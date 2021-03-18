Боевые стрельбы ЗРС С-400 прошли в Бурятии САУ «Малка» применили на максимальную дальность на учениях в Амурской области 18 марта 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

На полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата, сообщили в Минобороны. По замыслу учения на удалении около 50 километров условный противник проводил мероприятия подготовки к наступлению на позиции наших войск. Для срыва наступательного замысла, командованием было принято решение задействовать дальнобойные орудия «Малка» в связке с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10». «Комплекс БпЛА передал точные координаты выявленных объектов в режиме реального времени на огневую позицию. Расчеты ввели поправки и залпом нескольких орудий поразили командный пункт и скопление техники. Далее орудия перешли на одиночный огонь, точечно уничтожая уцелевшие разведанные цели», – передает официальный сайт Минобороны. Там добавили, что применение комплекса БпЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширил ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия. Стрельбы проведены в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО. К нему привлечено более 2 тыс. военнослужащих объединения. Напомним, в ноябре для пушки «Малка» решили разработать боеприпасы нового поколения.

В Киеве напомнили «психующей» Москве о «непобедимых» украинских ракетах 17 марта 2021, 09:21

Фото: president.gov.ua/wikimedia.org

Текст: Алина Назарова

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует». По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США, пишет «Царьград». «Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитирует его украинское издание «Главред». По словам Жданова, испытания показали, что точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров. Кроме того, уверен он, поступление «Нептунов» в ВМС Украины уже заставило «психовать» Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Российские ракетчики оценили украинский «Нептун» 17 марта 2021, 12:58

Фото: rnbo.gov.ua

Текст: Андрей Самохин

«Ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен. Возможно, на Украине задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев. Так он прокомментировал заявление украинского военного эксперта о том, что Россия бессильна против «Нептунов». Российские корабли второго и третьего поколения сегодня имеют новейшие ракетные и пушечные средства вооружения, радиолокационные станции и системы навигации, отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Кроме того, мы постоянно работаем над их усовершенствованием. Это значит, что ракета «Нептун» для России – это несложная цель, которую мы можем своевременно обнаружить и уничтожить», – констатировал эксперт. Ранее бывший сотрудник оперативного отдела Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует». По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитировало Жданова украинское издание «Главред». «Ракета «Нептун» – не новая разработка украинских специалистов, а старое изобретение еще советских времен. Это оружие достаточно известное, никаких секретов для России в нем нет. Возможно, на Украине эту ракету усовершенствовали, задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – отметил Хатылев. Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, «Нептун» – это модернизированная противокорабельная многофункциональная советская ракета К-35, которой вооружали самолеты Ту-22, корабли и береговые ракетные комплексы «Бал». «В советское время это действительно была передовая разработка, предназначенная для уничтожения авианосцев и корабельных группировок, – сказал Бижев. – Система заключала ноу-хау: ракета могла выходить на атаку сверху, но у самой воды становилась горизонтально, атакую корабль на высоте 30-50 метров над уровнем воды, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение. Понятно, что украинцы усовершенствовали ее, возможно увеличили дальность полета с прежних 300 километров, но кардинально изменить тактико-технические характеристики, в частности, скорость они не в состоянии». «Изделие разработано киевским КБ «Луч». Вся информация по нему приходит только с украинской стороны, но доверия этому источнику информации нет, – сказал военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. – Изделие создано не на ровном месте. Задел существует еще с советского времени, аналоги ракеты разрабатываются и в Китае и в Индии и в Пакистане. Это не говорит о каком то сумасшедшем уровне высоких технологий. Ракета дозвуковая, летит на небольшой высоте, что уже давно не новость. Заявленная дальность в 300 километров, но непонятно на какой высоте достигается». По оценке Бижева, испытания ракеты Украина может проводить только на Черном море – полигонов у нее нет – и как только такие испытания пройдут средства разведки Черноморского флота, получат и проанализируют все характеристики «Нептуна». На ваш взгляд Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году? Да

