Для пушки «Малка» решили разработать боеприпасы нового поколения

Модернизированная самоходная пушка 2С7М «Малка», одно из самых мощных орудий своего класса в мире, в будущем получит боеприпасы нового поколения, в том числе управляемые, заявил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Нами проработаны варианты и более глубокой модернизации орудия с разработкой нового поколения боеприпасов, в том числе управляемых. Мы направили эти предложения заказчику», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.

2С7М «Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире.

2С7 – советская самоходная артиллерийская установка, вооруженная 203-миллиметровой пушкой. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также специальные боеприпасы с ядерным зарядом.

Напомним, в апреле ВС России получили первую модернизированную 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7М «Малка».