернем платье и меховой накидке. В руках у журналистки был плакат с надписью: «Нарусова, а так ок?». Фото с акции Арифджанова разместила в Facebook. Вашингтон захотел установить диалог с Москвой и Пекином по военным технологиям 4 марта 2021, 00:01 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты хотят установить с Россией и Китаем субстантивный диалог по новым военным технологиям, в том числе по стратегической стабильности, говорится в американской стратегии нацбезопасности. «Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности», – цитирует РИА «Новости» распространенные Белым домом положения стратегии нацбезопасности США. Также в документе говорится, что Соединенные Штаты открыты к новым договоренностям по контролю над вооружениями, Вашингтон желает восстановить свой авторитет в этой области. «Мы отведем угрозу дорогостоящих гонок вооружений и восстановим наш авторитет, как лидера, в контроле над вооружениями. Поэтому мы действовали быстро, продлив договор СНВ-3 с Россией», – отмечается в стратегии. «Там, где возможно, мы будем также добиваться новых договоренностей по контролю над вооружениями. Мы примем меры, чтобы сократить роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, но в то же время обеспечим, чтобы стратегическое сдерживание оставалось безопасным, прочным и эффективным, и чтобы наши обязательства по сдерживанию перед нашими партнерами оставались крепкими и заслуживающими доверия», – сообщается в документе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти видят Россию в качестве ключевого партнера по урегулированию ядерной проблемы Ирана. Прототип Starship взорвался после приземления в Техасе 4 марта 2021, 02:45

Фото: REUTERS/Gene Blevins

Текст: Алексей Дегтярев

Прототип космического корабля Starship компании Spacex взорвался после посадки во время испытательного полета в американском штате Техас. Starship стартовал в районе поселка Бока-Чика в Техасе в 18.15 по местному времени (2.15 мск), специалисты SpaceX планировали, что корабль за несколько минут поднимется на высоту около 10 километров, после чего плавно спустится на посадочную площадку, передает ТАСС. Однако после посадки часть корабля охватило пламя, через несколько минут после этого корабль взорвался. #Breaking: The SpaceX #SN10 Starship has exploded after landing. pic.twitter.com/GxAdTHti5M — scott budman (@scottbudman) March 3, 2021 За несколько часов до испытаний попытка запуска была экстренно отменена уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск отменяли из-за неверных настроек тяги двигателей. Ранее прототип Starship также взрывался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас. Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность. Снайпер застрелил эвакуировавшего детей сотрудника МВД ДНР 3 марта 2021, 23:07 Текст: Алексей Дегтярев

В Донбассе сотрудник МВД Донецкой народной республики погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных, сообщили в пресс-службе ведомства республики. «В результате снайперского обстрела погиб сотрудник МВД ДНР», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. В среду днем на линии соприкосновения в районе ясиноватской промзоны между позициями украинских военных и Народной милиции ДНР нашли группу детей, в район отправили следственно-оперативную группу для их эвакуации. «В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы», – пояснили в ведомстве. В феврале сообщалось, что сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер, огонь велся с направления населенного пункта Луганское, находящегося под контролем Киева. Подозреваемого в растлении 53 мальчиков священника отдали под суд 4 марта 2021, 10:49

Фото: my.mail.ru/mail/yabramov_81

Текст: Наталья Ануфриева

Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области (ЕАО), которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчика, отправлено в суд, сообщил источник в силовых структурах. Источник сообщил, что «уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд», прокуратура обвинение поддержала, передает РИА «Новости». О завершении расследования дела источник сообщил в конце декабря. В Следственный комитет в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма Святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вел с 2007 года. Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания. Ранее Ватикан официально признал бывшего американского кардинала Теодора Маккаррика укрывателем священников-педофилов. Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки. Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатскую Украину за «Спутник V» 3 марта 2021, 21:16

Фото: Rafal Guz/EPA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Потом он объяснил, что это была шутка. Шутка премьера Словакии прозвучала в эфире Radio Express. На вопрос журналиста о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Видео с интервью было размещено в Facebook радиостанции. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Пригожин предложил Кадырову продать его ФБР по частям 4 марта 2021, 14:45