Нет

Не знаю

Теоретически, ракету можно использовать и для защиты и для нападения, например на черноморский сухогруз, в свою очередь указал Денисенцев. «Можно попытаться атаковать и российские военные корабли, но нужно думать о последствиях и вероятностях успеха этой акции», – добавил эксперт АСТ. Но, отметил Денисенцев, одно дело – создать один экземпляр вооружения, другое – развернуть большую серию. Есть большие сомнения в возможностях Украины наладить производство «Нептунов», отметил военный эксперт. «Существует значительная проблема с носителями данных ракет, – указал Денисенцев. – Изначально предполагалось и береговое, и морское базирование. Осталось только береговое. Производственные возможности для выпуска носителей ограничены». Также есть сомнения в том, что «Нептун» будет востребован на внешнем рынке, заметил эксперт. «У американцев есть противокорабельная ракета Harpoon, и в целом, предложений в этой нише вооружений достаточно», – напомнил Денисенцев. Что касается противодействия «Нептунам», то не стоит также забывать об эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в свою очередь отметил Хатылев. «У России есть возможность создавать помехи ракетам противника, что значительно повышает результативность ведения боевых действий. Однако самое главное не то, насколько эксклюзивная и модернизированная техника на вооружении у страны, а то, кто ей управляет. В России и боевые расчеты, и командование, их уровень подготовки и способность выполнять задачи в сложной обстановке находятся на высочайшем уровне», – подчеркнул он. «На Украине же часто забывают об этом важном факторе. Каким бы современным не было оружие, если один из командиров побежит, всей системе конец. Мы уже молчим о том, что такое вооружение нужно поставить на серийное производство, а этот процесс занимает годы, а не пару месяцев. Для этого нужен высокий уровень кооперации на всех стадиях, который на Украине оказался просто уничтожен», – заключил Хатылев. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга 15 марта 2021, 19:36 Текст: Абдулла Шакиров

В Санкт-Петербургский городской суд с грифом «Совершено секретно» поступило дело в отношении сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского, обвиняемого в передаче карт Генштаба. «Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). К производству уголовное дело пока не принято. Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье», – сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. В мае 2018 года петербургский историк и кладоискатель Антон Коломицын купил за 9 тыс. рублей диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов. Позже выяснилось, что карты представляют государственную тайну, было возбуждено уголовное дело. В январе 2020 года Коломицын был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В феврале его объявили в розыск из-за неявки к следователю для проведения следственных действий. Сообщалось, что мужчина выехал в Нидерланды и был объявлен в международный розыск. Назван срок передачи ВМФ последней подлодки серии «Варшавянка» 18 марта 2021, 05:32

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Последняя в серии подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» будет передана ВМФ России в 2024 году, сообщил генеральный директор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. «Шестая лодка будет передана флоту в 2024 году, строительство серии будет завершено», – приводит слова Бузакова РИА «Новости». Бузаков напомнил, что пятую и шестую лодки проекта 636.3 для ВМФ (Тихоокеанского флота) заложат ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ. Напомним, в начале марта «Адмиралтейские верфи» назвали сроки спуска на воду третьей «Варшавянки» для Тихоокеанского флота России. В феврале гендиректор предприятия Александр Бузаков назвал сроки закладки пятой и шестой подлодок проекта 636.3 для ТОФ. Разведчики ВВО впервые навели «Искандер» с помощью новейшего комплекса «Стрелец» 16 марта 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведчики мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, выполнили задачи по передаче разведанных целей для поражения ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», сообщили в Минобороны. «В ходе учения разведчики и расчеты ракетных комплексов действовали на разных полигонах на удалении несколько десятков километров. Для отработки наведения ОТРК разведчики впервые применили современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Разведывательные группы, действуя в авангарде своих подразделений, выявили командный пункт и скопление техники условного противника, определили координаты целей и передали их точное месторасположение для дальнейшего уничтожения», – сообщил официальный сайт Минобороны России. Там добавили, что точные координаты целей удалось разведать и передать в режиме реального времени благодаря применению КРУС «Стрелец». Информация передавалась через командный пункт с использованием нескольких защищенных каналов связи. В свою очередь расчеты ОТРК «Искандер» получив информацию, провели электронный (учебный) пуск баллистических и крылатых ракет. После выполнения задачи расчеты оперативно сменили позиции для ухода от возможного ответного удара. Ранее РСЗО «Град» в связке с новейшими средствами разведки КРУС «Стрелец» и БПЛА «Орлан-10» провели учебные стрельбы в Амурской области на полигоне Трехречье. В Брянске начался суд над блогером за клевету на ветерана 17 марта 2021, 18:32 Текст: Ксения Панькова

