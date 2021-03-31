Названы преимущества России в случае конфликта с НАТО Австралия решила создать собственные управляемые ракеты В России предложили создать «умную» артиллерию из устаревших орудий 31 марта 2021, 08:51 Текст: Дмитрий Зубарев

ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях, что позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщили в пресс-службе «Сигнала». На вооружении армии России имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь ведутся также в ручном режиме боевыми расчетам. В то же время требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое инфополе в режиме реального времени. «Специалисты ВНИИ «Сигнал» провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы», – передает РИА «Новости» ответ компании на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами. В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, «могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения». Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ «Сигнал», «были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления». Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ «Сигнал», позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Ранее в марте на полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата.

ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому» 29 марта 2021, 16:17

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж. В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает. Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером. Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках 30 марта 2021, 11:42

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящее обсуждение в Бундестаге факта использования российских навигационных устройств на немецких военных подлодках. Ранее об этом сообщило издание Bild. «Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар. «Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт. Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник. «Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар. Во вторник стало известно, что Бундестаг собрался обсудить информацию о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она также добавила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах на немецких подводных лодках. Ранее издание Bild сообщило, что с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать еще в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U35 (в эксплуатации с 2015 года) и U36 (с 2016-го). По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье. В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео 28 марта 2021, 11:01

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Опубликовано видео подготовки подводной лодки «Великий Новгород» к пуску крылатых ракет «Калибр», предназначенных для поражения целей на земле. Когда подводная лодка готовится к залпу ракет «Калибр», она сначала принимает подводное положение, производя залп уже под водой. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин объяснил, что к самой ракете была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды на заданный курс, сообщает телеканал «Звезда». «Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная – и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», – сказал он. По словам Сопина, никаких ощущений или тряски от запуска ракетных торпед внутри самой подводной лодки экипажем не ощущается. Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев заявил газете ВЗГЛЯД, что размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России. Названы преимущества России в случае конфликта с НАТО 30 марта 2021, 15:10

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Шведская газета Aftonbladet объяснила, почему в случае конфликта у России будет преимущество перед Североатлантическим альянсом. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление. Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс – не более 43, передает РИА «Новости». Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах. Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. «Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», – считает один из исследователей, Кристер Паллин. В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран – членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны. США признали превосходство России в электромагнитной борьбе 29 марта 2021, 11:39 Текст: Алина Назарова

США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум. Специалисты Счетной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе подчеркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона, передает RT. «Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум. По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Так, в заявлении отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран». Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется. «Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», – подчеркнул Киршбаум, передает РИА «Новости». Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами. В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре. Из данных доклада следует, что Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в 2020 году. В прошлом году сообщалось, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе. Перспективные российские прицелы испытают в Арктике 29 марта 2021, 17:21

Фото: zenit-optics.ru

Текст: Елена Мирошниченко

В Арктике будет проведена опытная эксплуатация новых прицелов, в том числе ПО 3-12×50 «Зенит», которые холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» передал ВМФ России, сообщили в пресс-службе компании. «Службы ВМФ России выступили с предложением протестировать во время экспедиции на Новую Землю оптические устройства, предназначенные в том числе для ведения прицельной стрельбы. С продукцией они познакомились в ходе специальной выставки оборонной техники, созданной предприятиями «Швабе». В ходе мероприятия представители ВМФ РФ проявили особый интерес к оптическому прицелу ПО 3-12×50 «Зенит», – рассказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что прибор позволяет стрелку обнаружить и распознать цель на удалении не менее 1200 метров, обеспечивает высокоточную стрельбу из нарезного оружия до 338WM калибра включительно. В «Швабе» добавили, что выпускается данная модель с различными видами прицельной сетки, учитывающими баллистику и тип применяемого патрона в широком диапазоне ввода поправок. В компании рассказали, что прицел уже передан для испытания в Арктике службам ВМФ России. По заявлению холдинга, «изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирующими применение в условиях полярного холода». Во время испытаний ВМФ предстоит проверить его устойчивость к воздействию более серьезных факторов окружающей среды. Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения. Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза. Бундестаг собрался обсудить российские системы на кораблях ВМС Германии 30 марта 2021, 03:58 Текст: Антон Антонов

Информация о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами, вынесена на обсуждение в комитете бундестага по вопросам обороны, сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она заявила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах, передает РИА «Новости». Напомним, немецкие СМИ сообщили, что военные подводные лодки Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские Ту-142 совершили полет над Северным морем 29 марта 2021, 21:06 Текст: Елизавета Булкина