Фото: Елена Афонина/Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Предприниматель Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР на тему вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв «подробности» своего нахождения в Чечне. «Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза – в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович – человек гостеприимный», – говорится в ответе Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте». Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов. Кадыров раскрыл ФБР местонахождение Пригожина и попросил вознаграждение 4 марта 2021, 09:18

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск российский предприниматель Евгений Пригожин находится в Грозном, и с иронией попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов. «Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж 250 тысяч долларов! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», – написал Кадыров в Telegram. Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными. «Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте – не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», – сыронизировал Кадыров. Он подчеркнул, что сразу после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина. «В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю», – добавил глава Чечни. Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании 4 марта 2021, 15:39

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Укладка труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании продлится до сентября 2021 года, сообщило Морское управление Дании (DMA). К трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский». Работы будут проводиться вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода, передает РИА «Новости». В районах, где будут вестись работы, движение других судов будет ограничено. «Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) – 7)», – сказано в сообщении. Ранее работы планировалось завершить до конца апреля. При этом Газпром подчеркивал, что заострять внимание на сроках строительства газопровода не стоит, важен сам запуск проекта. Тем временем правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. США решили укрепить сотрудничество с Арменией за 150 тыс. долларов 4 марта 2021, 06:43 Текст: Наталья Ануфриева

Госдепартамент США выделит 150 тыс. долларов на укрепление партнерских отношений Вашингтона и Еревана, говорится в описании соответствующего гранта. В документе указывается, что средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют «развитию взаимодействия» двух стран, передает RT. «Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определенной области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», – отмечается в тексте. В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей США и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе – в частности, речь идет о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана. Кроме того, деятельность будущих подрядчиков может быть направлена на развитие потенциала армянских СМИ, «демократии, гражданского общества и верховенства права» в стране. Ранее сообщалось, что Госдеп собрался содействовать развитию правоохранительных органов Армении. Также в США призывали ВС Армении не вмешиваться в политику. Напомним, ВС Армении потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Также он призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». Также премьер неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». Кремль призвал Киев прекратить провокации в Донбассе 4 марта 2021, 14:08

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Москва глубоко озабочена из-за обострения ситуации в Донбассе, в Кремле рассчитывают, что Киев сможет удержать свои формирования от провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярно, то ли еще что-то... от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности. Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под Минским комплексом мер», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Представитель Кремля выразил надежду, что партнеры по «минской четверке» также будут использовать свое влияние для сдерживая ситуации в Донбассе. «Рассчитываем также на то, что все наши партнеры по «минской четверке» тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через «красную черту», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о готовности Кремля оказывать воздействие на формирования, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса, для возвращения к перемирию, Песков ответил, что Кремль и так постоянно это делает. «Кремль собственно постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась», – сказал Песков. По его словам, в Кремле с глубокой озабоченностью наблюдают за обострением ситуации в Донбассе и тщательно анализируют ситуацию. Он отметил, что обстрелы со стороны украинских формирований происходят все чаще, фиксируется вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем. По его словам, речь уже не идет о «партизанских вылазках» со стороны Украины. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В МИД назвали фантастикой сообщения о «вывозе золота» из Венесуэлы на самолетах России 4 марта 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

Источник в российском министерстве иностранных дел назвал «ненаучной фантастикой» сообщения о том, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей перепродажи. «Этот вопрос следует адресовать венесуэльскому оппозиционеру, которому если и что привиделось, пусть нам расскажет. Мы подобного рода ненаучную фантастику не комментируем», – сказал источник РИА «Новости» в МИД. Так он прокомментировал сообщения AFP, согласно которым венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес обвинил власти в том, что в 2020 году они вывозили из страны золото на российских самолетах в Мали, в обмен получая доступ к валюте, по информации венесуэльской оппозиции, золото перепродавалось в ОАЭ, а власти Венесуэлы получали за перепродажу доллары и евро. Летом прошлого года суд в Лондоне признал оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, лишив тем самым правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов, хранящемуся в Банке Англии. Москва возмутилась этому решению Лондона.