Суд в Брянске начал рассмотрение дела в отношении блогера и юриста Сергея Маслова, который обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза, заседания будут проходить в закрытом режиме, сообщили в Брянском областном суде. «Сторона обвинения – прокуратура Брянской области, заседания будут проходить в закрытом режиме до момента оглашения резолютивной части», – рассказали в суде, передает РИА «Новости». Брянский блогер и юрист Сергей Маслов обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза. В августе на Youtube был опубликован ролик, в котором адвокат рассказал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В отношении Маслова было возбуждено уголовное дело за клевету. На среду было назначено первое судебное заседание по делу. Напомним, депутаты подготовили поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет. Все думские фракции поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов. 20 февраля суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Корабли Балтфлота возобновили антипиратский поход в Индийском океане 15 марта 2021, 20:28 Текст: Абдулла Шакиров

Корабли Балтийского флота после завершения программы захода в порт Омана Салала продолжили выполнение задач в рамках регулярного присутствия сил ВМФ России в пиратоопасных районах Аденского залива и Африканского рога, сообщили пресс-служба флота. Вахту Индийском океане несут корвет «Стойкий» и танкер «Кола», передает РИА «Новости». Уточняется, что во время кораблей Балтфлота в Салалу экипажи пополнили корабельные запасы и провели осмотр кораблей. За время, проведенное в Индийском океане, экипаж корвета «Стойкий» отработал десятки учений: военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группа антитеррора отработала антипиратские учения. В дальнем походе корабли Балтфлота находятся с декабря 2020 года. В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника. Госдума одобрила миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов 16 марта 2021, 15:12 Текст: Наталья Ануфриева

Госдума одобрила во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Поправками в Уголовный кодекс предусматривается, что публичное «оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» может повлечь штраф в размере до 3 млн рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок, передает ТАСС. Если данное преступление было совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. Согласно изменениям, вносимым в Кодекс России об административных правонарушениях, публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение этих преступлений, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и Интернет, повлечет наложение штрафа на юридических лиц в размере до 5 млн рублей. Ранее в Общественной палате поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов. В Калининградской области сформировали мотострелковую дивизию 17 марта 2021, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Мотострелковая дивизия сформирована в Калининградской области в составе дислоцированного там 11-го армейского корпуса (АК) береговых и сухопутных войск Балтийского флота, сообщил источник в силовых структурах региона. «Мотострелковая дивизия в составе 11-го армейского корпуса сформирована», – сообщил источник ТАСС. Эту информацию косвенно подтвердили в пресс-службе Балтийского флота, по данным которой «подразделения мотострелковых соединений армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированные в Калининградской области, были подняты по тревоге и совершили марши на общевойсковые полигоны флота». «К выполнению поставленных задач привлечены свыше 1,5 тыс. военнослужащих и задействованы более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники», – отмечается в сообщении пресс-службы. Ранее в составе 11-го армейского корпуса значилась мотострелковая бригада.