Два российских Ту-142 выполнили полет над Северным морем и в Северо-Восточной Атлантике, сообщило министерство обороны. «Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области», – передает сообщение Северного флота РИА «Новости». Продолжительность полета составила около 11 часов. Над Баренцевым морем самолеты сопровождали Су-33. «Полет самолетов Ту-142 проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. (…) За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря», – цитирует сообщение пресс-службы Северного флота ТАСС. Ранее российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем. Уникальный самолет РЭБ принял участие в учениях в Забайкалье 30 марта 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

На плановом летно-тактическом учении авиационных частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, применен уникальный самолет с новой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в Минобороны. «Экипажем самолета в ходе учения были выполнены задачи по радиоэлектронному подавлению и выводу из строя систем управления условного противника обеспечивающих спутниковую навигацию и радиосвязь», – передает официальный сайт Минобороны. Также с помощью специального оборудования отдельно был проработан вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами и системами противовоздушной обороны «противника». Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире. По его словам, разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях, при их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий. Установлены сроки переделки БПК «Адмирал Виноградов» во фрегат 30 марта 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота (ТОФ) по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников» станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты «Калибр-НК», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Предполагается, что ремонт и модернизация БПК «Адмирал Виноградов» начнется в 2021 году с возвращением в состав флота в 2024-2025 годах», – сообщил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, линия на модернизацию БПК проекта 1155 во фрегаты – а таких сейчас в составе ВМФ России пять кораблей, не считая «Маршала Шапошникова» и «Адмирала Виноградова» – будет продолжена. Напомним, в ноябре большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил эсминец американских ВМС, который зашел за линию государственной границы России на два километра. Крупномасштабные учения РВСН начались в Омской области 29 марта 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Стартовала контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с привлечением более трех тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны. Отмечено, что в ходе учений «на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа», передает ТАСС. Основная цель учений – «совершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всех видов обеспечения», сказано в пресс-релизе. В общей сложности к учениям привлечены «более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники», информирует ведомство. «В ходе проверки особое место займет командно-штабное учение, проводимое под личным руководством командующего РВСН с Барнаульским ракетным соединением», – сказано в сообщении. По данным Минобороны, проверка плановая, проводится комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения. «Среди основных целей проверки – оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного объединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год», – говорится в сообщении. Комиссия «проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач по предназначению, сообщает Минобороны. Напомним, в декабре Минобороны сообщило, что ВС России в ходе тренировки ядерных сил провели запуск двух баллистических ракет, а также нескольких крылатых ракет, учения проводились под руководством президента Владимира Путина. Судно СФ вышло на поиск затонувших в годы ВОВ подлодок 29 марта 2021, 09:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло на поиск подводных лодок, погибших в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота. Судно приступило ко второму этапу комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну». «За время выхода, который продлится около 10 суток, гидрографы планируют выполнить поиск погибших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок Северного флота типа М – «Малютка»: М-122 (погибла в 1943 году) и М-175 (погибла в 1942-м). Также планируется обследовать места расположения немецких минных заграждений «Бантос-А» и «Бантос-Б», – передает ТАСС сообщение флота. В пресс-службе напомнили, что в предыдущие годы при поиске подводной лодки М-122 были обнаружены несколько затонувших кораблей и судов, в том числе носовая часть советского транспорта «Тбилиси», погибшего в 1945 году, однако саму «Малютку» тогда найти не удалось. Исследовательские работы североморцы выполнят попутно с решением плановых задач по океанографическому изучению Баренцева моря в интересах общего мореплавания. Напомним, летом 2017 года совместная экспедиция России, Литвы и Латвии обнаружила на дне Балтийского моря советскую подводную лодку С-10, которая считалась пропавшей без вести вместе с 43 членами экипажа с июня 1941 года. Названы сроки перевооружения Барнаульского соединения на комплексы «Ярс» 29 марта 2021, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» будет завершено до конца 2021 года, сообщил в ходе командно-штабных учений командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. «Переоснащение ракетной дивизии позволит полностью завершить перевооружение мобильной группировки Омского ракетного объединения», – цитирует ТАСС Каркаева. По словам командующего, «все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение». В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков на комплексы «Ярс». В том же месяце в Минобороны сообщили, что в Барнаульском ракетном соединении состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс». «Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Танкисты ВВО отработали применение залпового огня на учениях в Бурятии 30 марта 2021, 08:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Снайперы танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) применили новые способы поражения цели на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия в рамках двухстороннего тактического учения, сообщили в Минобороны. «В учении, для эффективного поражения групповых целей, с военнослужащими до совершенства отработаны навыки применения залпового огня. Главным критерием выполнения данного упражнения является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника, при этом стрельба ведется по нескольким целям», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Также снайперами были отработаны вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от ста до 1,5 тыс. метров. Ранее снайперы миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) провели специальные учения на Рощинском полигоне в Самарской области, во время которых отрабатывали технику ведения «гуманного» огня, направленного на остановку наступления без причинения противнику смертельных ранений.