В декабре 2020 года источник в силовых структурах Калининградской области сообщал о грядущем в 2021 году формировании мотострелковой дивизии в регионе. Тогда в состав нового соединения планировалось ввести отдельные мотострелковый и танковый полки, а также отдельную мотострелковую бригаду. Липецкий депутат организовал у себя дома склад боеприпасов времен ВОВ 16 марта 2021, 15:38 Текст: Абдулла Шакиров

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении депутата одного из сельских поселений Воловского района, у которого обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает региональное следственное управление СК. По версии следствия, депутат незаконно хранил в своем гараже и в опустевшем родительском доме немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов «Маузер» для винтовок и карабинов образца 1935 – 1942 годов, ручных, танковых и авиационных пулеметов, ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину, а также пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около 10 килограммов, говорится на сайте ведомства. На допросе мужчина рассказал, что собирал арсенал времен войны для личной коллекции в течение трех лет, проводя раскопки. Сотрудниками инженерно-технического подразделения ОМОН управления Росгвардии и УМВД по Липецкой области проведено обследование обнаруженных боеприпасов, все они идентифицированы и изъяты. Эксперты сообщили, что оружие пригодно для стрельбы. Депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). В декабре прошлого года боеприпасов в Тербунском районе Липецкой области поисковики обнаружили крупный склад боеприпасов времен ВОВ. Всего удалось найти 99 снарядов. В ноябре 2020 года склад боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Брянской области. Россия и Белоруссия начали военные учения в Нижегородской области 15 марта 2021, 13:27 Текст: Алексей Дегтярев

В Нижегородской области начались совместные учения российских и белорусских военных, в них принимают участие порядка 300 военнослужащих из обеих стран, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). «В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало ротное тактическое учения с военнослужащими танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО и военнослужащими республики Белоруссия. Всего в ротном тактическом учении примет участие около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники», – цитирует сообщение округа ТАСС. Военные в ходе учений отработают действия по наступлению и обороне, штурм населенного пункта. В маневрах участвуют боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-72Б3. Ранее в марте танкисты Амурского объединения Восточного военного округа на полигоне в Забайкалье участвовали в тактических учениях с боевой стрельбой, 100 современных танков совершили марш-бросок на 2 тыс. километров. Россия провела ротацию МРК в Средиземном море 17 марта 2021, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сменил аналогичный корабль «Вышний Волочек» в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. В конце февраля сообщалось, что МРК «Орехово-Зуево» начал переход из Черного моря в Средиземное. «Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота (ЧФ) возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России в дальней морской зоне», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ. Уточняется, что в дальней морской зоне экипаж «Вышнего Волочка» находился с ноября 2020 года, а недавно его сменил «Орехово-Зуево». Сейчас возвращающийся корабль проходит пролив Босфор. Ранее экипаж МРК «Вышний Волочек» отработал приемы морского боя. Шойгу заявил об обнадеживающих первых шагах администрации Байдена в сфере безопасности 17 марта 2021, 08:56 Текст: Наталья Ануфриева

Первые шаги новой американской администрации по вопросам стратегической безопасности обнадеживают, от невыполнимых требований стороны перешли к конструктивному диалогу, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Шойгу заявил в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz, что «первые шаги (администрации Байдена) обнадеживают», передает РИА «Новости». «Они обнадеживают, потому что (произошло) такое стремительное продвижение по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Конечно, вздохнули все. Сейчас понятно, что все-таки от невыполнимых требований и предложений там перешли к вполне нормальному и конструктивному диалогу», – пояснил министр. Шойгу выразил надежду, что «в дальнейшем могут быть сначала сделаны те шаги, в которых заинтересованы не только США и Россия, но и другие страны». «Так, сегодня говорится: «Да, с Россией надо сотрудничать, но только в тех сферах, где нам это выгодно». Такая вот сегодня переговорная платформа, что ли. Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове – полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия – НАТО», – отметил он. По мнению главы Минобороны, в достижении договоренностей «есть крайняя необходимость и крайняя нужда»: «Мы со своей стороны сделали все шаги, все заявления; мы ждали. По ракетам средней и меньшей дальности договор был, на мой взгляд, вполне приемлемый. Но, как нам кажется, и кажется небезосновательно, были найдены, а где-то и придуманы специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора». Он напомнил, что Россия на себя взяла обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. «Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи. И мы, к сожалению, не получили пока ответа на этот вопрос», – сказал он. Между тем Россия обеспокоена перемещением больших групп террористов, в том числе в Афганистан: «Мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну». Большую обеспокоенность вызывают вопросы наркотрафика и производства наркотиков. «Мы все живем в этом регионе, на этой нашей общей территории. Наши соседи и мы не можем не понимать, что это соседи не только с нами, это соседи с нашими ближайшими друзьями, с нашими братскими народами, с теми, с кем мы веками жили вместе и, даст бог, будем продолжать жить вместе. Конечно, это и Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан, и Казахстан», – отметил министр. Говоря о действиях западной коалиции на афганском направлении, Шойгу охарактеризовал это как «уходим-остаемся»: «Причем это происходит у разных стран. Они вроде бы коалиция, каждый отвечает за свою зону, но со сменой президентов то «уходим», то «остаемся». «Я говорил коллегам из Соединенных Штатов, говорил коллегам в Великобритании, что все-таки уходить надо тогда, когда вы абсолютно уверены, что там наладилась мирная жизнь. И когда у местного населения появилось то, чем они могут зарабатывать, кроме наркотиков. Поэтому надо дать им такую возможность, чтобы они могли что-то производить и это что-то продавать, для того чтобы иметь нормальную жизнь», – подчеркнул Шойгу. Ранее в США заявили о планах работать с Россией в сфере стратегической стабильности. Министры обороны США и Японии захотели укрепить союзнические отношения 16 марта 2021, 08:41 Текст: Наталья Ануфриева

Министр обороны США Ллойд Остин и глава японского военного ведомства Нобуо Киси в ходе начавшихся в Токио переговоров высказались за укрепление двустороннего союза. Киси вновь повторил тезис о том, что первый заграничный визит Остина именно в Японию «является сильным посланием, передающим крепость японо-американского союза», передает РИА «Новости». В ответном слове в начале встречи глава Пентагона отметил, что «союз США и Японии является краеугольным камнем для сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и противодействия угрозам». Планируется, что позже главы внешнеполитических и оборонных ведомства США Энтони Блинкен и Ллойд Остин проведут встречу в формате «2+2» со своими японскими коллегами Тосимицу Мотэги и Нобуо Киси. Одной из ключевых тем повестки переговоров станет растущее присутствие Китая в регионе Индийского и Тихого океанов. Ранее Япония опровергла наличие тайного соглашения с военными США. До этого СМИ сообщили о якобы существовании тайных соглашений от 2015 года между сухопутными силами самообороны Японии и американским командованием о совместном использовании военной базы «Кэмп-Шваб», где планировалось разместить сотрудников подразделения-амфибии быстрого развертывания, способного действовать как на суше, так и на море. В МИД призвали учитывать наращивание Британией ядерного потенциала 17 марта 2021, 12:21 Текст: Наталья Ануфриева

Намерения Британии нарастить ядерный потенциал подтверждает необходимость учитывать это в новом уравнении безопасности, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Грушко заявил, что намерение Лондона нарастить ядерный потенциал на 40% – это «еще одно свидетельство того, что будущее уравнение безопасности, о котором мы готовы договариваться с США как с ведущей страной в ядерном смысле, должно включать все факторы, влияющие на военную безопасность и стабильность», передает ТАСС. Он также указал, что вина за демонтаж системы безопасности на Европейском континенте лежит на Североатлантическом альянсе, который за счет двух волн расширения приблизил военную инфраструктуру к границам России. «Мы наблюдали усиление инфраструктурного присутствия НАТО у наших жизненных центров, размещение войск и вооружений, пусть и не на постоянной основе, ротацию подразделений, увеличение количества военных учений. Все это деформировало ситуацию в области безопасности, как она сложилась в период после окончания холодной войны», – сказал он. Ранее стало известно о планах Британии нарастить ядерный потенциал. Также Лондон признал Россию «наиболее острой прямой угрозой».